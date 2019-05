BLÅ HIMMEL: Også i år kan kongefamilien bokstavelig talt sole seg i glansen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

17. mai skinner sola - så vil regnet plaske ned

Det er dagen før dagen, og det er bare å glede seg til å svette i bunaden - i hvert fall hvis du bor sør for Trondheim.

Vi har alle vært der.

Klemt mellom bunadskledde mennesker foran ett eller annet kommunalt minnesmerke i Norges vidstrakte land. Barna vifter med flaggene deres foreldre i all hast har rasket med seg fra nærmeste matbutikk dagen før - i en høyde som ikke når over de voksnes hoder.

Alle stirrer frem mot korpset, som med ett setter i gang med sin hundrede sang i anledning Norges nasjonaldag. Både i regn, vind, snø, og sludd har vi stått der. Trosset været. Feiret Norge.

Og, i år er det på'n igjen.

Fra én folkekjær referanse til en annen (ref. Jan Eggum); Kan du minnes din fars rungende baryton-stemme til Ivar Aasens fjerde vers av tradisjons-låta «Mellom bakkar og berg»? Der kommer nemlig et hint om hvordan denne gjentakende opplevelsen vil bli.

Til oppfriskning:

Fram på vinteren stundom han tenkte:

«Gjev eg var i eit varmare land!»

Men når vårsol i bakkane blenkte,

fekk han hug til si heimlege strand.

– Ja, husk solkremen! Sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt til VG.

Nasjonaldags-høytrykk

Det er altså et dominerende høytrykk i store deler av landet som følgelig vil gi norske barn en grunn til å sette is-spise-rekord fredag, forklarer meteorologen.

– I Oslo og Bergen kan det bli opp mot 22 varmegrader, og i hele Sør-Norge vil det trolig bli opp mot 20 grader. Det kan hende det nesten blir litt varmt med bunad, sier Skålevik Valved.

Langs Helgelandskysten og ned mot Hordaland kan det likevel bli litt tåke, men mest sannsynlig bare i de tidligere morgentimer. I Rogaland er det også fare for noen vindkast fra øst, og i indre strøk kan det bli liten til stiv kuling.

I Hordaland derimot, kan det faktisk bli så tørt at folk som vurderer å smelle opp engangsgrillene for å sikre nasjonalretten «pølse i lompe / brød», bør passe på at det ikke tar fyr i nærmeste gresstust.

– Det kan være så tørt at det er fare for skogbrann i Hordaland, så man må passe på om man skal grille i terrenget, understreker meteorologen.

Grått og vått i vente

Den kaldeste feiringen blir naturlig nok nord for Trondheim, men heller ikke her blir det for ille.

– Troms og Finnmark er vel de som kommer dårligst ut. Det blir skyet eller delvis skyet i Troms, med fare for enkelte regnbyger og tåke. Finnmark får enkelte byger eller sluddbyger, spesielt i kyststrøkene vest for Vardø, men det blir også en del opphold, forklarer Skålevik Valved.

Når poteter er ferdig balansert på spiseskjeer over alle landets barne- og ungdomsskoler vil det vakre været likevel snu.

– Det ser ut til å bli et skifte fra i morgen kveld, som vil vare stort sett hele neste uke, sier meteorologen.

I helgen er det meldt regn i store deler av Sør-Norge, med unntak av Vestlandet, som kanskje slipper unna bygene og får litt flere solgløtt.

– Det er et nedbørsfelt som kommer inn, det vil begynne i morgen kveld og treffe ordentlig utover natten, sier Skålevik Valved.

