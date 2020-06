DRUKNET: 22 år gamle Kine Brattli Gundersen fra Bardu døde i en drukningsulykke i Salangselva søndag 28. juni. Foto: Privat

Mange drukningsulykker i juni: Kine (22) døde etter å ha badet i elven

Juni har allerede satt en dyster rekord i antall baderelaterte drukninger, og det før selve toppmåneden for drukning, juli, har begynt. – Håper ikke juli følger samme trend, sier Redningsselskapet.

– Det er veldig fint vær og mange har lyst til å bade. Ikke minst henger det sammen med at hele Norge er hjemme i sommer, og derfor er det flere som er ved vann og sjø, sier seksjonsleder for drukning i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, til VG.

Årets juni måned har vært fylt med sol, varme og badeglade mennesker over det langstrakte land, men den har vært en dyster måned når det gjelder drukningsulykker i forbindelse med bading.

Aldri før har det vært registrert så mange baderelaterte drukningsulykker siden Redningsselskapet begynte å føre statistikk i 2017, selv om de offisielle tallene for juni først er klare mot slutten av denne uken.

En opptelling gjort av VG viser at seks personer har dødd etter baderelaterte drukningsulykker i juni. Det samme tallet på samme tidspunkt de foregående årene er henholdsvis 2 (2019), 2 (2018) og 0 (2017).

Dette er tall fra før selve toppmåneden for drukningsulykker, juli, har startet.

I tillegg har det vært flere drukninger av andre årsaker, blant annet døde en mann i 30-årene på Hønefoss, etter at han i forrige uke forsøkte å redde sin ti år gamle sønn som hadde falt ut i elven.

Baderelaterte drukningsulykker i juni Søndag 28. juni døde 22 år gamle Kine Brattli Gundersen fra Bardu. Det var to personer som hadde vært på et flytedyr i elven, og flytedyret hadde veltet. 25. juni ble en mann funnet død i Tretjønn i Kristiansand. 22-åringen hadde vært savnet fra treningstur kvelden før, og politiet skriver at det fremstår som et uhell i forbindelse med bading. 20. juni ble en 62 år gammel mann fra Grenland savnet etter en sykkeltur i Bamble. Det ble igangsatt leteaksjon, og de fant til slutt klær og eiendeler på land, og mannen ble funnet av dykkere i vannet ikke langt unna. 14. juni døde en mann i 80-årene etter en svømmetur på Hamnøya i Nordland. Mannen hadde lagt på svøm for å hente sin egen båt som drev av sted. Han fikk problemer i vannet, og ble erklært død kort tid senere. 13. juni døde 14-årige Harald Hodne fra Bømlo etter en badeulykke ved Folderøyvannet i Vestland. Han var ute og badet med tre andre gutter i tenårene. Lørdag 13. juni døde en seks år gammel gutt, etter at han hadde vært involvert i en badeulykke i Molde 30. mai. Han ble fraktet til Rikshospitalet, hvor han senere døde. Vis mer

– De fleste baderelaterte drukninger skjer mellom mai og august, hvor det er en topp i juli. Juni skiller derfor seg ut sammenlignet med foregående år, fordi det har vært flere baderelaterte drukninger. Vi håper ikke juli følger samme trend, sier Krangnes.

Unge og gamle mest utsatt

Bare siste uken har to unge mennesker mistet livet under bading. Søndag 28. juni døde 22 år gamle Kine Brattli Gundersen fra Bardu, etter at hun og en annen person havnet i Salangselva fordi flytedyret de satt på veltet. Den andre personen kom seg til land, men Kine ble funnet etter over en time i elven. Hun døde noen timer senere på Universitetssykehuset i Tromsø.

STRØMMER TIL HAVET: Sommeren er høysesong for drukning, og Redningsselskapet ber folk passe på både seg selv og andre. Foto: Stian Lysberg Solum

I forrige uke døde også en 22 år gammel mann i Kristiansand, som hadde vært savnet etter en treningstur. Han ble funnet i Tretjønn, og politiet i Agder har opplyst at det fremstår som et uhell i forbindelse med bading.

– Barn og unge sammen med eldre personer er dem som har høyest risiko for å drukne i forbindelse med bading. Det henger sammen med at man kan overvurdere egne svømmeferdigheter, alkoholinntak, og spesielt eldre tar ikke alltid hensyn til den fysikken man kanskje hadde tidligere, sier Krangnes.

– Vi oppfordrer foreldre til å bade sammen med barna eller følge med de hele tiden. Noen sekunders uoppmerksomhet kan være noen sekunder for mye, fortsetter hun.

Rekordmange redningsfartøy

Redningsselskapet har allerede forberedt seg på det de kaller tidenes båtsommer, og har aldri noensinne hatt så mange fartøy på sjøen som i år. De merker allerede at de har flere oppdrag enn tidligere år. Foruten baderelaterte drukninger, er drukningsulykker fra fritidsbåt og såkalte fall fra brygge eller land de vanligste årsakene til drukning.

FRIVILLIGE: Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon, som jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Foto: Gisle Oddstad

– 40 prosent av alle drukninger gjennom året skjer mellom juni og august, opplyser Krangnes.

Hun påpeker at det er viktig at folk har både båtvett, badevett og bryggevett gjennom sommeren, og at man tar en god risikovurdering før man legger ut på aktiviteter som omhandler vann og sjø. Å vurdere egne ferdigheter er også viktig, samt å planlegge turen godt.

– Vår visjon er at ingen skal drukne, men for at det skal kunne skje, er vi nødt til å passe på oss selv og hverandre, sier hun.

Ingen roping og veiving

Så hvordan ser du at noen er i ferd med å drukne, og hva gjør du?

Professor i akuttmedisin og sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Stephen Sollid, sier til VG at drukning ikke ser ut som det fremstilles på film, der personer ofte roper om hjelp og veiver med armene. Drukningsulykker skjer ofte helt i det stille.

– Det er ingen roping eller veiving. Personen kjemper ganske lenge, og bruker all energien sin på å prøve å holde seg over vann. Ser du noen som oppfører seg unormalt, eller ligger unormalt stille i vannet, er det selvfølgelig et varsel, sier han.

Han ber foreldre være sitt foreldreansvar bevisst, og ikke la barn få bade uten tilsyn. En drukningsulykke kan gå raskere for seg enn man tror, påpeker han.

– Det handler om sunn fornuft og om å vite hva egne ferdigheter er. Det er spesielt viktig i år når såpass mange skal feriere i Norge. Det er kanskje mange som ikke er vant med at den norske naturen er vill og uberørt, og kan være potensielt farlig. Man må bruke hodet, sier Sollid.

Slik kan du se om noen holder på å drukne En som drukner er stille, fordi personen bruker energien på å forsøke å puste. Personen kan ikke rope, kan ikke vinke og kan ikke plaske. Dette bør du se etter: Hodet er lent bakover, mens det dupper over og under vannlinjen.

Munnen er åpen, men ikke lenge nok over vann til at personen får ropt om hjelp.

Forhodet er dekket av hår. Personen er fjern i blikket eller har øynene lukket.

Kroppen er loddrett med armene strekt utover (ikke opp). Personen bruker ikke beina for å svømme i en bestemt retning. Kilde: Redningsselskapet/Norsk Luftambulanse Vis mer

Førstehjelp ved drukningsulykker 1. Få personen ut av vannet (men ivareta egen sikkerhet). 2. Rop om hjelp, varsle ved å ringe 113. 3. Sørg for frie luftveier og innblåsinger allerede i vannet om mulig. 4. Gjør først 5 innblåsinger i munnen. 5. Start deretter hjerte/lungeredninger med 30:2. Ikke vær redd for å trykke for hardt under kompresjonene. Fortsett førstehjelp til fagfolk kan ta over. Kilde: Redningsselskapet/Norsk Luftambulanse Vis mer

Publisert: 30.06.20 kl. 17:44

