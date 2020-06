KRITISK: Seher Aydar er vara på Stortinget for partileder Bjørnar Moxnes i Rødt. Foto: Ihne Pedersen, Rødt

Rødt-politiker etter statuekrangel: – Her har mediene også sviktet

Seher Aydar i Rødt sier at rasismedebatten sporer av hvis man kun snakker om smittevern og statuer. Hun ber media og politikere heller diskutere den norske rasismen som skjer mot mennesker som lever her og nå.

– Forrige helg demonstrerte 15.000 mennesker fordi vi opplever rasisme her og nå. Det er en fornærmelse at debatten i etterkant handler mest om smittevern og statuer, sier Seher Aydar som er vara for Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Stortinget.

Bergen MDG sa tidligere i uken at de vil fjerne maleriet «Justitia Majestata» fra 1762 fra bystyresalen i Bergen. BA meldte først om saken. Grønn Ungdom vil fjerne Oslos statuer av Sir Winston Churchill og Ludvig Holberg fra gaten og sette dem på museum, fordi partiet mener at de var rasister.

Til VG sier Aydar at dette blir en avsporing i kampen mot rasisme.

– Vi har avsporet når vi kun snakker om smittevern og statuer. Jeg skjønner at det er ubehagelig å snakke om dagens rasisme, men rasisme er ubehagelig, sier Aydar.

– De siste ukene har flere mennesker som har blitt utsatt for rasisme i Norge delt sine historier. Det har de gjort på modig vis og med personlig kostnad. Da må politikerne møte dem med tiltak. Det skylder vi de menneskene, sier hun.

CHURCHILL: Torsdag forsvarte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Oslos Churchill-statue. Foto: Eirik Røsvik

Må prioritere nåtiden

Både i USA og Storbritannia krangles det friskt om historiske statuer.

Natt til torsdag ble en statue av sørstatenes president Jefferson Davis revet ned av sinte demonstranter i Richmond i Virginia, mens flere statuer i Portsmouth ble halshugget og vandalisert.

Til VG sier Aydar at all kamp mot rasisme betyr noe og er viktig, men at man må prioritere hva man skal bruke mest tid på i samfunnsdebatten.

– Her har mediene også sviktet. De bør spørre seg selv om hva som skjer med ungdommene som demonstrerte sin tillit til media og politikere, når vi snakker så lite om rasisme som skjer her og nå.

Aydar vil heller diskutere politiske tiltak mot rasisme.

– Jeg sier ikke at historien ikke er relevant eller betyr noe. Vi får verdifull informasjon og kan lære mye for å ikke gjenta. Men vi må handle for å løse de kravene som reises nå. Vi kan ikke se bort ifra det som skjer mot levende kropper i dag, legger hun til.

DEMONSTRASJON: Forrige helg møtte store folkemengder opp i en støttedemonstrasjon for «Black lives matter»-bevegelsen foran Stortinget. Foto: MATTIS SANDBLAD

Konkrete tiltak

Rødt-politikeren sier at vi bør snakke mer om at folk sliter med å skaffe seg jobb eller bolig, og blir utsatt for rasisme og diskriminering. Hun sier også at det bør rettes inn konkrete tiltak for politiet.

– Mange opplever å bli stoppet i såkalte tilfeldige kontroller av politiet. Alle som stanses bør få en kvittering som viser sted, årsak og tidspunkt. Vi har ikke undersøkelser av omfanget, av noe som rammer så mange, sier hun.

Aydar sier at det kan være interessant å diskutere historiske statuer, for eksempel i lys av norsk kolonihistorie. Ludvig Holberg, som levde på 1600- og 1700-tallet, investerte i slavehandel.

Men hun mener likevel at rasismedebatten først og fremst bør handle om dagens rasisme i Norge og tiltak for å løse disse problemene.

– Så forstår jeg at folk engasjerer seg på ulike måter. Hvis jeg skal snakke på vegne av meg selv og ungdommen jeg snakker med til daglig som er frustrerte over å bli behandlet som annenrangs borgere, så er vi nødt å komme med konkrete tiltak som er relevante i deres hverdag, sier hun.

Publisert: 13.06.20 kl. 19:17

