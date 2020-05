SOL OG VARME: Mange lengter til varmere strøk og paraplydrinker, men det fraråder tidligere smittevernoverlege, Bjørg Marit Andersen, å oppsøke utenfor Norges grenser i nærmeste fremtid. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Tidligere smittevernoverlege fraråder utenlandsreiser i nærmeste fremtid

Dersom du trosser UDs reiseråd, gjelder ikke forsikringen i utlandet. Om du blir syk og får akutt behov for behandling på private sykehus, og kanskje hjemreise i ambulansefly, kan du få regninger i millionklassen.

– Hvis det var meg så ville jeg fraråde utenlandsreiser sterkt. Det er mange grunner til det. Det er nokså høy dødelighet av personer rundt om i verden, spesielt i Europa med land som Storbritannia, Frankrike, Italia, Belgia og Spania som ligger helt i toppen på verdensskalaen av dødelighet blant dem som har testet positivt for coronaviruset, sier tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen.

Hun viser til at dødeligheten i de nevnte landene blant dem som har symptomer og har testet positivt ligger mellom 12 og 16,5 prosent, mens det samme tallet i Norge ligger rundt tre prosent.

– Dette er så alvorlig at hvis vi skulle ha ferieland der vi kunne reise og ikke blitt utsatt for fryktelig mye smitte måtte det faktisk vært Singapore, Vietnam, Island eller lignende land som har lav dødelighet, sier Andersen.

På verdensskalaen ligger dødeligheten i forhold til antall smittede på 6,79 prosent.

– Men dette er et øyeblikksbilde i dag. Etter mitt skjønn er det derfor lite fristende å reise til disse landene, og Europa er særlig utsatt, sier hun.

TIDLIGERE SMITTEVERNOVERLEGE: Bjørg Marit Andersen tror ikke det blir særlig reiseaktivitet til utlandet i 2020. Foto: Stian Anthonsen Eide / VG

Epidemiolog Eiliv Lund er ikke like negativ til utenlandsreiser som Andersen, og sier at det er helt avgjørende av hvor man reiser.

Han bruker eksempelet New York som et helt uforsvarlig sted å dra til, mens for eksempel Helgelandskysten er trygt.

– Hvis du er frisk og ung så løper du liten risiko, så man må ta hensyn til egen risikoprofil. Er du pensjonist og i risikogruppen må du selvfølgelig ikke reise, sier Lund.

Hva med reiseforsikring?

Dersom man trosser UDs reiseråd gjelder ikke forsikringen dersom man reiser utenlands.

– For den reisende medfører dette stor risiko. Vi har eksempler på saker som ender med millionregninger på grunn av akutt behov for behandling på private sykehus, og kanskje hjemreise i ambulansefly. Så dette er ikke noe man ønsker å sitte igjen med selv, skriver kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av If, Andreas Bibow Handeland i en e-post.

Dersom UD skulle åpne opp for utenlandsreiser kan Handeland betrygge dem som likevel ikke vil gjennomføre sin planlagte reise på grunn av smittefare.

– I utgangspunktet er avbestillingsmuligheten der så lenge reiserådet fra UD står, men vi har valgt å gi kundene våre syv ekstra dager å tenke på. Så skulle UD åpne opp for noe på fredag, vil kundene fortsatt ha syv dager å avbestille på, skriver Handeland og legger til at det gjelder reiser som er bestilt før 14. mars, som ikke fly- eller reiseselskap refunderer.

Gjensidige forholder seg mer til når avreisetidspunkt for reisen er, men reiseforsikringen dekker merkostnadene ved avbestilling av reiser til utlandet med avreisedato til og med 15. juni.

Reisen må være bestilt før 14. mars opplyser kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

«Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. Dersom det ikke foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet kan du melde tapet på reiseforsikringen», står det på deres nettside.

Vanskelig med utenlandsferie i år

Fra 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Fredag kommer en ny veileder som skal sikre trygge ferie- og fritidsreiser, slik at folk skal kunne planlegge sommerferien på en trygg måte i forhold til smittevern. Det opplyste helseminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag.

– Nå har man slått ned epidemien mange steder, men mange snakker om en ny smittebølge når det åpner opp. Da er det vanskelig å se for seg at det er lurt å reise ut, sier Lund.

EPIDEMIOLOG: Eiliv Lund mener man må vurdere hvor turistene kommer fra før man eventuelt slipper dem inn i Norge. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Til NTB sier statsminister Erna Solberg at nordmenn må belage seg på norgesferie i alle fall i første det av sommerferien, og vil ikke gi noen dato for når det igjen kan åpnes for utenlandsreiser.

På spørsmål om man kan forvente utenlandsreiser i år svarer Andersen at hun tror det kan bli vanskelig hvis man ikke må sette folk i karantene, og legger til at man må følge med på at karantenereglene opprettholdes til langt utpå høsten.

– Det som er et aber med å reise utenlands er at man må sitte i karantene hjemme, så det stopper mye av reiseaktiviteten i seg selv. Jeg tror ikke det blir særlig reiseaktivitet ut dette året, sier Andersen.

Torsdag anbefalte EU medlemslandene å åpne for turisme mellom land som har lignende coronavirus-risiko.

– Bør utenlandske turister få besøke Norge i nærmeste fremtid?

– Ikke dette året her. I og med at vi ikke ennå har beredskap, smittevernutstyr, isolasjon osv. på stell ennå, så kan vi ikke ta inn nye problemer. For nye problemer vil det bli med turister fra andre land, sier Andersen.

– Nye studier viser at inkubasjonstiden til viruset er opptil tre uker. Da er det for kort tid med ti dager karantene her i landet. Foreløpig er det lav immunitet i befolkningen - til og med i de mest utsatte land - slik at epidemien lett kan blusse opp igjen, fortsetter hun.

