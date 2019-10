ISFRONT: Nestleder Alf Albert i Demokratenes bystyregruppe ble plassert ved siden av Demokratene-utbryter Lajla Elefskaas i bystyresalen. De utvekslet knapt et ord i løpet av det fire timer lange bystyremøtet onsdag. Mellom dem skimtes Roy Fardal, som på grunn av liten plass ble plassert på pressebenken. Foto: Tomm W.Christiansen, VG

Isfront i bystyret: Utbrytere kalt «judaser» av tidligere partikamerat

KRISTIANSAND (VG) Demokratene-representant Alf Albert kalte de fire utbryterne fra partiet for «judaser» i bystyresalen.

Frank Ertesvåg

Tomm W. Christiansen (foto)

– Ja, jeg sa det. Jeg kalte dem «judaser» i et uttrykk for frustrasjon over deres adferd de siste ukene. Det er et svik mot velgerne å la seg velge inn for et parti, og forlate det samme partiet få uker etter valget, sier Albert til VG. Han er nestleder i Demokratenes nye bystyregruppe.

Albert satt side om side med en av utbryterne som ble helt avgjørende for ordfører-valget i bystyrets konstituerende møte onsdag kveld.

Judas Judas Iskariot var en av Jesu tolv disipler, og ifølge evangeliene den som forrådte Jesus med et kyss.

Han tilhørte Jesu nærmeste disippelkrets, og muligens var han den som forvaltet disiplenes felles kasse.

Antagelig var han den første av disiplene som sviktet og forlot gruppen, og han lot presteskapet få vite hvor og hvordan de kunne pågripe Jesus i stillhet.

Judas Iskariot vendte aldri tilbake til disippelfellesskapet, og når de i umiddelbar ettertid søkte forklaringer på Jesu død, ble Judas forræderen som hadde latt seg bestikke med 30 sølvpenger for å forråde Jesus. (Kilder: Store norske leksikon og Bibelen)

Bryr seg ikke

I løpet av det over fire timer lange møtet, så utvekslet ikke Albert et ord med sin sidekvinne Lajla Elefskaas, som også er talsperson for utbryter-kvartetten.

Elefskaas har bare én kommentar til karakteristikken fra Albert:

– I couldn´t care less. (Jeg bryr meg ikke). Det spiller ingen rolle for meg.

– Du bryr deg ikke om en slik karakteristikk?

– Nei, jeg gjør ikke det, svarer Elefskaas.

Samme holdning har Roy Fardal, som også er en av utbryterne fra Demokratene. Han sikret seg en plass i formannskapet i nye Kristiansand etter å ha skiftet side fra borgerlig til rødgrønn gruppe - og fra Demokratene til å bli uavhengig representant.

DEMOKRAT-KAMERATER: Alf Albert hadde en adskillig bedre tone med ordførerkandidat Vidar Kleppe (i midten) og partifelle Makvan Kasheikal enn de fire utbryterne. Foto: Tomm W.Christiansen, VG

– Jeg bryr meg overhodet ikke om det. Vi må visst tåle litt av hvert som politikere, sier Fardal til VG.

Partiskifter

Han har også måttet tåle kritikk fra Demokratenes frontfigur i Kristiansand, Vidar Kleppe, for sine hyppige partiskifter.

Fardal har representert både Høyre og Fremskrittspartiet i Søgne kommunestyre tidligere. Før det første valget i nye Kristiansand, representerte han altså Demokratene.

UTBRYTERNE: Roy Fardal (bakerst til venstre), Olav Homme og Jorunn Aa.Olsen gikk ut av Demokratene - til Vidar Kleppes (foran til høyre) skuffelse. Foto: Tomm W.Christiansen, VG

Men da bystyret i Kristiansand møttes for å fordele verv og maktposisjoner de neste fire årene, stilte han som uavhengig og eks-Demokratene-politiker. Han stemte på Aps ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland, som også ble valgt delvis med støtte fra utbryterne.

Til gjengjeld får uavhengige Fardal plass i det prestisjetunge og innflytelsesrike formannskapet, der han må sitte sammen med Vidar Kleppe.

– Jeg blir nok værende som uavhengig representant i denne perioden. Har ikke planer om å gå til noe annet parti nå, sier Fardal til VG.

– Dobbeltspill og svik

Vidar Kleppe, som fikk desidert flest personstemmer ved valget i Kristiansand, og som selv har bakgrunn som stortingsrepresentant for Frp, er i likhet med Alf Albert forbannet på utbryterne.

– Vi har dessverre vært utsatt for et dobbeltspill og et svik fra disse utbryterne som alle ble valgt inn i bystyret for Demokratene. Det verste er at de lurer velgerne som har stemt på dem. Alle fire har uttrykt seg enige i vår politiske strategi. Så forhandler de med vår motpart på egenhånd, sier Vidar Kleppe til VG.

Han vil ikke kalle utbryterne for «judaser» - fordi uttrykket har en spesielt sterk valør på det gudfryktige Sørlandet.

ORDFØREREN: Jan Oddvar Skisland gjør comeback som ordfører i Kristiansand - denne gangen for Ap - etter at han for 11 år siden representerte KrF. Han håper støvet legger seg etter den dramatiske ordfører-kampen i sørlandsbyen. Foto: Tomm W.Christiansen, VG

Men Kleppe forholdt seg i likhet med Albert og de fire andre gjenværende Demokratene svært distansert til sine tidligere partikamerater i bystyresalen onsdag kveld.

– Ville ha meg ut

Roy Fardal, som er blant de fire utbryterne fra Demokratene, avviser overfor VG at han har lurt velgerne ved å forlate Demokratene og støtte Aps ordførerkandidat.

Bystyresalen i Kristiansand er ikke helt dimensjonert for det nye bystyret med 71 representanter, og Fardal ble symbolsk nok plassert på pressebenken i bystyremøtet - blant reportere og fotografer.

– Jeg kan forstå at Vidar Kleppe føler seg sviktet. Men jeg har mine grunner for å gå ut av Demokratene, og det kjenner Vidar til. Men årsaken vil jeg foreløpig holde for meg selv, sa Fardal til VG like før bystyremøtet.

Ifølge Kleppe skal Fardal ha reagert på at han ble kritisert for å drive valgkamp mer for seg selv enn for Demokratene. Men dette avviser Fardal at var grunnen til at han brøt med partiet.

– Jeg fikk et klart inntrykk av at de ville ha meg ut av partiet. Da gikk jeg, begrunner Fardal.

– Har ikke de som stemte på deg som kandidat på Demokratenes liste, grunn til å føle seg lurt, Fardal?

– Jeg lurer ikke velgerne. Jeg kommer til å gå inn for det programmet jeg er valgt inn på. Ferdig med det, svarer Fardal.

Den nyvalgte ordføreren, Jan Oddvar Skisland (Ap), sa i sin lille hilsningstale til bystyret at han håpet bråket i sørlandskommunens politiske liv ville stilne.

– Når støvet har lagt seg, så håper jeg at vi kan finne en måte å samarbeide på.

Publisert: 09.10.19 kl. 21:56







