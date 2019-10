PÅGRIPELSE: Den 32 år gamle mannen ble tatt av politiet på Torshov etter å ha stjålet en ambulanse fredag denne uken. Foto: Eirik Gaare

Ambulansekapringen: – Endret siktelse mot kvinne (25)

OSLO TINGRETT (VG) Kvinnen (25) som var etterlyst etter ambulansekapringen i Oslo tirsdag er kun siktet for medvirkning til besittelse av en hagle.

Det sier hennes forsvarer John Arild Aasen til VG. Han bekrefter at haglen er den samme som den som ble beslaglagt i forbindelse med pågripelsen av mannen (32) som er siktet i saken.

– Vi forstår ikke hvordan politiet kobler henne til denne haglen, sier Aasen.

Han sier at kvinnen kun var passasjer i bilen og at hun kun fikk skyss med mannen. Forsvareren kaller turen «en slags haiking».

25-åringen nekter straffskyld og mener hun ikke har gjort noe galt.

FORSVARET: John Arild Aasen er den siktede kvinnens advokat. Foto: Solberg, Trond

Den 25 år gamle kvinnen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag klokken 14.

Ifølge Aasen vil politiet be om at hun varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, og dvil be om at hun holdes i isolasjon den første uken.

Politiet ønsker at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører, mens forsvaret motsetter seg dette.

Retten tar nå stilling til om pressen skal få være til stede eller ikke. Disse forhandlingene skjer alltid for lukkede dører, og pressen må derfor vente på gangen.

Aktor Kari Kirkhorn ønsker ikke å snakke med pressen før etter fengslingsmøtet.

