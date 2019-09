Bilde av helikopteret som Helitrans fikk levert sammen med det som lørdag styrtet i Alta. Foto: Airbus / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Helikopteret i Alta var nytt i juni

Helikopteret som styrtet i Alta, var et Airbus AS-350B og ble levert i juni. Typen har vært involvert i flere ulykker, men er samtidig det mest brukte i Norge.

NTB

Ifølge Nordlys var det aktuelle helikopteret en oppgradert versjon av Airbus AS-350B. Det var ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge.

Helikopteret havarerte lørdag i Kvenvik-området, sørvest for Alta.

– Fire personer er bekreftet omkommet. En er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø, sa redningsleder Frode Iversen til VG lørdag ettermiddag.

I tillegg var en sjette person om bord lenge savnet. Lørdag kveld opplyste pressevakt ved UNN, Jan Fredrik Frantzen, at den skadede personen er i en kritisk og ustabil tilstand. Sent lørdag kveld ble det også bekreftet at den sjette personen, som lenge var savnet, er gjort rede for.

I 2011 omkom fem personer da en AS-350 styrtet i Hardanger. Det ble ikke avdekket tekniske feil, men Havarikommisjonen slo fast at ulykkesårsaken kan ha vært brå manøvrering.

I 2009 døde en flyger i en ulykke med samme type helikopter i Rostadalen i Målselv. Havarikommisjonen mener ulykken sannsynligvis skjedde fordi halerotorbeskytteren og nedre del av halefinnen satte seg fast i snøen. Passasjeren ble lettere skadd.

Helikoptertypen er den mest brukte på innlandsvirksomhet i Norge, ifølge Nordlys.

Publisert: 01.09.19 kl. 07:41