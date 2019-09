SVÆRT KRITISK: Kamzy Gunaratnam (Ap), varaordfører i Oslo, mener Frp prøver å lappe sammen et fiendebilde som ikke eksisterer, i frykt for å miste velgere. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Reagerer på Frps innvandringsfokus på Facebook: – Roper alltid ulv, ulv, så raskt det går dårlig

På noen få dager har Frp sendt ut 62 Facebook-annonser hvor de gjør uttrykk for at de ønsker en streng innvandringspolitikk. Det reagerer Kamzy Gunaratnam (Ap) kraftig på. Frp selv mener annonsene er relevante for lokalvalget.

Nå nettopp







Siden 5. september har Frp lagt ut 62 Facebook-annonser hvor det står «Ja til streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Enig?».

Det viser en telling utført av VG på Facebooks annonsebibliotek. Medier24 var først ute med tellingen.

FLERE ANNONSER: Én av annonsene Frp har lagt ut på sin Facebook-side den siste uken. Foto: Skjermdump, Facebook

Samtidig viser opptellingen til Medier24 at Arbeiderpartiet er det partiet som sender ut flest annonser, med 630 de siste tre ukene. I andre enden av skalaen ligger Rødt med 23 annonser og Senterpartiet med 38.

Partier som Arbeiderpartiet (630 annonser), Frp (524) og Høyre (354) satser altså mye hardere på å nå ut til velgerne via sosiale medier, ifølge medienettstedet.

– Frp roper alltid ulv, ulv

Kamzy Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo for Arbeiderpartiet, mener at Frps fokus på innvandring viser at partiet sliter.

– Det viser oss at de ikke har stort annet å komme med. De ser at folk flest er mer opptatt av skole, eldre og klima, så da forsøker de febrilsk å lappe sammen et fiendebilde som ikke eksisterer, sier hun til VG.

Varaordføreren tror dette kan ha sammenheng med resultatene på de siste meningsmålingene.

– Frp roper alltid ulv, ulv, så raskt det går dårlig på målingene. Men det er ingen ulv i Oslo, sier hun.

Hvordan innvandringsfokuset kan komme til å påvirke valgresultatet til Frp, vil hun ikke spekulere i, men hun tror det kan bli trøblete for samarbeidspartnerne fremover.

– Det er greit å notere seg at dette er partiet som Høyre, Venstre, KrF og FNB skal samarbeide med etter valget. Lykke til, sier jeg bare.

les også Vindkraftmotstanden øker på Vestlandet: – Lokaldemokratiet er blitt overkjørt

VIKTIG MED INNVANDRINGSFOKUS: Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, er ikke enig i at Frp ikke roper ulv, ulv. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Frp: Innvandring relevant i kommunevalget

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Jeg vet ikke om hun er helt klar over dette, men for Frp har det alltid vært viktig med innvandring, sier han til VG.

Han er ikke enig i at Facebook-annonseringen er å rope ulv, ulv, men ser snarere på det som noe viktig andre partier velger å se bort ifra.

– Det som er synd er at Ap har fått en talsperson som vil ignorere, snakke bort og skyve under ett teppe problemene med innvandring. De opptrer som de har gjort i Sverige, sier han.

Han mener også at innvandringstemaet passer inn i kommunevalgkampen.

– All integrering skjer i kommunene. Det er enorme oppgaver for dem. Det er kommunene selv som skal bestemme hvor mange som skal bosette seg der. Innvandring har blitt en av de største velferdsutgiftene, sier Frp-politikeren.

VALGKAMP: Frp publiserte dette valgkampmaterialet på sin Facebook-side den 2. september i år. Foto: Skjermdump, Facebook

les også VG-måling: Sammen er MDG og SV dobbelt så store som Frp

Sp: Velger heller lokale annonser

Samtidig som Frp og Ap har fokusert på å sende ut mange annonser fra sin konto på Facebook, har andre partier vært tilnærmet helt stille. Senterpartiet, som i den siste meningsmålingen til VG ligger an til å bli nesten dobbelt så store som Frp, har på sin side kun sendt ut 38 annonser.

Men generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, tror ikke den store forskjellen i antall annonser har noe med hvor godt partiene gjør det på meningsmålingene.

– Jeg tror vel også de andre har lagt sine strategier, sier han.

Samtidig vil han ikke si at Facebook-annonser ikke har noe for seg.

– Det har nok stor verdi, vi skal ikke undervurdere det. Men når det er lokalvalg er det viktig med lokale saker med lokale kandidater.

Derfor mener han at grunnen til at de ikke har brukt den nasjonale Facebook-kontoen kommer av at det er lokalvalg. Da bruker heller de lokale delene av partiet annonser, samtidig som Olsen setter møter ansikt til ansikt høyt.

– Det handler mye om at vi har lokallag i alle kommuner i Norge og de driver en aktiv valgkamp ute blant folk.

Samtidig ser han at noen partier kan ha latt seg påvirke av nasjonale spørsmål.

– Nasjonale temaer som bompenger var viktig i en stor del av valgkampen. Da kan det hende mange partier har nasjonalt fokus.

– Ikke overraskende

Sosiolog og markedsføringsekspert, Trond Blindheim, har fulgt med på politikernes bruk av sosiale medier i valgkampen.

– Frp har de siste ti årene vært veldig markert på immigrasjons- og innvandringspolitikk. Diskusjoner om dette temaet foregår nå i større grad på sosiale medier enn i de alminnelige mediene, og dermed er det ikke så overraskende at de velger å gå så hardt ut på sosiale medier, der de treffer den debatten, sier han til VG.

Samtidig mener Blindheim at politikere som også tar seg tid til å være personlige lykkes best.

– Partienes valgkamp blir mer og mer digitale. De bruker mer penger online enn noensinne. Annonsene viser samtidig at partiene har blitt for profesjonelle. Innholdet Frp fronter her blir nesten for pent, og mister dermed autentisitet, sier sosiologen.

– Dyrt og dårlig

Blindheim sammenligner riktig bruk av sosiale medier med rockestjernes behandling av fans.

– Politikere som er for mye «on stage» lykkes ikke så godt med å være personlige og svare i kommentarfeltene. Store rockestjerner tar også med seg fansen back-stage før og etter en konsert. På samme måte lykkes noen politikere bedre enn andre på sosiale medier:

– De største partiene har flest annonser, men gjør det samtidig dårlig på meningsmålingene. Det er dyrt og ser ut til å ha fungert dårlig, sier han.

Førsteamanuensis ved Medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefsforsker ved Sintef Digital, Petter Bae Brandtzæg, mener bruken av Facebook-annonser vil bli viktigere og viktigere i kommende valgkamper.

– Gjennom Facebook kan man i større grad rette seg mot ulike segmenter i befolkningen. Hvis man ser på Frp vet de nok godt hvilke velgere de retter seg mot:

– De prøver å profilere kjernebudskapet. De har en del velgere som de er redde for å miste, sier han til VG.

Publisert: 09.09.19 kl. 09:30







Mer om