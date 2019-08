FENGSLET: Oslo tingrett avgjorde mandag at terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal varetektsfengsles i fire uker. Foto: Solberg, Trond

Medelev om terrorsiktede: – Sa jeg ikke skulle tro det som sto om ham i mediene i sommer

Ordene fra draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) siste dag på folkehøgskolen før sommeren kan ha vært et hint om det som skulle skje, tror medelev.

Vedkommende tilbrakte mye tid med Philip Manshaus mens de gikk på Fosen folkehøgskole fra høsten 2018 frem til sommeren 2019.

Han har tenkt mye på det Manshaus sa til ham på siste skoledag før sommeren:

– Han så på meg og sa jeg ikke skulle tro det som sto om han i mediene i sommer, forteller mannen til VG.

– Etter angrepet har jeg tenkt på om dette vitner om at han hadde planlagt angrepet. Jeg har tenkt på om han har gitt hint til andre, fortsetter han.

Politiet mener opplysningene er svært interessante og ønsker å avhøre medeleven så snart som mulig. Informasjonen er viktig for politiet, fordi det kan bidra til å fastslå når Manshaus bestemte seg for å gjennomføre angrepet.

VAR ELEV HER: Philip Manshaus (21) var elev ved Fosen folkehøgskole i Trøndelag fra høsten 2018 frem til sommeren 2019. Foto: Therese Alice Sanne

– Vi hang sammen en periode, men så trakk han seg litt unna. Jeg husker ikke akkurat når dette var. Vi var ikke så nære at jeg vil betegne oss som venner, men vi var klassekamerater, sier mannen.

I likhet med andre elever ved folkehøgskolen forteller mannen at Manshaus ble mer ekstrem utover skoleåret.

– Han ble veldig dømmende. Han fordømte alt som ikke var etter Bibelen. Han har brukt en del tid på biblioteket og lest Bibelen.

Etterforskningen så langt har avdekket at Manshaus har planlagt angrepet i «noe tid», men foreløpig ønsker ikke politiet å konkludere med når han begynte forberedelsene.

Frem til nå har ikke 21-åringen ønsket å la seg avhøre av politiet og hans forklaring er sentral – også når det gjelder planleggingsfasen. Det er planlagt avhør klokken 16 fredag ettermiddag.

Medelever varslet

En annen medelev på folkehøgskolen varslet folkehøgskolen i vinter fordi de var bekymret for 21-åringens ekstreme holdninger.

Bakgrunnen for varselet var at Manshaus hadde gitt uttrykk for at han vurderte å melde seg inn i den nynazistiske organisasjonen Nordfront.

Inspektør Kenneth Bjørkli, lærer for linjen Manshaus gikk på, mottok bekymringen, men konkluderte med at det ikke var grunn til bekymring.

les også Politiet vil vurdere å tvangsinnlegge Manshaus

Meldte seg inn i skyteklubb

Fra før er det kjent at Manshaus meldte seg inn i Stor-Oslo skyteklubb 18. april 2018. Det er ikke kjent hvor aktivt han har vært. Manshaus hadde ikke egen våpenlisens, men kunne trene på skytesenteret med utlånsvåpen

Politiadvokat, Pål Fredrik Hjort Kraby, bekrefter at de er kjent med medlemskapet og at det er en sentral del av etterforskningen.

– Vi har ikke detaljert kartlagt hans bruk av skyteklubben, men dette er interessant for oss med tanke på planlegging. Vi kan ikke si sikkert når han var der sist, men medlemskapet er en sentral del av etterforskningen, sier Kraby.

VAR MEDLEM: 18. April 2018 meldte Philip Manshaus seg inn i Stor-Oslo skyteklubb. Skyteklubben holder til i lokalene til Oslo skytesenter. Foto: Frode Hansen

Publisert: 16.08.19 kl. 11:23 Oppdatert: 16.08.19 kl. 11:49