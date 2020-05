FORSVARSMINISTER: Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Mattis Sandblad

Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget

Opposisjonen på stortinget er så misfornøyde med Frank Bakke-Jensens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, at de sender den tilbake.

– Vi har hatt en grundig prosess, og det er blitt stadig mer åpenbart at regjeringens forslag til langtidsplan er for svak til å være et utgangspunkt for eventuelle forhandlinger. Fremskrittspartiet går derfor inn for å sende planen tilbake til regjeringen, med marsjordre om å øke prioriteringen av Forsvaret betydelig, sier Frps Christian Tybring-Gjedde i en pressemelding.

Sp, Ap og SV har varslet at de vil sende meldingen tilbake fordi de mener den er for svak og ikke svarer godt nok på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Men de var avhengig av Frps støtte for å sikre flertall i Stortinget.

Med Frps støtte får dermed regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret i retur.

I en felles uttalelse skriver de tre rødgrønne partiene at de er fornøyde med at Frp nå har sluttet seg til at forsvaret trenger en mer forpliktende plan de for de neste fire årene.

– Vi ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 til 2024. Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier Anniken Huitfeldt (Ap)

– Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvaret sin operative evne blir styrket blant annet gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren. Avklaring av sjøforsvaret sin framtidige struktur kan heller ikke vente fire år, sier Liv Signe Navarsete (Sp)

SVs Audun Lysbakken skriver at regjeringens plan «står til stryk».

– Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier han.

Tybring-Gjedde skriver i pressemeldingen fra Frps stortingsgruppe at planen har en rekke svakheter, særlig innenfor sjøforsvaret, men også i satsingen på Hæren og Luftforsvaret.

– At planen i realiteten ikke inneholder en skikkelig plan for sjøforsvaret, men isteden varsler et nytt plandokument er rett og slett ikke godt nok. Langtidsplanen skal være en plan som går over fire år. Det er uholdbart at regjeringen ikke forplikter seg de neste fire årene, men trekker beslutningene 8 år ut i tid, sier han i pressemeldingen.

