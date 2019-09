Mystisk hundesykdom: Begynner å se et mønster

Patolog Mette Valheim ved Veterinærhøgskolen sier hun ser likheter mellom alle de obduserte hundene som døde etter å ha fått symptomer knyttet til den mystiske hundesykdomen som herjer.

– Vi ser jo at det er store skader på tarmslimhinnen. Store ødeleggelser av det øvre laget i slimhinnen i tarmen. Men vi vet enda ikke helt hva som er årsaken til den ødeleggelsen, sier patolog og veterinær Mette Valheim.

Patologene på Veterinærinstituttet har obdusert tre hunder, og skal obdusere den fjerde (i videoen over) i dag, for å komme nærmere et svar på hva som forårsaker den mystiske hundesykdommen som har tatt flere hundeliv.

– Er det noe dere kan si om deres funn som er uvanlig?

– Det er så blodig tarmbetennelse. Det er ikke vanlig. Vi har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon, og det er det ikke, sier Valheim.

Selv om de ser et mønster i symptomer forteller Veterinærinstituttet at de ikke forventer noe svar på hva sykdommen er og hva den kan skyldes før over helgen.

– Vi leter bredt. Dette er som å lete etter den berømte nålen i høystakken. Vi må være åpne i utgangspunktet så vi ikke overser noe, sier kommunikasjonsdirektør hos Veterinærinstituttet, Asle Haukaas.

Ingen oversikt over antall rammede

Det finnes foreløpig ingen oversikt over hvor mange hunder som er rammet av symptomene som knyttes til den mystiske hundesykdommen.

Mattilsynet har mottatt informasjon om et titalls tilfeller om hunder med lignende symptomer fra flere steder i landet.

– Men det er foreløpig ikke grunnlag for å si om tilfellene har sammenheng og vi kan derfor ikke si noe om antall. Når og hvis man finner årsaken, så kan man undersøke hvor mange av tilfelle som har sammenheng, sier Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef ved Mattilsynets avdeling på Romerike til VG.

– Fordobling av antall tilfeller

Ifølge dyrlegekjeden Evidensia hadde de 40 hundepasienter i august med symptomer som blodig diaré og/eller oppkast.

Det er en dobling sammenlignet med august i fjor. Kjeden opplyser at de ser at også starten av september har hatt et høyere antall enn normalt.

Dyrlegekjeden Anicura har foreløpig ikke kunne gitt VG en oversikt over antall hunder de har behandlet for disse symptomene, men skriver følgende i en pressemelding:

– Vi opplever fortsatt stor pågang ved våre klinikker og har et titalls pasienter til behandling med symptomene på sykdommen i dag.

Dyrelegekjeden har tidligere varslet at et 20-talls hunder har mistet livet så langt.

Veterinærhøgskolen NMBU har hatt om lag 20 hunder med sykdomssymptomene de siste to ukene. Fra alle hundepasientene har høyskolen innhentet opplysninger om hva slags fôr og godbiter de har fått.

Publisert: 06.09.19 kl. 13:39







