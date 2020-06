HAR TRØBBEL: DNB har problemer med utbetalinger og Vipps. Foto: Reuters

DNB-kunder venter fortsatt på pengene sine: – Vi jobber intenst

«Et betydelig antall» av DNBs kunder har ennå ikke fått feriepenger og overføringer de skulle fått inn på konto mandag morgen.

– Vi jobber fortsatt intenst med å løse problemene, skriver Marte Anundsen i DNB til VG.

DNB har siden mandag hatt problemer med at kunder ikke har fått feriepenger og utbetalinger som skulle vært gjennomført mandag morgen inn på konto. Fordi overføringer gjennomført i helger kjøres ut på mandager, gjelder også dette utbetalinger fra helgen, opplyser Vidar Dalsbø i DNB.

Storbanken har ikke informasjon om akkurat hvor mange kunder dette har gått utover, men Anundsen skriver til VG at det er snakk om et «betydelig antall» kunder.

– Akkurat nå jobber vi langs flere «spor» for å rette opp feilen, og dette arbeidet fortsetter utover. Kunder som er berørt og som har akutte behov bes om å ta kontakt med oss for hjelp, skriver Anundsen.

DNB har tidligere opplyst om at de som har havnet i en vanskelig situasjon som følge av problemene kan få hjelp til kreditt om de kontakter kundesenteret. På grunn av stor pågang ved kundesenteret har de bedt om at bare under som har akutt behov tar kontakt.

VG har også fått flere henvendelser fra folk som opplever minus på konto, og at Vipps-betalinger ikke har gått gjennom. Tirsdag formiddag opplyste DNB at vipps-overføringer i helgen også har blitt påvirket.

– Det er gjort en del vippsbetalinger i helgen hvor man først får beskjed om at trekket er gjort, men på mandag var det reversert. Dermed kan det også for flere se ut som minus på konto. Dette er det ført logger på, så dette blir rettet opp når feilen er fikset og pengene kommer tilbake, sa Vidar Dalsbø i DNB til VG tirsdag formiddag.

Dersom man lørdag så ut til å ha fått inn for eksempel 5000 kroner fra en vipps-betaling vil det altså nå se ut som minus på konto dersom det sto 0 på betalingstidspunktet for Vippsbetalingen.

