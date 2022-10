SAVNET: Miriam Isabel Kittilsland (33) forsvant fra Farsund sentrum lørdag kveld.

Person funnet død etter leteaksjon i Farsund

Torsdag 27.10 har politiet i Agder funnet en død person i forbindelse med leteaksjonen i Farsund, som har pågått siden mandag. Politiet har grunn til å tro at den avdøde er Miriam Isabel Kittilsland (33).

– Vi har ikke sikker ID på den avdøde ennå, men det er grunn til å tro at den avdøde er den savnede Miriam Isabel Kittilsland, sier fungerende politistasjonssjef ved Farsund og Lyngdal politistasjon, Jan Åge Sakariassen.

33 år gamle Kittilsland har vært borte siden et arrangement i Farsund lørdag 22. oktober. Da fortalte Sakariassen til VG at Kittilsland skulle på konsert med noen venner i sentrum, men at hun så kom bort fra vennene sine.

– Nå vil vi rutinemessig sende den avdøde til obduksjon, både for å få sikker ID av vedkommende, men også for å kunne fastslå dødsårsaken, sier Sakariassen.

Politiet vil fortsette sine undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd i saken.

Til Dagbladet sier Sakariassen at politiet ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

Torsdagens funn ble gjort klokken 10 av dykkere i sjøen. Hun ble funnet utenfor et kaianlegg, i et område med butikker, industri og boliger, skriver NTB. Det er like i nærheten av der hun sist ble sett, men det skal ikke være noe overvåkningskamera i området.

Pårørende er varslet om funnet.

LETEAKSJON: Det ble ikke gjort noen funn da politiet søkte med sonar onsdag.

Det har vært omfattende leteaksjoner og onsdag søkte politiet med sonar i sjøen, uten funn.

Onsdag gikk politiet ut og ba publikum om å ta kontakt dersom noen har bilder eller videoer fra Farsund sentrum i tidsrommet hun ble borte.

De ba også folk om å sjekke videoer fra for eksempel ringeklokkekameraer.