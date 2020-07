TOMT: I Oslo og Bergen står landets to brukerrom tomme. Her kan rusavhengige innta narkotika i hygieniske rammer med helsepersonell til stede. Bildet er tatt på brukerrommet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Brukerrommene stengt over sommeren: − Flere overdoser ute nå

Norges brukerrom ble stengt ned grunnet corona, men åpner ikke før over sommeren. Leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er dypt bekymret.

15. mars vedtok Helsedirektoratet at alle offentlige og private helserelaterte virksomheter skulle stenges grunnet smittevern mot coronaviruset. Dette inkluderte landets to brukerrom i Oslo og Bergen.

Dette er offentlige lokaler der rusavhengige over 18 år kan innta rusmidler i hygieniske rammer med helsepersonell til stede.

Til tross for lettelse på en rekke coronatiltak, har kommunene besluttet at brukerrommet i Oslo ikke vil åpnes før 10. august. I Bergen er det ikke satt en dato for gjenåpning annet enn over sommeren.

Les mer om brukerrom Brukerrom, tidligere kalt sprøyterom, er et offentlig drevet lokale for personer over 18 år med avhengighet av ulovlige rusmidler.

Det finnes to brukerrom i Norge: I Oslo ved Prindsen mottakssenter, og i Bergen ved Strax-huset.

Tidligere var det kun lov til å sette sprøyter, og bare med heroin. 1. april 2019 ble det åpnet for alle typer narkotiske stoffer og andre måter å innta stoffene på.

Brukerrom tilbyr rent utstyr, hygieniske rammer og personale som er til stede under og etter inntak av narkotika.

Ordningen forebygger infeksjoner og smitte, tilbyr raskere hjelp ved overdoser og gir rusmisbrukere økt verdighet.

Brukerrommet øker også mulighetene for kontakt og samtaler mellom brukeren og hjelpeapparatet. Kilde: Oslo kommune, Bergen kommune, Store norske leksikon Vis mer

– Dette er en uholdbar situasjon hvor rusavhengige blir henvist til å sette skuddene sine i gatene her. Vi har sett folk ligge og skyte i halsen på hverandre i Ebbelsgate, sier Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

RIO: Kenneth Arctander Johansen, leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Han er sterkt kritisk til nedstengningen av brukerrommene i Oslo og Bergen og mener de må gjenåpnes umiddelbart. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Politikerne må ta styringen og sørge for at brukerne får de essensielle tjenestene de trenger for å forhindre overdoser og spredninger av smittsomme sykdommer.

Johansen sier brukerrommene burde være en essensiell helsetjeneste og at de må gjenåpnes umiddelbart.

– De er der for å forebygge og forhindre smitte og overdoser. Det er et viktig tilbud til personer som har alvorlige helseproblemer, både av den akutte funksjonen, men også viktig for å ha kontakt med brukerne for å avdekke eventuelle problemer og tilby hjelp. Det er derfor de er der, og det er derfor de aldri burde vært stengt i utgangspunktet, sier Johansen.

– Flere overdoser ute nå

Utenfor brukerrommet på Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum sitter flere rusmisbrukere og inntar rusmidler. På bakken ligger det brukte sprøyter, sneiper og annet søppel.

Gabriel Singh forteller at han er fortvilet over at brukerrommene er stengt.

– Det er ikke bra. Vi må finne andre plasser å gå til – parkeringshus, parker og steder man kan sitte i fred. Men det er jo ikke alle som rydder opp etter seg, så plutselig finner man sprøyter på bakken som du ser her, sier Singh.

FORTVILET: Gabriel Singh er fortvilet over at brukerrommene nå er stengt. – Det er godt det åpner igjen snart. Det er mange mennesker her ute, sier han. Foto: Klaudia Lech, VG

– Det er nesten 35.000 injeksjoner i året i Oslo og en overdose skjer nesten hver dag. Det har aldri vært et dødsfall på brukerrommet. Hvis du tar 35.000, deler det på 365 og setter alle disse på gata, så er det klart at det er flere overdoser ute nå, sier Arne Kristian Skulberg, overlege i Prehospital Klinikk ved Oslo universitetssykehus og forsker ved NTNU.

Han har sammen med avdelingsleder Ola Borstad for Ambulansetjenesten i Oslo sendt et brev til Velferdsetaten der de viser til «en sterk økning av overdoser på utrygge plasser» i byen og etterlyser at brukerrommene åpnes snarest.

«De rusbrukerne som har størst hyppighet av livsfarlige overdoser inntar like mye rusmidler som før stengningen, men uten overvåkning og den muligheten for rask hjelp tilbudet på Prindsen vanligvis gir», skriver de videre.

UTE: På en trapp utenfor brukerrommet i Oslo, der rusmisbrukere kan innta narkotika i hygieniske rammer med helsepersonell til stede, sitter en mann og setter en sprøyte med heroin. Foto: Klaudia Lech, VG

Skulberg understreker at samarbeidet med kommunen er godt, men at brukerrommet burde vært mer prioritert.

– Det viser at brukerrommet ikke har hatt så mye kapasitet å gå på – at den gode jobben som brukerrommet gjør og som Ambulansetjenesten er fornøyd med, ikke er blitt anerkjent i beredskapssystemet.

KRITISK: Arne Kristian Skulberg, overlege i Prehospital Klinikk ved Oslo universitetssykehus og forsker ved NTNU, sier jobben til brukerrommet ikke er blitt anerkjent godt nok. Foto: Ole Kristian Andreassen

– Markedet er støvsugd for helsepersonell

Kort tid etter Oslo og Bergen stengte ned brukerrommene opprettet kommunene isolasjonsenheter for personer med rusavhengighet og coronasmitte. Ansatte fra brukerrommene ble satt til denne coronaberedskapen.

– Isolasjonsenheten har vi heldigvis fått mye mindre bruk for enn det var grunn til å frykte, men en pandemi er uforutsigbar. Derfor avvikles ikke coronaberedskapen før vi ser effekten av gjenåpning av samfunnet, forklarer John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten i Oslo.

Den samme beslutningen er tatt i Bergen, der direktør Rønnaug Frøiland i Etat for psykisk helse og rustjenester viser til økt smitterisiko over sommeren.

– Spisskompetansen på drift av isolasjonsavdelingen som nå er etablert hos de ansatte fra brukerrommet er svært ressurskrevende og tidkrevende å erstatte. Samtlige ansatte ved brukerrommet skal også avvikle sin hovedferie i disse dager, forklarer Frøiland.

– Markedet er støvsugd for helsepersonell, påpeker Danielsen, og sier også at de ansatte nå skal få «sårt tiltrengte uker med ferie».

Grunnet coronakrisen er brukerrommene i Oslo og Bergen stengt. Sprøyter blir istedenfor satt ute på åpen gate. Her utenfor Prindsen mottakssenter i Storgata i Oslo. Foto: Klaudia Lech, VG

«Ikke godt nok»

Direktørene forsikrer om en rekke tiltak over sommeren, som økt tilstedeværelse av overdoseteam, utdeling av brukerutstyr, mat og helsetjenester, samt tilbud for samtaler og oppfølging.

Johansen i RIO anerkjenner innsatsen, men er samtidig tydelig på at «det ikke er godt nok».

– Når vi trenger helsepersonell på en avdeling og ikke har det, så skaffer vi det. Men akkurat til dette tilbudet her nede på hjørnet, så klarer de det ikke. Jeg kjøper det ikke. De kan gjøre mer.

HOLD AVSTAND: Plakater klistret opp på veggen til Prindsen mottakssenter i Oslo ber rusmisbrukere om å rydde opp etter seg og holde avstand. Foto: Klaudia Lech, VG

