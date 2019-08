Feirer den muslimske høytiden: – Vi er bekymret for sikkerheten

GRØNLAND (VG) Flere møtte opp til morgenbønnen i moskeen på Grønland i Oslo for å markere feiringen av den muslimske høytiden eid.

– Det er frykt blant våre medlemmer. Vi er bekymret for våre medlemmers sikkerhet. Vi har trappet opp sikkerheten og politiet skal være i området, sier talsperson Ikhlaq Ahmad for Islamic Culture Centre (ICC) til VG.

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid etter gårsdagens skyteepisode ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». I tillegg bevæpnes også alle politifolk i Oslo politidistrikt.

Bakgrunn: Mann i 20-årene siktet for drap og drapsforsøk

STILLER OPP: Flere personer hadde søndag morgen møtt utenfor moskeen på Grønland for å vise sin støtte. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Senere ble også en kvinne funnet død på en adresse, og en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk og drap. Mannen var gjennom et kort avhør i natt, men det er foreløpig uklart hvordan han stiller seg til siktelsene

– Hvis du ser foran moskeen, er det mange brødre, søstre og naboer som har kommet her for å passe på oss, sier Ahmad.

– Hvordan opplever du at folk stiller opp for å markere støtte?

– Vi er kjempeglade for det. Vi takker dem veldig mye. Det viser samhold i det norske samfunnet.

Les mer: Politiet setter inn tiltak i hele landet i forbindelse med eid-feiringen

EID: Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen. Foto: Mikal Hem / VG

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting ved al-Noor Islamic Center i Bærum. En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

Da politiet tok seg inn i boligen til mannen som er siktet i forbindelse skytingen, fant de en død kvinne. Nå er mannen også siktet for drap på kvinnen, som han er i familie med.

Politiet ønsker ikke å uttale seg om dødsårsak eller om det er funnet våpen på åstedet i Eiksmarka. I moskeen ble det funnet to våpen.

Publisert: 11.08.19 kl. 08:59

