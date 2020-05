SKATTEPARADIS-KRITIKK: Ola Elvestuen (V) mener at bakgrunnen til den nye sjefen i Oljefondet krever noen avklaringer i forhold til innsatsen mot skatteparadis. Foto: Runa Victoria Engen

Høring i Stortinget tirsdag: Venstre vil ha skatteparadis-svar fra Norges Bank-sjefen

Oljefondet må ta en tydelig lederrolle i kampen mot skatteparadiser, ifølge Ola Elvestuen. Venstre-nestlederen vil ha en bekreftelse fra Norges Bank-sjef Øystein Olsen på at Nicolai Tangen, den nye oljefond-sjefen, følger opp.

Overfor VG gir Elvestuen tydelig uttrykk for at hovedgrunnen til å plassere penger i skatteparadis, er å unngå skatt.

– Fordi den nye sjefen for Oljefondet selv har plassert store deler av sin formue i skatteparadis, må både han og Norges Bank svare for hvordan fondet skal forsterke sin innsats i kampen mot skatteparadiser, sier Elvestuen til VG.

Ola Elvestuen er første nestleder i regjeringspartiet Venstre. Han gikk av som klima- og miljøminister i januar i år. Nå er han Venstres finanspolitiske talsmann og medlem i Stortingets finanskomité.

Olsen i høring

Tirsdag formiddag har finanskomiteen invitert sentralbanksjef Øystein Olsen til åpen høring om finansmarkedsmeldingen som komiteen nå har til behandling. Elvestuen sier at han vil ta opp forvaltningen av Oljefondet under ny sjef, med Olsen i denne høringen:

– Det er naturlig å spørre om Oljefondets profil i fremtiden innenfor rammen av en melding om finansmarkedet, sier Elvestuen.

I HØRING: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Fredrik Hagen/NTB SCANPIX

Venstre-nestlederen viser til at Stortinget har gitt tydelige mandater til Norges Bank og Oljefondet:

– Det er tydelige forventninger om at Oljefondet skal bidra til klima og miljø med å få ned utslipp. Etikkutvalget har allerede etablert negativ kontroll med å utelukke selskaper som ikke holder ønsket standard. Men vi må også diskutere om hvordan Oljefondet kan bidra til demokrati og menneskerettigheter, og til å nærme oss FNs utviklingsmål, sier Elvestuen.

Krever forsterket innsats

– Hva er forventningen i kampen mot skatteparadisene?

– Tidligere i år ble det dokumentert at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadis. Det viser at det er nødvendig å forsterke innsatsen. Oljefondet skal spille en viktig rolle i dette arbeidet, og den nye sjefen i Oljefondet må også svare på hvordan han mener at fondet skal bidra til å bekjempe disse, sier Elvestuen.

Rapporten fra BI-forsker Jørgen Juel Andersen ble blant annet omtalt på Handelshøyskolen BIs hjemmeside.

Ola Elvestuen legger til at disse spørsmålene om bekjempelse av skatteparadis må bli tydelig avklart fra hovedstyret i Norges Bank, som har uttalt at de vil avklare Tangens roller i en avtale som skal behandles på hovedstyrets møte 27. mai.

Trekker unna midler

– Hva tenker du om at Tangen selv har plassert en vesentlig del av formuen i skatteparadiser?

– Det er ingen grunn til å ha penger plassert på Cayman Island eller Jersey, med mindre du bor der eller er der seks måneder eller mer i året. Fordi han har gjort dette, må han svare for hvordan fondet kan fortsette sin innsats i kampen mot skatteparadisene.

– Sentralbanksjefen har forklart at plasseringer i skatteparadiser kan hindre dobbel beskatning. Er du enig?

– Det holder ikke. Det er ingen tvil om hvorfor dette skjer: Penger plasseres der for å unngå skatt. På denne måten trekker man unna midler og man bidrar ikke til fellesskapet. Det gjelder ikke bare land som Norge og Storbritannia, men i enda større grad fra utviklingsland.

– Er det mulig for Tangen å starte i stillingen?

– Det har jeg ikke noe syn på. Det er Norges Bank som ansetter, Men det er jo et hardt press etter det som har kommet fram, både turen til Philadelphia og hans egne pengeplasseringer, sier Elvestuen.

Får neppe svar

«Jeg viser til Norges Bank i denne saken», svarer Nicolai Tangen etter at VG har forelagt Elvestuens uttalelser for den nye sjefen for Oljefondet.

Men det er uklart om sentralbanksjef Øystein Olsen vil svare på Elvestuens spørsmål i høringen tirsdag:

«Tema for høringen på Stortinget denne uken er finansmarkedsmeldingen. Forvaltningen av SPU, herunder resultatene og vurderingene av disse, omtales nærmere i en egen melding. Det er naturlig for sentralbanksjef Øystein Olsen å svare om forvaltningen av fondet når departementets melding om dette er tema for høring», skriver kommunikasjonssjef Andreas Andersen i Norges Bank i en e-post til VG.

