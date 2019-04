MINNES GAMLE DAGER: Stein Ove Hansen (t.h.) og hans kollega Henning Raknes skal oppgradere gravsteinen som ble laget i forbindelse med utvidelsen av bomringen. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Supermåling for nytt bomparti i Bergen: – Vi skal kjøre knallhard valgkamp

BERGEN (VG) En fersk meningsmåling gir det nye bompengepartiet nesten 17 prosent oppslutning i Bergen. De vil ikke love samarbeid med noen.

– «Oj, det var fort», tenkte jeg, sier Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger til VG om meningsmålingen, og legger til at partiet hadde trodd at oppslutningen ville øke litt og litt.

I aprilmålingen Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende ender de på 16,9 prosent, mot 6,9 prosent i marsmålingen.

Partiet ble grunn lagt i Rogaland med mål om å få slutt på bompenger som finansieringsmetode. I år stiller de lister i tolv kommuner og fylkeskommunene Viken, Vestland, Rogaland og Vestfold/Telemark, ifølge Nationen.

Spranget på meningsmålingen i Bergen skjedde etter at en ytre bomring med 15 nye stasjoner ble satt i drift denne uken

– Har dere bestemt dere for hvilken vei dere ønsker å samarbeide?

– Vi er åpne fram til resultatet foreligger 10. september. Da får vi se hva de andre eventuelt vil tilby oss. Vi skal ha gjennom de viktigste politiske målene, ellers går vi i opposisjon.

SANKER VELGERE: Trym Aafløy er blitt en tydelig stemme i bompengedebatten i Bergen og står på listen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Han mener at politikere ofte gjør en tabbe ved å gå ut i mediene og forskuttere resultater og samarbeid.

– Vi skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men vi skal kjøre knallhard valgkamp.

– Klar og tydelig sak

Partiet har ennå ikke rundet ett år, men har allerede satt preg på debatten fram mot kommunevalget i september.

– Jeg tror jo at det er mulig fordi de har en veldig klar og tydelig sak og at de appellerer til et tema folk er opptatt av. Det fremstår som et ensaksparti, det kan ha en umiddelbar appell til folk, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

Tross flaggsakene om avvikling av de nye bomstasjonene og å stoppe utbyggingen av bybanen, avviser Aafløy at de er et ensaksparti.

– Saksprogrammet vårt i Bergen har 102 saker, konstaterer han.

– Kan denne oppslutningen holde seg fram til kommunevalget?

– Det er vanskelig å si. Det er en mulighet så lenge saken er aktuell og folks irritasjon vedvarer. Da kan de gjøre det godt i valget, mener valgforsker Bergh.

arrow-right expand-left SPREDT: Stein Ove Hansen, daglig leder i bedriften Informativ, viser hvor spredt hans 14 ansatte bor. Den røde prikken er bedriften, mens det gule feltet markerer hvor Bybanen er eller kan bli et alternativt framkomstmiddel.

– Urettferdig

Stein Ove Hansen er en av dem som har engasjert seg.

– Det er jo urettferdigheten. At man rammer en gruppe mennesker – i dette tilfellet bilistene – som skal betale felles goder, sier han.

Han har ikke vært politisk aktiv tidligere, men sitter nå i styret i Folkeaksjonen. Han ble huket inn i partiet etter at han siden 2016 har deltatt i aksjoner med bevegelsen «Nok er nok».

Blant annet har han trykket opp 50.000 klistremerker med parolen «Nok er nok» og klistrer ukentlig opp oversikter over avgiftene på bomstasjonene.

Bompenger får folk til å se rødt også andre steder i landet. Her fra en markering i Stavanger i oktober:

– Redd for at folk slutter

Hansen er daglig leder i bedriften Informativ, som har 14 ansatte. Den ligger på en veistrekning i Arna der det nå står en bomstasjon i hver ende.

– Nå er vi på en måte låst inne her. Nå kommer vi ikke noen vei med noen av bilene uten at vi blir belastet bompenger, forklarer Hansen.

Bedriften har endret bilparken, slik at tre av de åtte kjøretøyene nå er elektriske. Men det er ikke bilene Hansen tenker mest på:

– Det jeg er mest bekymret for er våre ansatte. Noen av dem bor i omkringliggende kommuner. De kommunene har sine egne bomsystemer, som ikke kommuniserer med det i Bergen. Så folk betaler først i sin egen hjemkommune, så betaler de i Bergen.

– Det blir så mye penger at jeg er redd for at jeg mister kompetanse, at folk slutter og finner seg jobb et annet sted.

– Nødvendig

– Jeg kan ikke svare for bompengestasjoner som ikke er en del av bompengeringen i Bergen, sier Geir Steinar Dale (Ap), som leder komité for miljø og byutvikling. Han viser til at det må avgjøres på et høyere nivå enn kommunen.

– Når vi jobber med en bypakke for Bergen, så handler det om Bergen sine behov og tiltak som skal skje i Bergen kommune .

Han sier at han forståelse for at folk reagerer på at de er nødt til å betale bompenger, men at det er en nødvendighet, ikke tiltak politikerne gjør for gøy.

– For alle parter er det klart at når man ikke har betalt bompenger før og må betale det nå, føles det naturligvis kjipt.

Statlig krav

Det er et statlig krav om at lokal finansiering av prosjekter i Miljøløftet, som skal få flere til å velge kollektiv transport, gange og sykkel, sier komitélederen. Den finansieringen må skje gjennom bompenger, sier Dale.

– Alternativet var å øke avgiftene i den indre bomringen. Da mente vi at det er rettferdig at flere er med å betale enn at de som har betalt i flere tiår skal betale mer.

Han forklarer at en bilist som bare passerer ytre bomring i en dieselbil vil maksimalt måtte betale cirka 17.000 kroner i året i bompenger. For dem med bensinbil er årlig maksimumsbeløp cirka 14.000 og en med elbil er maksimumsbeløpet cirka 7000 kroner i året.

For dem som også skal inn i indre bomring, vil man dessuten kunne måtte betale rushtidsavgift.

Publisert: 12.04.19 kl. 22:12