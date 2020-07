BANKER TIL: Jonas Gahr Støre vil hindre at forvaltningen av hans formue igjen skal kunne ødelegge en valgkamp. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Støre snur om egen formue: Setter 75 millioner i banken

KILSUND (VG) Jonas Gahr Støre har opplevd at hans formue har kommet i søkelyset og bidratt til å svekke hans Ap de to siste valgkampene. Nå setter han formuen på 75 millioner kroner i banken.

Det bekrefter han overfor VG.

– For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken, sier han.

Vi besøker Ap-lederen i Kilsund i Arendal kommune, hvor familien har sommerhytte.

– Jeg har hatt en arv fra min bestefar og har vært opptatt av at den skal ha armlengdes avstand fra mitt virke som politiker. Og så har jeg erfart i to valgkamper at dette har blitt et tema, med spørsmål om hvor pengene var plassert.

Støre mener brannmuren mellom formuen og han var mer enn god nok, men at det ikke hjelper.

– Jeg mener de spørsmålene som kom opp i siste valgkamp var greie svar på, men de tok uansett oppmerksomhet bort fra det jeg er valgt til – å drive politikk.

SOMMER: Ap-lederen i Kilsund i Arendal kommune, hvor familien har sommerhytte. Foto: Naina Helén Jåma, VG

To valgkamper

Det begynte i valgkampen 2017 da det vakte stor oppmerksomhet at han hadde plassert formue i Irske Egerton Capital Equity Fund.

Han valgte å ta pengene hjem og plassere dem i fond via DNB. Men selv det skapte utfordringer i fjorårets kommunevalgkamp, fordi formuen er plassert i selskap som de reageres på, blant annet i private helseselskap, som NRK omtalte.

– De fant at selskap som DNB hadde investert i hadde eierandeler i et selskap flere ledd ned, som det kunne stilles spørsmålstegn ved. Jeg mente de spørsmålene ble greit besvart og det viste seg at min fondsplassering utgjorde 170 kroner i det private helseforetaket. Men det tok to dager av min oppmerksomhet og medienes oppmerksomhet. Det er ikke slike saker jeg skal møte i Dagsrevyen for å snakke om. Jeg skal snakke om Aps politikk.

– Jeg setter penga i banken. Punktum.

Han sier de kom til at nok er nok.

– Etter valget i fjor høst sa jeg at jeg skulle gå en ny runde med meg selv og gode rådgivere for å innrette forvaltningen av min formue på en måte som gjør at det ikke kan bli stilt noen flere spørsmål om det, sier Støre.

– Og det har brakt meg til konklusjonen om arven som jeg har tre fjerdedeler av og barna en fjerdedel av: Vi skiller nå lag. De har ikke valgt politikken så de får forvalte sin andel. Jeg setter penga i banken. Punktum.

– På høyrentekonto? Den er ikke så høy med nullrente fra Norges Bank?

– Den er så vidt på plussiden, men det er ikke uvanlig å ha penger i banken og så lenge jeg er leder av Arbeiderpartiet, så er det en grei måte å gjøre det på.

– Sammenlignet med de fondsplasseringene du hittil har hatt: Hvor mye taper du?

– Det er helt umulig å si.

– Ikke hvis du tar utgangspunkt i avkastningen de siste fem årene og ser hva du får ut av å ha de i banken de neste fem årene?

– Det har jeg ikke regnet på, men det er klart at en mer aktiv forvaltning gir mulighet for en større avkastning enn rente på konto. Men det er en pris jeg er villig til å betale.

Han har de siste årene latt DNB og Den danske Bank forvalte pengene hans, ved fondsplasseringer.

– Det er de to samme bankene jeg vil plassere pengene i på konto. Det er greit å spre to steder.

– Hvor mye snakker vi om i formue?

– Rundt 75 millioner kroner.

Tangensaken

– Du bereder grunnen til å bli statsminister i Norge?

– Det er et år til valget og vi vet at alle valgkamper blir jevne. Men jeg er optimist og jeg tror vi skal greie å få til et skifte. Det kommer til å kreve all min energi og oppmerksomhet. Mitt største ansvar er mitt lederverv i Arbeiderpartiet. Og da skal partifeller i valgkamp vite at det ikke skal kunne bli snakk om min formue. Derfor ordner jeg det på denne måten.

Han sier at det er selskapet hans, Femstø, som pengene er plassert gjennom og at han må betale utbytteskatt når han tar ut noe.

– Skal jeg ha tilgang til penger derfra, som jeg årlig gjør for å betale skatt, må jeg ta utbytte fra selskapet og følgelig betale utbytteskatt, sier Støre.

Siden mars har formuen til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skapt store bølger. Et viktig element er debatten om den muren som forsøkes bygd opp mellom forvaltningen av Tangens formue og hans virke som sjef for oljefondet er god nok.

– Hva tenker du om kravet om at han også må plassere formuen som gjør at interessekonflikter elimineres, eventuelt ved at formuen plasseres i Norge?

– Jeg trekker ingen parallell til andre. Jeg tar det ansvaret som ligger på meg. Og det er å forsikre om at det ikke kan være interessekonflikter og habilitetsproblemer knyttet til min formue.

Tangensaken Den såkalte Tangen-saken startet med VGs avsløring av hans nettverk og tur til det påkostede seminaret hans i USA i høst, hvor en rekke offentlige organ i ettertid har beklaget og plukket opp regningen for sine deltagere, inkludert avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstad. 26. mars ble Tangen ansatt som oljefondssjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank. Etter VGs omtale av turen 18. april, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondssjef Tangen og selskapene hans. 22. april ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet av representantskapet i nesten fem timer om ansettelsen. Det ga ikke svar på kontrollørenes spørsmål: Dagen etter, 23. april, sendte representantskapet 26 spørsmål til hovedstyret. Svaret kom 29. april da Norges Bank sendte et omfattende svar på spørsmålene fra representantskapet. Men representantskapet var langt fra fornøyd: De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritisk. Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres. 27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter. Da representantskapet møttes torsdag 11. juni, skulle de sjekke om avtalen og vurderingene fra Norges Bank 27. og 28. mai, svarer på de utfordringene representantskapet stilte i sitt dokument 11. mai. Svaret kom gjennom brevet som ble oversendt Stortinget 11. juni, hvor de fortsatt påpeker en rekke saker, blant annet at det ikke er bygd en brannmur mellom Tangens selskaper og hans virke som oljefondssjef, som eliminerer risiko for interessekonflikt. Stortinget har siden bestemt at det blir høring om saken 11. august. Vis mer

– Norges Banks representantskap har brukt et kraftig uttrykk; de krever at risiko for interessekonflikt mellom Tangens selskaper og hans virke som oljefondssjef elimineres?

– Nettopp. Men folk må ta ansvar for hva gjelder seg. Nå har jeg tatt ansvar for det som gjelder meg.

