ÅPNER OPP: Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad sier Abid Raja har gått fra å være «en løs kanon på dekk», til å bli en «komplett strateg». Foto: Ola Vatn / VG

Venstre-Grimstad om striden mellom Grande og Raja: Litt som om «mor» og «far» skilte lag

Venstres Carl-Erik Grimstad forteller nå åpent om bompengebehandlingene i Venstre. Han beskriver sorgen han har opplevd over at Venstre-leder Trine Skei Grande og Abid Raja har vært i åpen strid.

Grimstad sier det har vært et overraskende utfall av bompenge-behandlingen i partiet:

– Forholdet mellom partileder Trine Skei Grande og Abid Raja har blitt bedre gjennom bompengeprosessen. Den prosessen førte stortingsgruppen og de ulike delene av partiet sammen, sier Grimstad.

Han forteller om sorg over skriveriene om at Grande og Raja er i tottene på hverandre.

– For å være ærlig så var det mange av oss som opplevde stor sorg da de to braket sammen i det offentlige rom, blant annet knyttet til den mye omtalte telefonsamtalen, sier han.

Samtalen dreide seg om en telefon fra Grande til Høyres Henrik Asheim, som gikk på åpen mikrofon, hvor også Raja var til stede, hvor hun ga uttrykk for at hun mente Raja undergraver partiet.

– For meg var det litt som om «mor» og «far» skilte lag: Trine har for meg vært en ubestridt leder og Abid den unge urkraften. Det har vært en balanse. Det varmet meg å sa at det var de to som møtte pressen i Vandrehallen i helgen og sammen forklarte hvorfor bompengeavtalen er gode nyheter for klimaet.

TURBULENT FORHOLD: Abid Raja og Trine Skei Grande under landsstyremøtet i Venstre i februar. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Komplett strateg

Han sier det var Grandes partilederegenskaper og Rajas kraft, som la grunnlaget for enigheten internt.

– Det avgjørende møtet i stortingsgruppen var torsdag kveld, da vi samlet oss om de fire punktene vil ville kjempe for. Vi satt sammen i seks timer og ringe landet rundt for å fundamentere.

Han sier det vanligvis er parlamentarisk leder, Terje Breivik, som fører ordet. Men denne gangen var han ikke til stede: Ansvaret lå i hendene på parlamentarisk nestleder, Abid Raja.

– Det var da Abid viste seg som en komplett strateg, som partiet ikke har maken til. Han ga en meget god analyse av situasjonen, han ga en diagnose av forhandlingene så langt og la frem en medisin. Jeg tror det gjorde inntrykk på både Trine og alle oss andre på møtet, sier han og fortsetter:

– Abid sa at dette var noe vi burde samle oss om og krige for – og måten vi skulle gjøre det på. Jeg har aldri opplevd en så motivert gruppe, som var klar til å gå i krigen, sier Grimstad.

Fredag ble dramatisk. Etter mye frem og tilbake la statsminister Erna Solberg frem sin endelige take it or leave it-skisse fredag kveld.

– Løs kanon

Grimstad sier at det var relativt lett å si ja til Solbergs skisse.

– Vi opplevde at den jobben vi hadde gjort de seks timene torsdag, i stor grad lå til grunn i den skissen Solberg la frem og som Trine la frem for oss fredag kveld. Derfor var det en enstemmig og fornøyd stortingsgruppe i Venstre som sa ja til avtalen – som Trine og Abid sammen kunne informere pressen om i Stortingets vandrehall sent fredag kveld, sier han.

Han sier Abid Raja viste sider av seg selv, som bryter med et litt annet bilde av ham:

– Det er ikke til å komme fra at han i en del miljøer blir ansett for å være «en løs kanon på dekk». Det kan nok ha vært riktig, fordi han er en kraftfull kommunikator som ofte taler der andre tier. Men han tør. Nå tror jeg det er mange i partiet som ser at han har strategiske evner og evne til å engasjere, som gjør at han har en bedre balansert politisk plattform.

Han legger til:

– Jeg oppdaget de egenskapene da stortingsgruppen var på et arbeidsmøte i Gdansk i fjor. Han holdt en strålende tale. Og kommunikasjonsstrategisk har partiet ingen maken. Slutter vi rekkene nå, så tror jeg resten av valgkampen kan bli morsom.

– Løs kanon?

Grande sier hun er glad for at samarbeidet ga en god løsning.

– Det har vært et svært godt samarbeid med Abid, stortingsgruppen og en rekke Venstre-politikere. Vi er meget godt fornøyd med et resultat som sikrer fortsatt renere luft, mindre biltrafikk i byene og lavere utslipp. For øvrig vil jeg ikke gå i detalj rundt partiets interne beslutningsprosesser.

Raja liker rosen, men sier det var lagarbeid.

– Det er veldig hyggelig å bli fremsnakket, samtidig vil jeg si at jeg ikke har gjort noe ekstraordinært. Dette var først fremst samlet lagarbeid med partiledelsen i spissen, sammen med oss i stortingsgruppen og ansatte som sto på døgnet rundt.

– Du blir kalt løs kanon på dekk?

– Jeg har hørt at enkelte har sagt det bak min rygg. Derfor har jeg hatt større bevissthet rundt det, sier Raja.

