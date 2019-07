DØMT: Svein Ludvigsen er dømt til fem års fengsel. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

Fornærmet i Ludvigsen-saken: – Glad for å bli trodd

Den tidligere statsråden og samfunnstoppen Svein Ludvigsen ble torsdag dømt til fem års fengsel.

Ludvigsen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann eller å ha utnyttet de fornærmedes sårbare stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Dommen er anket, får VG opplyst.

Flere reagerer på at mannen som gjennom flere tiår har hatt en lang rekke tillitsverv, dømmes i en slik sak.

Ludvigdsen satt som nestleder for Høyre i 1990–1991, var stortingsrepresentant for Troms i 1989–2001, var leder for næringskomiteen fra 1993–1997 og var Fylkesmann i Troms fra 2001 til 2014, men tiltrådte først i 2005, ifølge NTB.

BISTANDSADVOKAT: Ole Magnus Strømmen er bistandsadvokat for en av de fornærmede i Ludvigsen-saken. Her er han avbildet under rettssaken i tingretten i Tromsø. Foto: Terje Mortensen, VG

– Adelsmerke på det norske samfunnet

– Min klient er ikke så opptatt av oppreisningsbeløpet, han er bare glad for å bli trodd og håper at saken nå er ferdig, sier bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.

Han sier at ventetiden har vært vanskelig for hans klient. Han uttrykker stor lettelse over dommen.

– En tidligere fylkesmann som er dømt. Hva tenker du om det?

– Det er svært alvorlig. Det er veldig sjeldent at det kommer opp så alvorlige tiltaler mot maktmennesker i en så høy posisjon. Det er et resultat av bevissituasjonen, sier bistandsadvokaten.

– Det er jo bra at systemet fungerer selv om man har med maktmennesker å gjøre. Det har vært en ryddig prosess, og saken er på en måte et adelsmerke på det norske samfunnet.

Fylkesmann: – Krevende for embetet

Ludvigsen har blant annet tidligere sittet som Fylkesmann i Troms, fram til 2014.

– Denne saken har vært og er krevende for embetet, men vi har ingen kommentar til dommen. Det som er viktig for oss fremover er å ivareta våre ansatte og gjøre den jobben vi skal for innbyggerne i Troms og Finnmark, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker til VG.

– Som denne saken grelt viser, at det til og med er Fylkesmannen som skal være ansvarlig for de mindreåriges representanter og verger, så blir de stående fullstendig forsvarsløse, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til VG.

– Denne saken er en illustrasjon på hvor ekstra utsatte og hjelpeløse de er, mener Austenå.

