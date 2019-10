KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen

SV-leder om AAP-kutt: -KrF et gissel for usosial høyrepolitikk

Audun Lysbakken (SV) går i trontaledebatten i strupen på KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad over regjeringens forslag om kutt i AAP-stønaden til ungdom.

– Jeg synes han skal forklare hvorfor han har gjort KrF til et gissel for usosial høyrepolitikk, sier SV-lederen.

Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå å kutte minsteytelsen til nye mottagere av arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder dem som er under 25 år.

– Hadde KrF fortsatt vært i opposisjon, ville partiet gått mot slike usosiale kutt og de ville ikke blitt noe av. Kutt i AAP-stønaden og kutt i uføres alderspensjon er bare mulig på grunn av Ropstads blå veivalg, sier Audun Lysbakken.

Forslaget om kutt i AAP-stønaden og bortfall av ung ufør-tillegget innenfor AAP sparer 119 millioner kroner, som regjeringen krone for krone vil bruke til å styrke NAVs oppfølging av unge AAP-mottagere.

– Det er en hån mot gruppen det er snakk om. Det er godt oppfølgingen blir bedre, men de må betale for det selv. Og det kommer fra en regjering som har råd til å gi milliarder til de rikeste, uten å stille et eneste krav til dem, sier Lysbakken.

Arbeidsavklaringspenger sikrer 117.000 nordmenn inntekt mens de på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Som hovedregel gis AAP i tre år. 12.000 unge under 25 år omfattes av ordningen.

FAKTA om AAP-ordningen For å ha rett til AAP, må arbeidsevnen være redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Minsteytelsen er i dag 2G (kr 198 000). Full ytelse utgjør 66 % av inntekten din siste år før du ble syk, eller snittet av tre siste år.

Du kan som hovedregel ikke få AAP i mer enn tre år. Stønadsperioden kan maksimalt forlenges for to år.

Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging.

Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP. Kilde: nav.no

– Hjelper ikke å gjøre folk fattigere

Regjeringen argumenterer for AAP-kutt med at jevnaldrende som studerer, går i lære eller omfattes av kvalifiseringsprogrammet eller introduksjonsstønaden, har langt mindre å rutte med enn AAP-mottagerne.

– Det blir en helt merkelig sammenligning. De vi snakker om her, risikerer å leve på små minsteytelser hele livet. Det er ingen grunn til å tro at det å gjøre folk fattigere, hjelper, sier Audun Lysbakken.

Sosialpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet Lise Christoffersen mener at regjeringen kutter der det gjør mest vondt.

–Og de forskjellsbehandler – folk som har lite skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Dette øker forskjellene i Norge og vil ikke få Aps støtte, sier stortingsrepresentant Christoffersen om AAP-kuttene.

Rødt: Sender folk ut i fattigdom

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at AAP-kuttet er nok en straff som rammer dem som allerede sliter.

– Hvordan skal man klare seg på 130.000 kroner i året? Det sier seg selv at dette er å sende folk ut i fattigdom, spør Rødt-lederen.

– Regjeringen sier at pengene de sparer på dette skal gå til tettere oppfølging, men da glemmer arbeids- og sosialminister Hauglie noe helt vesentlig – mange av disse kan ikke komme seg fortere tilbake i arbeid, dessuten har flere av regjeringens tiltak for å få ned sykefraværet og få flere i arbeid ikke lykkes så langt, sier Moxnes.

Han mener at tettere oppfølging er vel og bra, men at det er totalt urimelig at unge syke skal ta hele regningen for det.

Publisert: 03.10.19 kl. 11:51 Oppdatert: 03.10.19 kl. 12:06