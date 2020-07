UT MOT RØDGRØNN KOMPIS: Sverre Myrli er mangeårig samferdselspolitiker i Ap. Nå refser han sin tidligere rødgrønne regjeringspartner, Trygve Slagsvold Vedum for å karikere folk fra Asker og Bærum. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ap-veteran om Vedums E18-utspill: – Karikerer folk fra Asker og Bærum

Sverre Myrli (Ap) synes Trygve Slagsvold Vedum forsøker å latterliggjøre folk fra Asker og Bærum gjennom Sp-lederens motstand mot ny E18. Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fyrer løs mot Vedum.

Nå nettopp

Det var i VG mandag at Vedum kritiserte storting og regjering for å bruke over 40 milliarder kroner «for at folk skal komme raskest mulig på hytta fredagskvelden og at forretningsadvokaten skal ta sin store Tesla til jobben».

Det ble oppfattet som et spark mot folk fra Asker og Bærum, som i årevis har kjempet for å bygge ut en av landets mest trafikkerte motorveier.

– Det er et useriøst utspill fra Vedum der han karikerer folk fra Asker og Bærum, og setter sentrale strøk og distrikter opp mot hverandre, sier Myrli til VG.

les også E18-striden: Vedum ber Hareide droppe motorvei

KJØRER PICKUP: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kjører selv en større pickup med veltebøyler og lasteplan. Her er han fotografert i stortingsgarasjen sammen med Frp-leder Siv Jensen ved en tidligere anledning. Foto: Trond Solberg, VG

Han minner om hvordan en annen rødgrønn venn fra Sp i sin tid forholdt seg til den omstridte saken.

– Det var for øvrig Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad som la inn E18 i Nasjonal transportplan i 2013. Og E18 ligger inne i nåværende Oslopakke 3 – faktisk for hele strekningen til Asker, sier Myrli.

Han fikk et solid flertall og nesten hele stortingsgruppen i Aps støtte til motorvei-prosjektet før Stortinget tok sommerferie 19. juni. Men Sp gikk mot, også Marit Arnstad, som nå er leder for stortingsgruppen.

– Prosjektet E18 vestover er et samfunnsøkonomisk svært ulønnsomt prosjekt. Det er dessuten et meget kostbart prosjekt, argumenterte Arnstad.

FORSVARER BÆRINGER: Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer utbyggingen av ny E18 i Vestkorridoren - selv om den går gjennom Bærum, skriver han i et innlegg i VG i dag. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Også regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) støtter E18-utbyggingen. Hareide reagerer i et innlegg i dagens VG på Trygve Slagsvold Vedums E18-standpunkt og uttalelser om Asker og Bærum.

– Vedum er blitt motstander av prosjektet fordi han har oppdaget at det ligger i Bærum – det passer ikke Sp å være for store prosjekt så tett ved Oslo-gryta – og særlig ikke i Bærum, skriver Hareide.

Han synes Sps snuoperasjon er verd å merke seg.

– Etter at vi har brukt 1,6 milliarder på å utrede og forberede prosjektet velger Sp å snu. Det er dyrt å drive reverseringspolitikk, bemerker statsråden.

les også Hareide optimist – nærmere løsning for ny E18

Splittelse

Sverre Myrlis egne partikamerater i Oslo Ap og byrådsleder Raymond Johansen er i likhet med Sp sterkt mot E18 slik Statens vegvesen planlegger den. Og partifellene i Myrlis eget fylkesparti, Viken, har hittil nektet å gi E18-prosjektet den nødvendige lokale økonomiske garantien som må til for å bygge veien.

Ap-veteran Sverre Myrli, som har fulgt prosessen nesten siden han satt i ledelsen i AUF i forrige århundre, mener det er stort behov for den nye motorveien. Fullt utbygget mellom Oslo og Drengsrud i Asker vil den koste over 40 milliarder kroner, hvorav bilistene må betale nær halvparten i form av bompenger.

VAR SAMFERDSELSMINISTER: For åtte år siden var Sps Marit Arnstad samferdselsminister, og tok imot statsminister Jens Stoltenberg hjemme på gården på Skatval. Da var hun og Sp tilhenger av ny E18 i Asker og Bærum. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

– Dagens E18 i Vestkorridoren har store trafikale problemer med kø, kork og kaos, mange er støyutsatt og mye av biltrafikken går gjennom boligområder, sier han.

– E18 er mer enn å bygge en ny motorvei. Det dreier seg om nye bussfelt, ny kollektivterminal på Lysaker, nye sykkelveier, ny tverrforbindelse i tunnel i Bærum, ny forbindelse til Fornebu og nye tunneler og lokk for å få trafikken under bakken, sier Myrli, som minner om at en ny veiløsning også åpner nye områder for byutvikling, slik det er gjort flere steder i Oslo.

les også Ny E18 vedtatt i Stortinget

STRIDENS KJERNE: Ny E18 slik den er illustrert av Statens vegvesen ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum. Foto: Statens vegvesen

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor noen mener det er greit å legge trafikken i tunnel i Bjørvika og på Økern i Oslo, men ikke på Høvik i Bærum. Dessuten har de som har kjørt på E18 i årevis betalt ekstra i bompenger – penger som er krevd inn for å bygge ny E18, minner Myrli om.

Han mener de over 220.000 innbyggerne i kommunene Asker og Bærum har ventet lenge nok på en ny E18.

– Hvorfor opptrer ikke Ap mer samlet i denne saken?

– Vi lever fint med at det er noe ulike oppfatninger her, men jeg minner om at E18 ligger inne både i Nasjonal transportplan og i Oslopakke 3. Altså har både sentrale, regionale og lokale myndigheter gått inn for veien. Arbeiderpartiet på Stortinget har vært konsekvente hele tiden. Dette er et prosjekt som det har vært jobbet med i over 20 år, og er ikke noe vi har kokt i hop på bakrommet nå, svarer Myrli.

les også SV og MDG ut mot Ap om ny E18: – Vanvittig

– Spissformulering

Sp-leder og tidligere regjeringskollega med Ap, Trygve Slagsvold Vedum, forsvarer sin omtale av fremtidige brukere av E18.

– Det er selvsagt en spissformulering at Tesla-brukere kan pendle og forretningsadvokater kan kjøre lettere til hytta med en ny E18, men det er jo sant at dette området er en del av Osloområdet der kollektivtilbudet er svært bra utbygd. Derfor prioriterer Sp kollektivtrafikken her og veiutbygging i distrikter der kollektivtrafikken ikke er så godt utbygd, sier Vedum til VG.

Han mener det må være plass til spissformuleringer i det politiske ordskiftet uten at Myrli eller andre skal kjenne for mye hårsårhet.

– Er du tøff i ordbruken mot Asker, Bærum og Oslo fordi Sp har lite å tape av velgere der, Vedum?

– Vi har hatt stor vekst i både Asker og Bærum med to representanter i kommunestyrene der, samt at vi sitter i fylkesrådet i Viken. Men vi mener det er innen kollektivtrafikken satsingen må skje sentralt, svarer Sp-lederen.

les også Hareide: Vedums u-sving på E18

BOR I BÆRUM: Hårek Elvenes (H) er stortingsrepresentant med fast bopel i Bærum. Han har ikke mye til overs for Sp-leder Vedums argumentasjon mot ny E18. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Lavmål

Også Bærum-beboer og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) irriterer seg på Vedums ordbruk.

– Vedums E18-argumentasjon er lavmål. Han blottlegger total kunnskapsløshet om ny E18, tordner Elvenes.

Han mener det må ha gått Vedum hus forbi at dette er en av landets mest trafikkerte veistrekninger der flere tusen mennesker daglig plages av støy og forurensning.

– Det er anslått at over 100 kommuner vil ha en direkte eller indirekte positiv effekt av ny E18. Dessuten må det gjøres noe med veien for å øke fremkommeligheten til kollektivtrafikken, skriver Elvenes i en e-post til VG.

Publisert: 01.07.20 kl. 20:40

Les også

Fra andre aviser