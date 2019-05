STØRST: Trym Aafløy, leder av «Folkeaksjonen nei til bompenger» i Bergen er på Respons Analyses siste måling leder for det største partiet i Bergen.’’ Foto: Hallgeir Vågenes

Ny sjokkmåling: Bompengepartiet er størst i Bergen

BERGEN (VG) «Folkeaksjonen nei til bompenger» tar nå så mange velgere fra både Høyre og Ap at de har blitt det største partiet i Bergen. – Det må være et enorm sinne ute i gatene her, sier analysesjefen.

– Jeg har ikke opplevd maken. Jeg har aldri opplevd at en ny liste skulle bli det største partiet i en såpass stor by som Bergen, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Målingen de har gjort for VG og Bergens Tidende gir nemlig «Folkeaksjonen nei til bompenger» rekordstore 25,4 prosent oppslutning.

– Allerede i mars begynte vi å se noen tendenser, og det har bare økt med nesten 10 prosentpoeng hver måned. Det har jo bare gått en vei for det partiet i Bergen nå, og for så vidt også andre steder.

Bom-debatten i Bergen har rast etter at det ble vedtatt å bygge ut en rekke nye bomstasjoner. Pengene skal blant annet finansiere en utbygging av den omstridte bybanen. Bompengepartiets hjertesaker er å få stoppet dette, og å få vekk bompengene.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 13.–15. mai 2019. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 600 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Bergen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5–4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Vis mer vg-expand-down

Her henter de velgere

VG har tidligere skrevet om hvordan Frp er det partiet som taper størst andel av velgerne sine til bompengelistene. Også i Bergen er det Frp om blør mest: Bakgrunnstallene viser at 60 prosent av bergenserne som stemte på Frp i 2017, vil stemme på bompengepartiet nå.

Men de største partiene taper også mange velgere til bompengepartiet i Bergen – og det får konsekvenser.

–Fra Høyre er det over 20 prosent som går over, og fra Ap er det 13 prosent. Det blir et stort antall velgere ut av dette, når du får en så stor andel av velgerne fra de største partiene i Bergen. Til sammen blir det så mye at Folkeaksjonen faktisk blir det største partiet, sier Olaussen.

Han påpeker at det er vanligere i kommunevalg enn stortingsvalg at enkeltsaker tar over nesten hele debatten i forkant av et valg.

– Nå får vi se om dette holder seg så de blir det største partiet. Det vil tiden vise, men at det blir en betydelig gruppe som blir tungen på vektskålen, tror jeg at jeg ville våget å vedde ganske mye penger på.

Vil ikke velge side

Trym Aafløy, leder av Folkeaksjonen i Bergen, sier han ikke ta noen seire på forskudd før valget i september. Men han legger ikke skjul på at han mener dette er oppsiktsvekkende tall.

– Det er et helt klart tegn på at de etablerte partiene er kommet helt i utakt med velgerne sine. Og det hjelper ikke at de nå alle later som om de har snudd. Nå kommer de med populistiske utspill både den ene og den andre, og stortingspolitikerne kommer på banen, sier han til VG.

Han holder fast ved at bompengepartiet er et sentrumsparti, og vil ikke si om det er mer aktuelt å forsøke å samarbeide med Høyre eller Ap etter valget.

– Kommer vi i en koalisjon må vi gi ett eller annet, men vi har basisprinsippene våre som vi ikke firer på. Da går vi heller i opposisjon. For oss er det ikke noe prestisje å komme i byråd.

Én av de tingene han ikke vil rikke seg en tomme på, er stans av utbygging av bybanen der mye er planlagt finansiert med bompenger.

– Å bygge ut bybanen til Åsane har ikke Bergen råd til. Hvis ikke staten betaler hunder prosent, blir det ikke mer bane. Bompengenivået vi har i dag er allerede for høyt.

IKKE RÅD: Trym Aafløy foran bybanestoppet på Nesttun. Han sier Bergen ikke har råd til å bygge ut banen nå. Foto: Hallgeir Vagenes

Ap: Kan ikke akseptere bybane-krav

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen skriver til VG at Ap skal jobbe hardt for velgernes tillit så de får et bedre resultat 18,6 prosent oppslutning.

I Bergen er det i dag en noe uvanlig gruppering som styrer, bestående av Ap, KrF og Venstre. At dette skal fortsette er det Ap går til valg på.

– Så har vi hele tiden sagt at vi kan samarbeide med alle partier som ønsker å ta Bergen i en mer rettferdig og mer miljøvennlig retning. Ap vil ha en by med små forskjeller og store muligheter, sier han og fortsetter:

–Det ekskluderer Høyre og Frp som står for en politikk for økte forskjeller. I tillegg har bompengelisten selv valgt å plassere seg på høyresiden i Bergen. Når de i tillegg stiller ultimatum som er umulig å innfri og går mot bybanen til Åsane er det ikke veldig naturlig for oss å samarbeide med dem.

Han skriver at byrådet allerede har vedtatt å flytte og rive noen bomstasjoner, og skal evaluere hele ytre ring fra i høst. Men han mener det eneste som kan få ned bompengene i Bergen, er at staten betaler mer for bybanen.

– I dag tilbyr staten kun 50 prosent. Dersom det hadde blitt økt til 70 prosent, slik Ap har foreslått på Stortinget, kunne bergenserne sluppet å betale 3 milliarder kroner i bompenger. Det er det kun Frp og Høyre som er mot på Stortinget, og vi kjemper gjerne sammen om å presse regjeringen til å prioritere Bergen.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer i Bergen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Høyre vil forhandle

Byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) kritiserer hvordan dagens byråd har håndtert bompengesaken.

– Dette er et klart uttrykk for at det byrådet som sitter i dag har tatt beslutninger fordi de har et flertall i bystyret, uten å forankre det med et flertall i befolkningen.

Han er åpen for samarbeid med bompengemotstanderne, men vil jobbe for høyere Høyre-oppslutning enn 23,1 prosent, som er lavere enn på tidligere Bergen-målinger.

–Vi må sørge for at folk ser at Høyre har en politikk for hele Bergen – ikke bare for bomringene. Vi ønsker et politisk skifte som gjør at du har råd til å bo i byen vår. Det handler om mer enn bompenger – eiendomsskatten er også doblet.

Høyre har gått inn for å fullføre utvidelsen av bybanen til Fyllingsdalen der kontrakter allerede er inngått, men vil satse på billigere elektriske busser i stedet for bybane til Åsane.

Hove sier også at lavere kollektiv-kostnader kan gjøre at man kan forhandle med Staten om finansiering av vei i byvekstavtalen. Samtidig påpeker han at det er gjeld i bompengeringen som må betales enten man vil bygge nytt eller ikke

– Man kan si nei til bybane, men ikke si nei til bompengene og mene at gjelden skal bare fordufte.

HØYRE-TOPP: Harald Victor Hove, Bergen Høyres byrådslederkandidat til kommunevalget. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix