REAGERER: Tony Burner, tillitsvalgt ved Universitet i Sørøst-Norges, campus Drammen. Foto: Privat

Universitet ber ansatte komme tilbake til kontoret – tillitsvalgt reagerer

Universitet i Sørøst-Norge ber ansatte komme seg kjapt tilbake på kontoret. Tillitsvalgt Tony Burner er ikke fornøyd med den beskjeden, og mener at hjemmekontor bør foretrekkes ut semesteret.

Han er tillitsvalgt ved campus i Drammen, og mener universitet har unødvendig hastverk med å få ansatte tilbake på kontorene.

– Det er en måned igjen av semesteret. Ansatte kan gjøre alt arbeid hjemmefra. All undervisning skjer digitalt, og det samme gjelder muntlig eksamen, sier professoren til VG.

Reaksjonen kommer etter at universitetet denne uken har blitt bedt om å komme tilbake til kontoret.

– Dette var en veldig klønete beskjed. Hovedregelen burde være motsatt, at hjemmekontor er å foretrekke, og at man heller ber om å komme på jobb om man må det, sier Burner.

Han henviser også til Folkehelseinstituttets råd til arbeidsplasser om at bruk av hjemmekontor er å foretrekke.

– Smittevernstiltakene det snakkes om har heller ikke vært på plass på alle campuser ennå, påpeker Burner.

Universitetet har campus i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold.

Burner understreker at universitet har vært forbilledlige på kommunikasjonen under coronasituasjonen hittil, men at det har kommet reaksjoner på den siste meldingen, som han omtaler som uheldig.

Universitetsleder: Forstår at det er meninger

Infrastrukturdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge, Johnny Thorsen, mener at de har tolket myndighetenes anbefalinger om en delvis retur til normal situasjon på en riktig med.

Han påpeker at de har campus i byer og steder med en annen smittesituasjon i de store byene.

– Det er heller ikke vanskelig å få hjemmekontor om man ønsker det. At ansatte hos oss har meninger rundt dette forstår og aksepterer vi. Nå er vi også inne i en tid hvor ansatte hos oss pleier å ha mer hjemmekontor, med eksamensavvikling og mindre undervisningspress, svarer Thorsen til VG.

Publisert: 19.05.20 kl. 18:30

