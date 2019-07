FUNNET DØD: Familie og venner er i sorg etter at franske Daisy Maï Tran ble funnet død, muligens påkjørt, på Snartemo i Vest-Agder. Foto: Privat

Gåten på Snartemo: Hvem kjørte på Daisy?

SNARTEMO (VG) For snart to måneder siden ble franske Daisy Maï Tran (28) funnet død på en avsidesliggende vei på Snartemo i Vest-Agder. Familie og venner lurer på hvem som kan ha kjørt på henne.

Tidlig søndag morgen 2. juni gikk Scott Langaas ned til bilen for å hente tobakk.

Han og flere andre, deriblant Daisy Maï Tran, hadde festet etter å ha jobbet dugnad for å lage Norges første Bivrost-festival, som skulle gå av stabelen sankthanshelgen tre uker senere, på en gammel heiegård på Snartemo i Vest-Agder.

les også Avdød kvinne var i Norge for festival

Det hadde vært en koselig kveld, med grilling og sauna i idyllisk natur, forteller flere av deltagerne.

I krysset nedenfor gården, på en avsidesliggende vei som snirkler seg oppover heiene, ble Langaas møtt av et skremmende syn.

Først forsto han ikke alvoret, og trodde at de to kvinnene han kjente fra Stavangers musikkmiljø tullet med ham.

– Det så helt unaturlig ut. Jeg trodde først at alt var en spøk, forteller Langaas.

ÅSTEDET: Daisy Maï Tran ble funnet død i dette krysset. Like ved lå hennes litauiske venninne hardt skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG

«Sjekk Daisy»

Tidligere på natten hadde franske Daisy Maï Tran gått en tur sammen med en litauisk venninne i 20-årene.

Langaas fant dem begge liggende noen meter fra hverandre på veien.

Han gikk bort til den litauiske kvinnen, som han husker sa: «Sjekk Daisy. Sjekk om hun puster».

Langaas hadde ikke med seg mobiltelefon, og måtte springe opp til gården igjen for å varsle de andre og ringe nødetatene, som kjørte til stedet i all hast. I mellomtiden forsøkte vennene livredning, mens AMK-sentralen veiledet dem på telefonen.

Daisy Maï Tran ble erklært død på stedet, mens den litauiske venninnene ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Legene sa at hun var veldig heldig som overlevde, sier Langaas.

TRAUMATISK OPPLEVELSE: Scott Langaas (til høyre) fant de to kvinnene. Han lurer veldig på hva som har skjedd. Her sitter han sammen med Nicklas Eide Kildal, som sammen med samboeren Sara Granum Holm leier en gammel gård på Snartemo. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mistenker uaktsomt drap

Politiet mistenkte fort at de to kvinnene var blitt påkjørt. Over seks uker senere står politiet fortsatt uten noen siktede. Kripos er koblet på saken.

– Hovedteorien er at en ukjent person har kjørt på dem, og stukket fra stedet. Hvis teorien stemmer, kan det være et uaktsomt drap. Vi sjekker det vi kan for å finne ut av hvem som befant seg i området i det aktuelle tidspunktet, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Hellek Rue.

«Viking Village»

Fra åstedet i krysset på Urestadveien, snirkler en bratt grusvei seg opp til den gamle gården. Her blir man møtt av uferdige festivalplaner.

FESTIVAL: På den gamle gården, som ligger like ved åstedet, skulle de arrangeres festival. Slik ble det ikke. Foto: Helge Mikalsen, VG

I trærne henger det noen skilt på skrå og i engen foran hovedhuset og låven ligger det materialer. På en av dørene henger det fortsatt et forseglingsklistremerke, etter at politiet sperret av området.

IDYLLISKE OMGIVELSER: Gården «Viking Village» som ligger på heia i Hægebostad kommune, skulle huse Norges første Bivrost-festival. Så sperret politiet av området. Foto: Helge Mikalsen, VG

The Bivrost Gathering beskriver seg selv som en samling som finner sted over fire dager, med workshops, kunst og musikk.

– Vi i Bivrost er rystet over dødsulykken som skjedde i Snartemo på søndag, og vi vil først og fremst uttrykke våre dypeste kondolanser til familie og venner av Daisy, skrev Bivrost-festivalen i en pressemelding like etter påkjørselen.

Planen var at Norges første Bivrost-festival skulle arrangeres på heiegården.

Slik ble det ikke.

På åstedet i krysset nedenfor gården, har vennene laget et minnested med blomster og lys.

Festivalen ble flyttet til Kvinesdal, hvor det ble holdt en minnestund for Daisy.

MINNESTED: Daisy sine venner lagde et minnested på åstedet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Den gamle gården som ligger ovenfor åstedet har fått navnet «Viking Village», etter en sammenslutning som ønsker å inspirere mennesker til å leve et fritt liv på en langsiktig og bærekraftig måte, forteller gårdeier Patrick Kanerva til VG.

Han var til stede under dugnaden og har vært i avhør hos politiet.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg håper politiet snart finner ut av det, sier Kanerva.

GÅRDEIER: Patrick Kanerva eier «Viking Village»-gården. Han håper politiet snart finner ut hva som skjedde i krysen nedenfor eiendommen hans. Foto: Kyrre Lien, VG

Han forteller at de fra tid til annen arrangerer større eventer, hvor kunstnere av ulikt slag opptrer. Denne gangen hadde personene bak Bivrost-festivalen leid tomten.

– Vi sender våre tanker til de etterlatte i denne tunge tiden og håper det blir klarhet i hva som har skjedd, sier Kanerva.

Ber gjerningsperson melde seg

Daisy venner og familie er i sorg etter den uforklarlige hendelsen. I et rørende brev har avdødes mor tryglet gjerningspersonen om å melde seg:

– Husker ikke

Den foreløpige obduksjonsrapporten svekker ikke teorien om at de to kvinnene ble påkjørt, og at en sjåfør flyktet fra stedet.

– Den er eller de som står bak dette, bør melde seg for å slippe å vente på at politiet kommer og pågriper. I tillegg vil det være en lettelse for avdødes foreldre å få vite hva som har skjedd, sier politiadvokat Rue.

Ifølge VGs opplysninger husker ikke kvinnen som overlevde noe fra hendelsen. Hun er avhørt av politiet, men Rue ønsker ikke å kommentere hva hun har fortalt.

ÅPNET IGJEN: Gården hvor Daisy var før hun skal ha blitt påkjørt, er åpnet igjen. Et av sporene etter politietterforskningen er her stappet oppi en støvel. Foto: Helge Mikalsen, VG

Undersøker kjøretøy

Etterforskningen har så langt konsentrert seg om å kartlegge kjøretøy som var i området mellom midnatt og klokken seks på morgenen 2. juni. I sommer fortsetter politiet å undersøke tekniske spor, og de har ulike prøver inne til analyse.

– Politiet har tatt beslag i noen kjøretøy og foretatt undersøkelser av andre. Dette gjelder om lag ti kjøretøy som befant seg på eller ved åstedet og som politiet mener har vært inne på veien der avdøde og skadede ble funnet. Noen av kjøretøyene er fortsatt i beslag, mens andre er ferdig undersøkt og utlevert, sier politiadvokat Rue.

Politiet har snakket med en rekke personer som var i området. Disse betegner politiadvokat Rue som interessante, fordi de kan sjekke de enkeltes opplysninger opp mot hverandre, og foreta alibiundersøkelser.

Fest og låst bom

Politiet er kjent med at det ble avholdt en fest på en hytte lenger oppe i dalen samme natt som Daisy ble påkjørt. Alle som var på festen er avhørt.

For å komme inn til denne hytta og noen støler oppe på heia, må man passere en bom som er låst med nøkkel.

– Det er en del av etterforskningen å finne ut av hvem som har tilgang til å åpne den bommen, sier politiadvokat Rue.

BOM: Denne bommen ligger like overfor åstedet. På et skilt står det at porten skal være låst, og at man trenger firehjulstrekk for å ta seg videre. Foto: Helge Mikalsen, VG

Før bommen ligger det bare et knippe eiendommer, deriblant «Viking Village»-gården og krysset hvor kvinnene ble påkjørt.

Flere av de lokale som VG har snakket med, lurer veldig på hvem som kan ha tatt seg inn på den avsidesliggende veien på natten, og tenker at det er sannsynlig at den eventuelle sjåføren som kjørte på de to kvinnene, er lokalkjent.

SPERRET AV: Politiet mistenkte fort at de kunne stå overfor en drapssak. De sperret av område for undersøkelser, og senere ble Kripos koblet på saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Noen vet noe

Nede i bygda møter VG Sara Granum Holm, Nicklas Eide Kildal og Scott Langaas. Fra hagen på det lille småbruket, hvor høner og griser går fritt rundt, sitter de og tenker tilbake på hva som kan ha skjedd en gang natt til søndag 2. juni.

LURER PÅ HVA SOM HAR SKJEDD: Nicklas Eide Kildal, Sara Granum Holm og Scott Langaas (til høyre) lurer på hva som skjedde på heiegården. Foto: Helge Mikalsen, VG

Langaas, som fant de to kvinnene, forteller at han ikke så noen bremsespor i grusen, og heller ingen ukjente biler. Kildal, som også var på gården under dugnaden, forteller at alle ble innkalt til vitneavhør, men at det var lite de kunne bidra med.

– Politiet spør hva vi husker, hvilke kjøretøy som var der, om tidspunkter og hvem som kjørte hva og når. De har også tatt beslag i mobilene våre, men det er nok lite de kan finne der. Vi vet jo ikke hva som har skjedd, sier Kildal.

– Vi får ikke vite noe fra politiet. Det er mye man lurer på, sier Langaas.

– Den som har gjort dette, må jo bare sitte for seg selv. Noen vet noe om noe, sier Kildal.

– Det eneste jeg kan tenke meg er at det kan være noen ungdommer, som tenker det er verre at foreldrene får vite hva som har skjedd, sier Granum Holm.

– Det plager meg at de ikke finner ut av dette, sier Langaas.

– Kan ha vært fyllekjører

Den lille bygda Snartemo, som huser noen hundre innbyggere, er ikke vant til store politietterforskninger i nabolaget.

SPEKULERER: Dag Osvald Nygaard tenker det kan ha vært en fyllekjører som kjørte på de to kvinnene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dagen før den mulige påkjørselen var Dag Osvald Nygaard (69) og hjalp til med forberedelsene til festivalen, og en tilhenger han hadde lånt ble stående igjen nede ved veien.

– Den tok politiet i beslag, men jeg har fått den tilbake nå, sier Nygaard.

– Jeg har vært i avhør hos politiet, og de er veldig opptatt av hvilke kjøretøy som var i området. Jeg har en firehjuler selv, men den var de ikke interessert i, sier han.

Flere forteller til VG at det går rykter og at folk spekulerer i hva som kan ha skjedd, men at de får lite informasjon fra politiet.

– Det kan jo ha vært en fyllekjører, spekulerer Nygaard.

Publisert: 26.07.19 kl. 20:49

