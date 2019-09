ANKOMMET ALTA: Kåre Halvorsen, leder i Flyhavarikommisjonen, forteller at de foreløpig ikke vet noe om ulykkesstedet, der seks mennesker mistet livet. Foto: MATTIS SANDBLAD

Havarikommisjonen på plass på ulykkesstedet

ALTA (VG) Seks personer, fem av dem tidlig i 20-årene, mistet livet da et helikopter havarerte i Alta lørdag ettermiddag. Søndag ankom Statens Havarikommisjon ulykkesstedet.

Oppdatert nå nettopp







Direktør William J. Bertheussen ved Statens Havarikommisjon forteller til Altaposten at havarikommisjon har ankommet ulykkesstedet og har startet arbeidet med å sikre informasjon.

– Det er imidlertid altfor tidlig å si noe om ulykken. Vi vil gjøre de nødvendige undersøkelsene utover søndagen og morgendagen for å få oversikt og kan koordinere det videre arbeidet.

Søndag er Alta svært preget av det som har skjedd.

Flere gråt og holdt rundt hverandre på flyplassen, der det like etter klokken 10 ble holdt ett minutts stillhet for de omkomne.

Flere steder i byen er også flaggene på halv stang.

Søndag ankom Havarikommisjonens tre utsendte Alta flyplass, og skal etter hvert ta seg ut til ulykkesstedet, som ligger ulendt til i Kvenvik-området, sørvest for Alta.

– Vi vet ingenting om ulykkesstedet. Vi bruker et helikopter for å komme oss dit, sa Kåre Halvorsen, leder i Flyhavarikommisjonen, til VGs reporter på stedet.

ULYKKE: Et Helitrans-helikopter med seks personer styrtet i Alta lørdag. Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken. Foto: Altaposten

Fransk havarikommisjon og produsent til stedet

Han forteller at det utover dagen også vil komme ytterligere bemanning fra Havarikommisjonen.

Helikopteret som havarerte lørdag ettermiddag var av typen Airbus AS-350B, og er franskprodusert.

– I morgen kommer også den franske havarikommisjonen og personer fra produsenten. Det er normalt i ulykker av denne typen, slik at produsenten kan ta tak i ting dersom det er behov for det, sier Halvorsen.

Ifølge Nordlys var helikopteret ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge.

Helitrans skriver på sin Facebook-side at de bekrefter at et av selskapets helikoptre var involvert i ulykken.

– Det er med stor sorg vi har mottatt melding at alle er bekreftet omkommet, skriver selskapet.

les også Helikopteret i Alta var nytt i juni

Halvorsen forteller at det er altfor tidlig å si noe om ulykkesårsaken, og ønsker heller ikke å uttale seg om at helikoptertypen skal ha vært involvert i flere ulykker tidligere.

– Det skal jeg ikke si noe som helst om, sier han.

Vil ta tid å hente ut de omkomne

Søndag ble det kjent at alle seks personene som var om bord i helikopteret som havarerte i Alta lørdag, omkom i ulykken.

Ifølge politiet er fem av de omkomne tidlig i 20-årene fra Alta. I tillegg til de fem var en svensk statsborger pilot, og politiet har varslet svenske myndigheter.

les også Vitner om ulykken: – De fløy veldig lavt

Politiet opplyser i en pressemelding søndag at de etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne, opplyser politiet. Politiet har bedt om bistand fra ID-gruppen til Kripos i dette arbeidet. De vil begynne arbeidet i løpet av søndag.

Publisert: 01.09.19 kl. 10:29 Oppdatert: 01.09.19 kl. 12:17







Mer om