MAI-SNØ! Slik så det ut under de heftige snøbygene på Vestlandet fredag. Mandag får Østlandet unngjelde – da er det ventet inntil 25 cm snø lokalt.

Advarer mot snøfall på Østlandet mandag

Lagt om til sommerdekk? Da bør du sjekke føret mandag. Meteorologisk institutt advarer mot snøfall og vanskelige kjøreforhold.

Og det er et svensk lavtrykk – lavtrykket som har vært med på å skape kuldebølgen siste uken – som nå kommer sørover fra Nord-Sverige og legger igjen byge på byge med snø.

Det er ventet fra 5 til 25 cm snø lokalt, og det er sendt farevarsel gult nivå for nordlige deler av Vestfold, i Oslo og Akershus og i sørlige områder av Buskerud, Oppland og Hedmark.

Kalde luftmasser

– Lavtrykket drar med seg mye kalde luftmasser, som også har en del fuktighet, og dette vil falle som snø. Dette vil dreie seg om mandagen hovedsakelig, og det er en fare for at snøen kan bli liggende en stund, noen timer. Vi snakker likevel om at temperaturen midt på dagen på sentrale Østlandet nærmer seg ti plussgrader, sier statsmeteorolog Marit Berger til VG.

Det svenske kulde-lavtrykket har en uvanlig bane – og trekker nordover mot Nord-Norge utover i uken, slik at det heller er Trøndelag som igjen får mer påfyll av snø.

Rekordsnø i Trøndelag

Og flere steder i Midt-Norge har fått rekordstore snømengder for mai å være, melder adressa.no.

Værstasjonen i Kluksdal, 521 meter over havet, i Meråker hadde barmark 1. mai – men kunne registrere hele 33 cm snødybde søndag 5. mai, bekrefter Meteorologisk institutt.

Også på Oppdal var det målt rekordstort snøfall til mai å være – hel 31 cm.

– Ja, dette er spesielt, og forklaringen kan nok være at Trøndelag har hatt lite av vindretninger som gir godt med snø i vinter, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Nordavind har skylden

– Vindretninger som gir snø i Trøndelag er typisk nordlig og nordvestlig vind. Østavind er for tørr, og når det blåser fra sør, ligger Trøndelag i le. Og blåser det fra vest, kommer området i grenseland, fordi det ofte er mild luft og sludd og regn.

Nå har Trøndelag kommet midt i en helt uvanlig værsituasjon:

– Vi har hatt et helt spesielt kaldluftsutbrudd. Dette skyldes en kombinasjon av høytrykk i vest og lavtrykk over Russland, som sammen har gitt en kraftig og varig luftstrøm rett fra nord. Denne luften kommer faktisk rett fra den islagte delen av Polhavet, og rekker ikke varme seg opp mens den passerer over havet. Derimot tar den opp fuktighet, og dermed får vi nedbør som snø typisk i Trøndelag. Og kaldluftsutbrudd som dette varer oftest bare i en dag eller to – men her ser vi at den varer fra torsdag og til midt i neste uke, sier Teigen.

