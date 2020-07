REDNINGSKVINNE: Jenny Muren Knivsflå og en kollega greide å få moren på land, fra elven som går langs hotellet de jobber på. Foto: Privat

Reddet kvinne opp fra elv: – Traumatisk opplevelse

Tirsdag døde en ett år gammel gutt etter å ha havnet i en elv i Geiranger. Moren ble reddet av to hotellansatte som reagerte så fort de skjønte hva som skjedde.

– Klokken kvart på fire kommer en kollega springene til meg og sier det er en dame som roper og hyler og kommer nedover elven, sier Jenny Muren Knivsflå, til VG.

Hun jobber på Hotel Union, som ligger like ved elven i Geiranger hvor gutten på ett år ble funnet død tirsdag like over klokken halv ti på kvelden av en elvredningsgruppe fra Røde Kors.

Både nødetater, redningshelikopter, luftambulanser, dykkere og redningsskøyte deltok i søket.

En annen kollega og Knivsflå reddet til slutt moren til gutten ut fra elven, forteller Knivsflå.

– Jeg så ikke ut vinduet engang, vi bare sprang ned, sier hun.

Hoppet ut i elven

På dette tidspunktet visste de ikke hva som hadde skjedd, men kastet seg likevel rundt. De løp ifølge Knivsflå til en bro, der de kastet seg ned en skråning.

– En kollega av meg hopper ut i elven, og står med vann til hoftene. Hun sitter, eller halvveis står, og holder moren. Så hopper jeg ned og ut i vannet ved kanten og får tak i moren. Så får jeg tak under armen hennes og får dratt henne i land. Jeg får også dratt opp kollegaen min.

FUNNET OMKOMMET: Den 1-år gamle gutten som falt i elven i Geiranger er funnet omkommet, bekrefter politiet.

Derfra forteller hun at de hjelper kvinnen opp på land og tar henne med inn på en vei, der de får lagt et ullteppe over henne.

– Hun handlet som enhver mor ville gjort. Jeg tenker at jeg ville gjort det samme.

De fikk ifølge Knivsflå tak i kvinnen like før et elvefar ved broen hvor det ble søkt tirsdag.

– Jeg tror det var en veldig traumatisk opplevelse for alle involverte, sier Knivsflå.

Planla å fjerne viktig tre

Selve elven er sterkere enn den ser ut, hevder redningskvinnen.

– Den er en halv meter, og kanskje én meter på det dypeste, men elven har en kraftig styrke. Man skal ikke gå ut midt i en elv. Hadde ikke kollegaen gått ut der, vet man ikke hva som hadde skjedd.

– Det kjennes utrolig godt å ha bidratt, og jeg er utrolig stolt over handlingsevnen hun viste i øyeblikket, sier Knivsflå om kollegaen som kastet seg ut i vannet for å berge kvinnen.

Hun tror kvinnen drev rundt 250 til 300 meter i elven før hun ble reddet. At kollegaen fikk tak i moren skyldes også hjelp fra naturens side.

– Hun hengte seg på et tre, i en selje. Hun hadde den under armen mens hun holdt damen. Vi planla egentlig å fjerne den seljen, sier hun.

Ordfører Jan Ove Tryggestad sa tirsdag kveld at hendelsen var dypt tragisk.

– Det er fryktelig trist og alvorlig. Jeg tenker først og fremst på de nærmeste, men det er også en ulykke som går sterkt inn på bygdefolket og tilreisende i Geiranger.

Gutten og kvinnen falt ifølge Knivsflå ikke ut i vannet på hotellets tomt, men på en betongbro lenger oppe i stryket. Hun hevder likevel ikke at dette er et spesielt farlig sted å ferdes.

– Det er ikke en farlig plass, men man tenker ikke på hvor sterke krefter det er i en elv, den ser så rolig ut.

