Siv Jensen : – Vi skal ikke forby hvordan vi lever

Siv Jensen sa i sin tale til Fremskrittspartiets landsstyre at vi skal ta vare på kloden, men ikke forby hvordan vi lever.

Hun pekte på at klimapolitikken kanskje var en av de viktigste sakene for velgerne i årets lokalvalg. Et valg hvor Frp fikk sitt svakeste resultat siden 1991.

– Vi er nå i en situasjon hvor landet nærmest flommer over av partier som kappes om å lansere de mest radikale forslagene, sa Jensen.

– Nå trenger vi et parti som ja, anerkjenner klimaendringene. Men som advarer mot dyr og dårlig symbolpolitikk, sa Jensen som ikke ville ha noe av det hun kalte «grønnpolert sosialisme.»

– Skal ikke ha kjøttskam

– Ja, vi skal ta vare på naturen, på havet, på kloden vår. Men vi skal ikke forby hvordan vi lever. Vi skal ikke ha flyskam eller kjøttskam. Nå er det vel blitt sånn at vi skal ha skam for at vi ikke skammer oss også, sa Jensen.

Som mente nordmenn fortsatt skal kunne reise til Syden og dra på fotballtur til England.

– Vi skal kunne unne oss en pepperbiff til middag. Vi skal være opptatt av å føre en politikk som gir resultater, men om ikke ender opp med å være dyr symbolpolitikk, sa Jensen og fremhevet at Norge har de laveste klimagassutslippene per innbygger siden 1990, blant annet takket være lavere utslipp fra den norske bilparken.

Svaret, mente Jensen, er heller å legge til rette for teknologiutvikling.

– Vi skal ikke skamme oss for å utvikle klimateknologi som vi kan tjene penger på og skape arbeidsplasser på og øke den økonomiske veksten på.

– Vi har levert

Siv Jensen hadde en lang skryteliste over hva partiet har oppnådd gjennom seks år i regjering.

– Vi har sittet i regjering i seks år. Vi har levert. Vi bidratt til rekordlav arbeidsledighet og høy økonomisk vekst over hele landet, og det i en tid hvor verdensøkonomien går dårlig, sa Jensen.

Hun pekte på at soningskøene er historie, at samferdselsbudsjettet er økt kraftig samt rekordlave asylankomster.

– Vi har altså fått til utrolig mye bra Fremskrittspartipolitikkk som vi tidligere kjempet i motbakke på i årevis. Nå skal vi rette blikket fremover, sa Jensen som også kom tok for seg at partiet bare fikk 8,2 prosent oppslutning i kommunevalget.

– Tross 8,2 prosent, så finnes det lyspunkter. Møre og Romsdal Frp med Frank Sve i spissen gjorde et kjempevalg. Vi skal lære av dem, sa partileder Siv Jensen til landsstyret. Her oppnådde partiet 17,2 prosent oppslutning i fylkestingsvalget.

Men dette er altså unntaket og fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo har gitt uttrykk for at partiet bør gå ut av regjering hvis de ikke ser økt oppslutning på meningsmålingene fremover.

– Hvis vi ikke har klart å løfte oss på meningsmålingene utpå nyåret, bør vi gå ut av regjeringen, sa fylkesleder Ims Larssen i Oslo til VG.

– Får vi levert på politikken vår, skal vi bli i regjering. Får vi den ene målingen etter den andre hvor velgerne ikke gir oss mer tillit, har vi en krise i Frp, sa Larssen videre.

Fasit ved høstens valg i Oslo ble rekordsvake 5,3 prosent. For ti år siden oppnådde Oslo Fremskrittsparti 17,6 prosent i stortingsvalget.

Landsstyret som møtes i helgen skal så smått også begynne å meisle ut politikken fremover.

– Nå skal vi peke på nye løsninger. For det er det vi vinner valg på. Vi vinner ikke valg utelukkende på å skryte av det vi har gjort. Vi vinner valg på hvordan vi skal løse nye utfordringer for landet i tiden som kommer, sa Jensen.

