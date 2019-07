OMKOM: Kim André Nielsen mistet livet i en ulykke i Danmark forrige lørdag. Søndag skal han minnes av gamleklubben Mjøndalen. Foto: Steinberg Idrettsforening

Holder ett minutts stillhet etter dødsulykke i Danmark

Mjøndalen IF skal minnes den tidligere lagkameraten Kim André Nielsen (34) som mistet livet i dødsulykken i Danmark lørdag.

Nå nettopp







Også hans syv år gamle sønn Benjamin omkom i ulykken. Til helgen skal gamleklubben minnes den tidligere lagkameraten.

– Mjøndalen IF ønsker å hedre Kim André og Benjamins minne og vil derfor i forkant av søndagens hjemmekamp markere dette med ett minutts stillhet, skriver Mjøndalen IF på sin hjemmeside.

– Vi synes det er naturlig, og en fin måte å prøve å hedre Kim og hans familie på. Han har vært sentral for idretten i bygda og rundt Mjøndalen på forskjellige måter, og derfor synes vi det er fint å kunne markere dette med å si noen ord før kampen og ved å spille med sørgebånd, forteller hovedtrener for Mjøndalen, Vegard Hansen, til VG.

Jobbet i Posten hele sitt voksne liv: – Kim betydde mye for veldig mange

Preger fotballmiljøet

Nielsen var godt kjent i fotballmiljøet i Buskerud og spilte for Mjøndalen fra 2004 til 2006, da laget var i 3. divisjon. Hansen kjente ham godt, og fikk beskjed om den tragiske ulykken lørdag kveld.

LAGBILDET: Kim André Nielsen spilte for Mjøndalen i 2004 til 2006, da laget var i 3. divisjon. Her er han avbildet sammen med laget i 2006. Foto: MIF

Mjøndalen-treneren forteller at også mange i Nielsens familie er involvert i idretten i nærmiljøet, og at mange i familien hans er tett på folk i klubben.

– De aller fleste vet hvem han var. Vi er en liten bygd, forteller Hansen.

les også Rektor etter dødsulykke: Trist å komme tilbake til en tom pult

Nielsen var på sommerferie i Danmark med familien, da bilen de kjørte ble truffet av et letbanetog på en overgang i Trustrup i Danmark. I dag ville sønnen Benjamin ha blitt 8 år, ifølge Drammens Tidende.

Dødsulykken i Danmark: – En familie som blir splittet i to, det er forferdelig

– Vi ser for oss hvordan dette var, og tenker på kona og ungen som er igjen. Livet er så nådeløst noen ganger, og dette preger selvfølgelig fotballmiljøet og de nærmeste. Det er så hjerterått og grusomt som det kan få blitt, sa Hansen til VG tirsdag.

les også Fotballmiljøet i sorg: – Han var en legende

– En legende

Mandagen før Nielsen dro på danmarksferien takket han ja til å returnere til gamleklubben Steinberg IF.

– Han har vært i klubben siden 2009, og har betydd mye for Steinberg IF. Han var en årsak til at klubben rykket opp til 4. divisjon, sa leder av Steinberg Idrettsforening Frode Kleven, da VG møtte ham og leder for fotballgruppen, Hans-Erik Trulsen, utenfor klubbhuset på Steinberg tirsdag.

Dødsulykken i Danmark: Manglende bommer blir del av etterforskningen

Nielsen var både sportslig leder og trener i klubben en periode. I vinter gikk han til Hokksund IL, og 6. august skulle han igjen spille kamp for Steinberg.

– Hadde det ikke vært for han hadde det mest sannsynlig ikke vært noe fotballag her. Han er en legende for Steinberg, sa Trulsen.

Publisert: 10.07.19 kl. 13:59