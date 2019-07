SNART SLUTT: Den uvanlige sommerheten er over for Østlandets del tirsdag. Da blir det neppe slike scener å se i Spikersuppa i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fra tropevarme til polarluft: Temperaturen kan falle 20 grader i natt

Har du fått nok av glødende dager og svette netter? Du blir bønnhørt: Natt til tirsdag kan temperaturen i Sør-Norge stupe 20 grader.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Du ser temperaturen i Øst-Finnmark mandag? Det er ikke et sted over ti plussgrader. Det er den lufta som kommer sørover i natt, forklarer statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Sjekk været! Pent.no

les også Nye varmerekorder i hele Europa: Torsdag ble den varmeste dagen i Paris på over 70 år

Polarluft

Den siste uken har Europa og Norge vært preget av en storstilt transport av glohet luft fra Nord-Afrika, som har gitt varmerekorder i flere land. Nå avløses hetebølgen av et regelrett kaldluftsutbrudd – kraftig nordavind som fører polare luftmasser sørover.

– Det blir spennende å se hvor kaldt det blir, sier Borander.

Hun ser ikke bort fra at folk på deler av Østlandet kan oppleve 12–13 grader tirsdag.

– Og dette er jo i områder hvor vi har hatt over 30 grader og tropenetter nå. Et fall på 15, kanskje 20 grader kan skje, sier hun.

Les også: Nordland nådde norsk varmerekord

Tordenvær

Det er et nokså stort høytrykksområde som ligger over Grønland og et lavtrykk over Russland som setter opp en kraftig nordavind – i utgangspunktet i Barentshavet.

– Der oppe blåser det nok både stiv og sterk kuling, men når det hele kommer nedover til oss, er vinden betydelig dempet. Men kaldluften trenger seg i løpet av natt til tirsdag ned over Østlandet. Til onsdag vil den også ha trengt seg vestover til Vestlandet, sier hun.

Les også: Utmattende å jobbe i sommervarmen

Den store utskiftninger av luftmasser skjer ikke uten dunder og brak og regnskyll.

– Dette fører til ustabile luftmasser og vil kunne gi kraftige byger, først i Trøndelag, og senere lenger sør og over Vestlandet, advarer hun.

Svingende uke

Men selv om tirsdagen og onsdagen blir kalde, er ikke sommeren over:

– Det ser ut som om varmen kommer tilbake nokså kjapt, ikke til 30 grader igjen, men at vi kommer opp på 20-tallet mange steder særlig i Sør-Norge til helgen. Denne uken vil temperaturen svinge ganske mye, men vi får også mye brukbart vær.

– Vi får jo litt ulike tilbakemeldinger på den varmen som har vært. Noen elsker det, andre synes det er for mye, påpeker hun.

les også 15 fylker med tropedag – ny varmerekord i Bergen

Mye bra vær

Trøsten får være at selv om hetebølgen nå legger seg, går vi ikke rett over til gråvær og våte lavtrykk fra vest:

– Det ser ut som at høytrykket over Grønland brer seg og får en blokkerende effekt overfor lavtrykk fra vest. Det gjør at vi ikke ser store våte lavtrykk i prognosene de nærmeste dagene, men derimot mye brukbart vær, selv om vi ikke kommer opp mot 30-tallet igjen med det første, sier Pernille Borander.

Publisert: 29.07.19 kl. 11:34