DYR ULYKKE: I tillegg til prisen på reparasjon, heving og skipet i seg selv, kommer nå millionkrav fra både kommune og Kystverket. Foto: KYSTVERKET

Kystverket: Krever 56 millioner for oljevern etter skipskollisjonen

Kystverket har rettet et krav på 46 millioner kroner til Forsvaret for utgifter de har hatt til oljevernberedskap og opprydding etter skipskollisjonen i Hjeltefjorden i november ifjor.

– I tillegg kommer Kystverket til å fremme et krav på omlag 10 millioner kroner på vegne av kommunene som ble berørt av oljesølet, opplyser seniorrådgiver Lill Veronika Benjaminsen i Beredskapsavdelingen i Kystverket til VG.

Kravet på 46 millioner gjelder blant annet kostnader til oljevernutstyr, fartøyer, miljøundersøkelser, håndtering av avfall og kostnader knyttet til lønn og reise for Kystverkets personell, opplyser hun.

Kravet på ti millioner kroner fra kommunene som ble berørt, dreier seg om blant annet beskyttelse av sårbare områder, opprydding i strandsoner og befaring av de berørte områdene, melder Kystverket.

Totalt er det dermed snakk om krav på 56 millioner kroner.

Utregninger gjort av Kystverket viser at KNM «Helge Ingstad» lekket 283,7 kubikkmeter med olje etter kollisjonen med tankskipet Sola TS, hvorav mesteparten var marin diesel, meldte NRK fredag morgen.

Kollisjonen fant sted like over klokken fire natt til 8. november 2018. En stor flenge i skroget gjorde at fregatten krenget til siden, sank og ble liggende nesten helt under vann.

I slutten av februar greide man starte arbeidet med å heve fregatten ved hjelp av fire gigantkraner og tidevannet. 2. mars ble også fregatten sikret og tømt for vann.

Ingen av de 137 i mannskapet ble alvorlig skadet, men ulykken kostet dyrt. KNM «Helge Ingstad» kostet over fire milliarder kroner da den ble kjøpt med alt av utstyr ombord. Men den prisen blekner i forhold til de 12-14 milliardene det antagelig vil koste å reparere milliardskipet.

I tillegg ble det beregnet at bergingen ville komme på rundt 70 millioner kroner.

Publisert: 24.05.19 kl. 20:24