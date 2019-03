Sp-Sigrid (22) fortalte åpent om egen sceneskrekk - hyller læreren

HAMAR (VG) Sp-politiker Sigrid Sagabråten (22) slet slik med sceneskrekk at hun skalv, ble kvalm og ikke turde snakke til flere enn én tilhører. På Sp-landsmøtet fikk hun dundrende applaus på talerstolen fra over 300 politikere.

– I syvende klasse hadde jeg slik sceneskrekk at jeg bare såvidt turte å stå bakerst på scenen under avslutningen på skolen, fortalte hun åpent til historiens største landsmøte i Senterpartiet.

Hun takker sin lærer Grethe Løvgaard hjemme på Nesbyen, for at hun gradvis har overvunnet sceneskrekken.

Men hun gjenopplevde litt av den under sitt debutant-innlegg på Senterparti-landsmøtet lørdag.

– Du er jo veldig nervøs før du går opp på talerstolen. Jeg var veldig spent, stresset for å glemme ting og redd for å si noe feil, forteller Sigrid Sagabråten til VG.

Men det var på langt nær like ille som tidligere.

Før ble hun kvalm og fysisk uvel også. Trodde folk bare ville være opptatt av å finne feil hos henne.

– Jeg har vært mest redd for at folk ser på meg når jeg snakker. Du tror at folk vil at du skal gjøre det dårlig. Du får den følelsen der du tenker at alt bare skal stoppe opp, du får lyst til bare å sitte og gråte, beskriver 22-åringen. Hun opplever at også Senterpartiet og spesielt Senterungdommen har vært trygge og støttende for at hun skal tørre mer.

VISTE MOT: Sigrid Sagabråten var rimelig fornøyd med at hun tok steget opp til sin første landsmøtetale lørdag. Men hun var litt redd for at avslutningen på talen var litt klein. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes Sigrid er modig som forteller om noe som mange sliter med.

– Jeg blir helt rørt av det, og samtidig glad. Det er ikke så lett å se denne sceneskrekken hos deg nå, sier partilederen til Sigrid nede i landsmøtesalen.

– Mange sliter med det

Vedum, som ble gjenvalgt som Senyterparti-leder søndag, har aldri vært plaget av sceneskrekk selv.

– Men jeg forstår veldig at mange sliter med det. Dette er jo en stor kompliment til Sigrids lærer også, det viser hvor viktig jobb lærerne gjør, sier Trygve Slagsvold Vedum da han møter Sigrid på Sp-landsmøtet.

IMPONERT: Sigrid Sagabråten (22) overvant sceneskrekken og tok Sp-landsmøtet med storm i sitt første innlegg fra den store scenen i bakgrunnen. Det gjorde partileder Vedum både rørt og glad. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Han gir henne en varm klem. Av andre får hun high-fives, og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik kommer bort og skryter av henne.

Sigrid gir gjerne et lite råd til andre som sliter med å ta ordet i forsamlinger.

– Du må forstå at de rundt deg ikke vil at du skal gjøre det dårlig, men som oftest vil deg vel. Jeg begynte på dramalinje på videregående, og deretter meldte jeg meg inn i Senterungdommen. Begge steder fikk jeg jobbe med dette. Jeg møtte et veldig støttende miljø, forteller hun.

– Prøver å se elevene mine

Sigrids lærer på Nesbyen, Grethe Løvgaard, synes det er stas at Sigrid har opplevd slik fremgang med å overvinne sceneskrekken.

– Jeg prøver å se elevene mine. Sigrid var nok en litt stille og beskjeden elev i starten, men jeg opplevde at hun virkelig kom frem etterhvert. Jeg prøvde å støtte henne så godt jeg kunne. Jeg er veldig glad i elevene mine, sier den erfarne læreren.

Hun synes det er spesielt gledelig at Sigrid nå studerer ved Universitetet i Oslo med sikte på jobb i et yrke som krever å stå på scenen daglig.

– Stemmer det. Nå studerer jeg selv for å bli lektor, og jeg tør faktisk stå her og prate på Senterpartiets landsmøte, sier Sigrid Sagabråten.

