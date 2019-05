DØDE AV RABIES: En pasient som har vært innlagt på Førde sentralsykehus med rabiessmitte, døde mandag. Foto: Gisle Oddstad

Rabiessmittet pasient er død

FØRDE (VG) Pasienten som ble smittet av rabies etter et hundebitt i Asia, døde mandag kveld på Førde sentralsykehus. Det opplyser Helse Førde i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp







– Pasienten var innlagt i vår intensivavdeling, og døde fredelig med den nærmeste familien rundt seg, opplyser fagdirektør i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes.

Ifølge NRK er pasienten en kvinne i 20-årene.

Pasienten er hjemmehørende i Sogn og Fjordane, har helseforetaket tidligere bekreftet.

les også Dette er rabies

Vedkommende ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for vel to måneder siden, og ble gradvis dårligere.

Pasienten skal først ha oppsøkt lege på hjemstedet, før hun etter noen dager ble innlagt på sykehus.

Det var i forrige uke sykehuset fikk kjennskap til hundebittet. Torsdag ble prøver fra pasienten sendt til analyse hos det svenske Folkhälsomyndigheten, og lørdag kom bekreftelsen på at hun var smittet av rabies.

Sykehuset opplyser mandag kveld at de vil opprettholde sitt arbeid med smittevern blant egne ansatte og andre som har vært i kontakt med pasienten.

– Smitte til helsepersonell ved enkelte medisinske prosedyrer har blitt diskutert, men det er aldri dokumentert at det har skjedd, hverken i Norge eller i utlandet, sa Vingsnes på et informasjonsmøte fredag.

Dette er det første tilfellet av rabies hos et menneske på det norske fastlandet siden 1815, ifølge Folkehelseinstituttet.

DØDE PÅ SYKEHUSET: Fagdirektør ved sykehuset Førde, Trine Hunskår Vingsnes, bekrefter at pasienten som har vært innlagt med rabies er død. Foto: Gisle Oddstad

Ifølge Helse Førde skal også andre personer i det samme reisefølget, ha vært i kontakt med den samme hunden. Disse personene er hjemmehørende i andre fylke.

– Smittevernansvarlige i deres respektive hjemkommuner er varslet, har fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde tidligere opplyst i en pressemelding.

les også Rev med rabies angrep hunder ved Svalbard – kan ha kommet over isen

Ifølge Folkehelseinstituttet blir disse personene fulgt opp av det lokale helsevesenet for å sikre at de som trenger det får forebyggende behandling mot rabies.

Ifølge Folkehelseinstituttet forekommer rabies i mer enn 150 land og områder i verden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at mellom 50 000 og 70 000 personer årlig dør av sykdommen.

– De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika. I 99 prosent av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund.

Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at rabies har et raskt forløp.

– Sykdommen debuterer med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt sykdomsfølelse. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall. Voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, øket spyttsekresjon og krampeanfall.

Overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet sa lørdag til VG at risikoen for å bli bitt av et rabiessykt dyr, er høyest i lavinntektsland i Asia og Afrika. Hun anbefaler alle som skal oppholde seg i lengre tid i land med høy forekomst av rabies, om å vaksinere seg.

– Rabiesvaksinen er svært effektiv. Dersom man blir bitt av et dyr og mistenker at dyret kan være rabiessykt, og ikke er vaksinert, kan man ta den samme vaksinen i etterkant. Det finnes ikke rapporter om at noen som har fått slik behandling er blitt syke, sier hun.

Feruglio sier at det kreves direkte kontakt med et smittet dyr for å bli smittet av rabies.

– Man må bli bitt, klort eller slikket på åpen hud. Rabies smitter ikke gjennom lukket hud.

Publisert: 06.05.19 kl. 20:45 Oppdatert: 06.05.19 kl. 21:05