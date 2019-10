PÅGRIPELSE: Den 32 år gamle mannen ble tatt av politiet på Torshov etter å ha stjålet en ambulanse fredag denne uken. Foto: Eirik Gaare

Ambulansekapringen: Kvinnen har forklart seg om tredje person

OSLO TINGRETT (VG) Den 25 år gamle kvinnen som er siktet etter ambulanse-kapringen på tirsdag har forklart til politiet at en tredje person var involvert før hun og hennes medsiktede krasjet en bil, i forkant av ambulansekapringen.

SISTE: Den 32 år gamle mannen som kapret ambulansen er varetektsfengslet med brev og besøksforbud i fire uker.

I Oslo tingrett er hun kun siktet for medvirkning til bestittelse av en hagle i saken som er relatert til kapringen av ambulansen.

Det opplyser hennes forsvarer John Arild Aasen til VG. Han bekrefter at haglen er den samme som den som ble beslaglagt i forbindelse med pågripelsen av mannen (32) som er siktet i saken.

Han sier at kvinnen kun var passasjer i bilen og at hun kun fikk skyss med mannen. Forsvareren kaller turen «en slags haiking».

25-åringen nekter straffskyld og mener hun ikke har gjort noe galt.

Politiadvokat Kari Kirkhorn ønsker ikke å gå i detaljer rundt kvinnens forklaring.

FORSVARET: Advokat John Arild Aasen og advokatfullmektig Vegard Aasen representerer den siktede kvinnen. Foto: Solberg, Trond

Fengslet

Den 25 år gamle kvinnen ble likevel torsdag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker. De to første ukene har hun brev- og besøksforbud.

«Spesielt på grunn av gjenstandene som ble funnet i bilen, samt klesutrustningen til den medsiktede, mener retten det er sannsynlighetsovervekt for at siktede (kvinnen red.anm.) har gjort seg skyldig i medvirkning til narkotika- og våpenforbrytelser, som er det siktelsen går ut på.» heter det i Oslo tingretts kjennelse.

Politiet ba om at hun skulle sitte den første uken i isolasjon, men fikk ikke medhold av retten til det.

Kvinnen anket tingrettens avgjørelse på stedet.

– Hun er fortvilet og har det ikke bra, sier forsvarer John Arild Aasen.

Forsvareren sier at 25-åringen ikke skjønner hvordan hun er knyttet til saken.

AKTOR: Politiadvokat Kari Kirkhorn. Foto: Solberg, Trond

Rettsmøtet gikk for lukkede dører av hensyn fordi retten ga politiet medhold i at det er viktig av hensyn til etterforskningen.

«Klar» fare for gjentagelse

Når retten har kommet frem til at kvinnen skal varetektsfengsles legger de ikke bare hendelsen på Torshov på tirsdag i denne uken til grunn. De har også tatt med at hun så sent som sist lørdag ble ilagt meldeplikt i forbindelse med en annen sak, som blant annet handler om narkotikaforbrytelse, tyveri og grovt bedrageri. Den meldeplikten skriver retten at «ikke har hatt noen stor innvirkning»

Retten begrunner dermed fengslingen med fare for bevisforspillelse og en «klar» fare for gjentakelse.

«Etterforskningen er i startgropen. Det er sannsynlig at det, vedrørende hvor våpnene og narkotikaen har sin opprinnelse, er tale om flere involverte. Siktede har selv forklart til politiet at det var en tredje person involvert i forkant av bilkjøringen», heter det i kjennelsen.

Retten skriver at det er sannsynlig med bevisforspillelse ved at kvinnen kan komme til å snakke med andre som har vært involvert.

Vil ha fire uker for mannen

Mannen som er siktet for drapsforsøk blir fremstilt for varetektsfengsling senere i ettermiddag. Politiet ber om at han varetektsfengsle i fire uker. Også for ham vil politiet ha brev- og besøksforbud i to uker og en uke i full isolasjon.

Hans forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen sier at hans klient i utgangspunktet ser at vilkårene for fengsling er til stede. Han samtykker derfor til varetektsfengling.

– Men jeg forutsetter at han motsetter seg isolasjon og medieforbud, sier Pedersen.

Advokaten sier at hans klient trolig ikke møter i fengslingsmøtet.

Aktor Kari Kirkhorn ønsker ikke å snakke med pressen før etter at fengslingsmøtene er ferdige.

