TØFF TONE: Leder Jørn Eggum bruker sterke ord om påstandene fra Foodora-leder om hvor mye Foodora-syklister tjener. Foto: Ola Vatn / VG

Foodora-streiken: LO-topp ber folk hente maten selv

Lønnsoppgjørsgeneral Jørn Eggum i Fellesforbundet møtte tirsdag ettermiddag streikende Foodora-syklister. – De har vår fulle støtte. Foodora-ledelsen farer med «bullshit», sier Eggum. Han ber deg hente maten selv, mens streiken varer.

De er blitt en del av bybildet i mange byer i Norge – der de sykler rundt for å levere folk maten de har bestilt.

Men mandag ettermiddag ble det brudd mellom Foodora og Fellesforbundet etter nok et forsøk på forhandlinger.

102 Foodora-ansatte ble tatt ut i streik.

– Vi kommer til å streike lenge for å få på plass tariffavtale for dere. Jeg kan ikke i en konfliktsituasjon gå ut og be folk boikotte Foodora mens konflikten pågår, men jeg kan godt si at det er ok om folk henter maten sin sjøl i tiden fremover, sier Eggum.

Moxnes: – Boikott

– Jeg kan godt be folk boikotte Foodora under streiken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det har brutt ut full ordkrig mellom partene etter uttalelser regional direktør Carl Tengberg har kommet med.

– De første kravene NTF har lagt frem, innebærer at lønnen går fra 174 kroner pluss tips til 314 kroner i timen, og øker kostnadene med 100 millioner kroner. Det betyr at det blir umulig å drifte i Norge, sier han til Nettavisen.

– 314 kroner!

Foodora-klubbleder Espen Utne Landgraff spytter nesten ut det fete lønnstallet.

– Sannheten er at vi tjener 157 kroner i snitt, med tilleggene. I tillegg må vi kjøpe alt utstyr selv. Sykkel, hjelm, bremser, dekk, piggdekk, vedlikehold, sko – sommer som vinter, sier Landgraff.

– At Tengberg opererer med 314 kroner, er rett og slett uredelig. Det er bullshit, og det vet han, sier Eggum, som leder Fellesforbundet, som leder an i de årlige lønnsforhandlingene i Norge.

SAMLING OM STREIK: Fellesforbundsleder Jørn Eggum møtte i går opp for å gi Foodora-klubbleder Espen Utne Landgraff sin fulle støtte. Foto: Ola Vatn / VG

Han sier at de krever tariffavtale, men har sagt at man er villig til å se på om man kan forhandle en egen avtale for Foodora.

– Bakgrunnen for dette er at dette er en ny type plattformøkonomi og Fellesforbundet er alltid løsningsorientert etter nye modeller som kan ivareta grunnleggende rettigheter og samarbeid i arbeidslivet, sier Eggum.

– Hva er de reelle lønnskravene dere har fremmet?

– At grunnlønnen økes med åtte kroner fra 120 til 128 kroner. Så er det altså utrolig at de ansatte må betale alt av sykler og utstyr selv. I alle andre seriøse bransjer står arbeidsgiver for slikt. Men siden de ikke er villige til det, har vi krevd et vedlikeholdstillegg for sykkel på 3,9 prosent. Det er fem kroner timen.

I STREIK: 40–50 streikende Foodora-ansatte møttes på Youngstorget i Oslo tirsdag. Syklende. Foto: Ola Vatn / VG

– Og så har vi krevd et vintertillegg på 3,9 prosent, som også utgjøre fem kroner, for klær og annet utstyr man trenger ekstra for å sykle om vinteren.

– Samlet 18 kroner. Dette er moderate krav for en gruppe som faktisk bare tjener 64 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeider og som ville fått det nivået innenfor rammene av årets lønnsoppgjør, inkludert lavlønnstillegg.

– Dere har også fremmet krav om Avtalefestet pensjon (AFP)?

– Også her snakker arbeidsgiver om utgifter i 100 millioners klassen. Dette er fantasitall. Fellesforbundets har sett på eventuelle utgifter til AFP. Et estimat på 500–600 ansatte er i overkant av millioner kroner i året, sier Eggum.

– Kravet var 319 kroner

Foodora-sjef Carl Tengberg sier de er positiv til å inngå en tariffavtale.

– Ja, vi er positive til tariffavtale. Jeg ser at Eggum sier at de er løsningsorientert og vil vurdere en egen avtale for Foodora, fordi dette er en ny type økonomi. Det er vel og bra, men vi har ikke sett noen slikt avtaleforslag. Send de gjerne over sier han.

– Eggum angriper deg for bruke altfor høyt tall for hva de har krevd?

– Første kravet var ikke 314 kroner, men 319 kroner. Da snakker vi om effektiv lønn.

– De at det siste kravet er 18 kroner opp fra 157 kroner?

– 18 kroner er flere millioner kroner i året for oss. Men jeg ser ingen grunn til å drive talldebatt i mediene da det bare en del av kostnadene som avtalen innebærer. Det er viktig at Fellesforbundet setter seg inn i vår økonomi, for å forstå hva som er mulig å få til. Vi ønsker best mulige vilkår for våre ansatte, men vår økonomi må tåle det.

Hva sier du til Eggums uttalelse om at det er ok om folk henter maten sin selv fremover?

– Det politikere sier får stå for deres regning. Men jeg synes det er betenkelig å snakke om boikott, når 500 av våre over 600 syklister har valgt å ikke være organisert og jobber og står på som vanlig. Dessuten virker det lite gjennomtenkt, for fagforeningene og politikerne har ikke gått etter noen av konkurrentene våre. De står klare til å overta hvert eneste marked vi er i, uten fast ansatte eller noen tariffavtale.

Publisert: 20.08.19 kl. 17:54