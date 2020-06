FIKK ÅPNE IGJEN: Fra mandag av kunne utestedene i Oslo igjen ha åpent fram til klokken 03.00 på natten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

252 smittevernsbrudd på utestedene i Oslo

Etter at utestedene i Oslo fikk åpne igjen, er det registrert 252 brudd på smittevernseglene. 19 steder har hatt alvorlige avvik. Nå utvides åpningstidene.

NTB-Marius Helge Larsen

Nå nettopp

Nesten halvparten av bruddene gjelder regelen om én meters avstand.

– Hovedbildet etter gjenåpning av alkoholservering 6. mai er at næringen har håndtert dette på en god måte. Oslo har den siste tiden vært den eneste by med innskrenkede åpningstider. Når smittetallene nå er så lave, er vår vurdering at normale åpningstider ikke vil føre til uakseptabel smitterisiko, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo til NTB.

Fram til 6. mai var det full skjenkestopp i hovedstaden, selv på steder som serverte mat. Og mens utelivet i resten av landet kunne åpne som vanlig fra 1. juni, har pubene i Oslo vært nødt til å stenge ølkranene klokken 23.30 fram til mandag denne uken.

Nå får utestedene i hovedstaden igjen ha åpent til klokken 03.00.

– Utestedene må fortsatt være nøye med avstandskrav, bordservering og følge øvrige smittevernregler, og vi som gjester har et like stort ansvar for å overholde disse og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Evensen.

Flere brudd

Skjenkekontrollørene i Oslo har registrert følgende brudd på smittevernsreglene på utestedene i Oslo etter gjenåpningen og fram til mandag 22. juni:

* 120 brudd på enmeters-grensen

* 1 brudd på regelen om ingen bufféservering

* 45 tilfeller av mangel på hånddesinfeksjon, håndvask eller såpe

* 86 tilfeller av mangel på informasjon eller tilrettelegging for smitteverntiltak

Totalt 252 avvik.

19 alvorlige avvik

De mindre smittevernsavvikene blir bare registrert uten at kontrollørene skriver rapporter, men i noen tilfeller har de sett seg nødt til å gjøre dette.

– I perioden mellom 06. mai og 22. juni har kontrollørene skrevet 19 rapporter på skjenkesteder med bakgrunn i smittevern. Rapportene gjelder steder med større avvik innen smittevern, opplyser direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten i Oslo kommune til NTB.

Disse rapportene er i stor grad laget etter såkalte oppfølgingskontroller. Det vil si at utestedene først har fått veiledning om smittevern etter brudd på reglene, men at avvikene likevel ikke var utbedret da skjenkekontrollen kom på nytt besøk.

– Kun ett skjenkested er stengt grunnet brudd på smittevernseglene. Dette vedtaket ble fattet 15. mai, sier Haugen.

Følger med

Byråden sier at de vil fortsette et høyt kontrollnivå.

– Steder som bryter smittevernsreglene vil i ytterste konsekvens bli stengt. Smittevernoverlegen har også myndighet til å fatte hastevedtak som legger nye begrensninger på bransjen dersom det er nødvendig i løpet av sommeren. Pandemien er ikke over og jeg henstiller til alle som skal ut å vise ansvarlighet – og ha det hyggelig, sier Evensen.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere advart om at man kan risikere å bidra til å få stampuben stengt ved å ikke ta smittevernsreglene på alvor.

– Mange som ser fotball på pub, går jo på sin stampub som de er veldig glad i. De må vite at hvis de gjør noe dumt, så er det puben som kan få straffen, de som kan miste bevillingen og ikke overleve dette, sa Høie til NTB i forrige uke.

Publisert: 23.06.20 kl. 06:51

Coronaviruset

