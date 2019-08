VARETEKTSFENGSLES: Siktede Philip Manshaus ble mandag fremstilt for varetektsfengsling. Foto: Tore Kristiansen

Bistandsadvokat om terrorsiktedes familie: – Tar sterk avstand fra handlingene

Bistandsadvokaten til faren til terrorsiktede Philip Manshaus (21) sier at familien setter pris på de brobyggende uttalelsene til Islamsk Råd.

Vibeke Hein Bæra, som er bistandsadvokat for siktedes far, som er stefar for siktedes stesøster, sier til VG at både han og samboeren setter stor pris på kondolansene som har kommet fra Islamsk Råd.

Mandag ble det kjent at det er bærumsmannen Philip Manshaus som er siktet etter moskéskytingen i Bærum lørdag ettermiddag, og for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Siktelsen gjaldt først drap og drapsforsøk, men ble mandag utvidet til å omfatte terror.

BISTANDSADVOKAT: Bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra for terrorsiktedes far. Bildet er tatt i en annen sammenheng i juli. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De er i sjokk og i krise

I går uttalte Abdirahman Diriy i Islamsk Råd følgende til NRK om angrepet:

– Det har satt et støkk i mange, og at dette skjer dagen før id setter folk i ubalanse. Men heldigvis var ikke utfallet i moskeen det verste. Det er trist med drapet på den unge kvinnen, og vi kondolerer.

SKOLEN: Blomster er lagt utenfor skolen der den avdøde 17 år gamle jenta gikk. Foto: Thomas Andreassen

Dette sitatet har gått inn på familien til siktede, ifølge Hein Bæra, som har hatt flere samtaler med faren i dag.

– Familien er i sjokk og i krise. De makter likevel å se et brobygger-perspektiv. De ønsker ikke at denne saken skal gi grobunn for hatretorikk mot det muslimske miljøet. De setter pris på de brobyggende uttalelsene til leder i Islamsk Råd Norge, hvor Abdirahman Diriy kondolerte overfor dem, sier Hein Bæra.

– Tar avstand fra handlingene

Advokaten opplyser at siktedes far og avdødes mor er samstemte om at de tar sterkt avstand fra de handlinger 21-åringen er siktet for.

– Hva sier de om handlingen?

– De har ikke snakket med ham etter at han ble pågrepet. Men de tar sterkt avstand fra handlingene han er siktet for, slik de er gjort kjent med dem gjennom mediene og politiet, sier Hein Bæra.

– De er i en sjokktilstand hvor de har mistet en datter, og hvor en sønn er siktet for noe så alvorlig, både drapet på datteren og forsøk på terror, sier Hein Bæra.

