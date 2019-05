Jøran Kallmyr (Frp) har blitt kritisert av norsk venstreside og Russlands presseattaché for sine uttalelser i en tale under frigjøringsdagen 8. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Russlands presseattaché om justisministerens 8. mai-tale: – Blasfemisk

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om frihet mot sosialisme på frigjøringsdagen. Nå reagerer den russiske ambassaden på uttalelsen.

Det var under en medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen at Kallmyr snakket om frihet mot kommunisme og sosialisme.

– NATO ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme. Men også av trusselen fra atombomben. For Norge var det ekstra nært fordi vi hadde bjørnen som vår nabo, sa Kallmyr.

Det har fått flere på venstresiden i norsk politikk til å reagere, og nå også presseattacheen ved Russlands ambassade i Oslo.

– Vi mener slike uttalelser er blasfemiske. Herr Kallmyr fant ingen takknemlige ord til de sovjetiske soldatene som frigjorde Europa og Norge fra nazismen, forvrengte Sovjetunionens rolle, krenket minnet til dem som kjempet mot fascisme uavhengig av deres politiske tilhørighet, skriver presseattaché ved den russiske ambassaden i Oslo, Timur Chekanov, i en e-post som ble sendt til Dagbladet og andre mottagere natt til lørdag.

Chekanov mener Kallmyrs uttalelser er spesielt sensitive i forkant av markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark 5. oktober 2019.

Natt til fredag la Russlands ambassade i Norge også ut meldingen på sine Facebook-sider. Der skriver de videre at Kallmyr i et intervju med TV 2 uttalte følgende:

«Sovjetunionen definerte seg selv som en sosialistisk stat, og de tok livet av millioner av mennesker. Dette var den store trusselen under den kalde krigen».

Ambassaden skriver i Facebook-meldingen at de mener uttalelsene er blasfemiske:

«Herr Kallmyr fant ingen takknemlighetsord for sovjetiske soldater som frigjorde Europa og Norge fra nazisme, forvrengte Sovjetunionens rolle, krenket minnet over forkjempere mot fascisme uavhengig av deres politiske tilhørighet.

I Norge ble begravet 12.678 sovjetiske soldater som omkom her (40 minnesmerker og 63 gravplasser). 954 av dem ligger på Jørstadmoen – stedet der talte den norske politikeren uten å ha minnet på dem. For oss er minnet om ofrene fra denne krigen hellig. Nå kan de selvfølgelig ikke svare ham», skriver ambassaden.

Kallmyr har tidligere sagt til NRK at det ikke var hans intensjon at noen smulle føle seg såret. Til Dagbladet sier Kallmyr følgende:

– Setningen det refereres til var ikke knyttet til motstandskampen. I den tolv minutter lange talen var jeg innom en historisk beskrivelse av kalde krigen. Det var i settingen de ideologiske motsetningene mellom det frie vesten og det ufrie øst at jeg sa at det var «frihet mot kommunisme og sosialisme», sier Kallmyr.

