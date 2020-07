HEKTISK: Coronaviruset har gitt FHI-direktør Camilla Stoltenberg og kollegene hennes mye å henge fingrene i denne våren. Foto: Heiko Junge

Skyhøy overtidsbruk ved FHI: – Horrible tall

I mars registrerte de ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) 46 ganger så mange overtidstimer som de gjorde i samme måned i fjor.

Nå nettopp

Det viser tall fra FHI som VG har fått innsyn i.

– Det føltes som det gikk i ett en periode der. Det ble mange 16-timers dager, forteller FHI-epidemiolog Solveig Jore når VG spør henne om hvordan det var å jobbe ved FHI i månedene Norge ble snudd på hodet av coronaviruset.

Det er nemlig ingen tvil om at Jore og kollegene har stått på denne våren:

I mars ble det registrert 7274 overtidstimer av de ansatte ved instituttet. Til sammenligning var tallet for samme måned i fjor 128.

Totalt har FHI 15.442 timer overtid i februar, mars og april.

Se full oversikt over hvordan overtidsbruken fordelte seg i tabellen under:

– Ikke forsvarlig

Overtidsstatistikken får Marc Gayorfar, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved FHI, til å hente frem de store ordene.

– Dette er helt horrible tall! sier Gayorfar til VG.

Han sier at grunnen til at FHI har gått rundt siden coronaviruset kom til landet, er at det jobber dedikerte ansatte ved instituttet som har stått på veldig hardt.

– Men så mange overtidstimer er ikke forsvarlig, det er ikke rimelig å forvente det av de ansatte over tid. Når tallene blir så høye, viser det at grunnbemanningen vår er for lav, sier Gayorfar.

Den tillitsvalgte trekker frem at FHI har måttet nedbemanne tungt siden 2015.

FLERE FOLK: Tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved FHI, Marc Gayorfar, mener han trenger flere kolleger. Foto: FHI

Stoltenberg: – Uholdbart

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter at FHI som helhet har nedbemannet mye de siste årene, men hun har ikke det nøyaktige tallet per 2020. I et intervju med Dagens Medisin i 2018 fortalte Stoltenberg at 140 stillinger hadde forsvunnet på grunn av nedbemanninger.

Samtidig understreker hun at delen av FHI som jobber med smittevern ikke er nedbemannet.

Uansett mener Stoltenberg det ville vært en fordel for instituttet å være flere så lenge coronasituasjonen varer.

ENDELIG LITT ROLIGERE: FHI-epidemiolog Solveig Jore forteller at arbeidstrykket var veldig høyt særlig i mars, april og mai, men at det siden juni har begynt å normalisere seg litt. Foto: Privat

– Denne arbeidsmengden er uholdbar over tid. Det er hverken forsvarlig menneskelig sett eller innenfor arbeidsmiljølovens rammer. Det kan ikke fortsette slik, sier FHI-direktøren til VG.

Akkurat nå er situasjonen mindre dramatisk, sier Stoltenberg. Men skulle det komme en ny større oppblussing av smitte, vil FHI få mye mer å gjøre.

– Samtidig er det vanskelig å løse. Vi har ansatte med høy og spesialisert kompetanse. Det er ikke mange andre som har den kompetansen, og dermed kan vi ikke uten videre leie inn vikarer for å hjelpe til.

Se hva folkehelsedirektøren tenker om en ny smittebølge:

Regjeringen mener FHIs bemanning er god nok

Statssekretær Ingrid Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til VG at coronakrisen har vært en stor belastning for hele forvaltningen.

– Er så mye overtid forsvarlig?

– Samlet mengde overtid er vesentlig høyere enn normalt, men holdes innenfor avtaler med tillitsvalgte, skriver Klippen.

Statssekretæren sier hun nå håper at flest mulig får tatt seg en velfortjent ferie etter en krevende tid.

Det vil også FHI-epidemiolog Jore. Hun forteller at det har hjulpet å vite hvor viktig jobb hun og kollegene hennes gjør for å holde det gående når arbeidsmengden har vært stor.

– Men man blir jo også sliten. Det blir veldig godt med ferie i år.

Usikker på hvordan din egen ferie blir med coronatiltakene? Sjekk denne videoen:

Publisert: 06.07.20 kl. 08:17

Fra andre aviser