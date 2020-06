NYDELIG LANDSKAP: Mari Agathe Aakre Hatlestad bor i det hvite huset til høyre sammen med mannen og datteren Ane Maria. I nabohuset bor slektninger av henne. Foto: Mattis Sandblad / VG

Mari Agathe (53) får vindturbin 800 meter unna huset: – Bråket vil bli helt grusomt

HARAMSØYA (VG) Åtte 150 meters høye vindmøller skal opp på fjellet på Haramsøya. Det 140 år gamle familiehjemmet til Mari Agathe Aakre Hatlestad ligger rundt 800 meter i luftlinje fra den første turbinen.

– I 1880 bygde min oldetante med elleve unger dette stedet, og familien min har i alle tider kommet hit for å søke ro og være tett på naturen.

Mari Agathe viser VG rundt på den massive tomten som strekker seg helt ned til havgapet. Fra stuevinduet kan hun se det majestetiske Haramsfjellet.

– Over hele her skal det komme vindturbiner. Det vil gi støy, ødelegge fjellet og kaste enorme skygger. Det blir som et fly som konstant er over oss hele tiden, sier Mari Agathe, og peker opp mot det høye fjellet rett bak huset.

USIKKER: Mari Agathe forteller at hun ikke orker å tenke på hva hun skal gjøre med huset hvis vindturbinene blir satt opp på fjellet. – Dette er fristedet vårt, hvor vi kommer for å søke ro, sier hun. Foto: Mattis Sandblad / VG

Beboerne på Haramsøya har i flere dager demonstrert kraftig mot utbyggerne, og konfliktnivået på øya er høyt. I slutten av mars godkjente Olje- og energidepartementet bygging av vindkraft på øya, og opprettholdt med det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenning gitt i 2008.

En stor del av befolkningen føler seg oversett og trampet på, forteller Birgit Oline Kjerstad, styreleder i «Nei til vindkraft på Haramsøya». Lokalbefolkningen har møtt opp på fergeleiet og blokkert veitransporten for å hindre utstyr og annet materiell å bli fraktet inn på øya og beboer Hans Petter Thue har satt bilen sin på tvers, og nekter å flytte seg for utbyggerne.

Les også: Hans Petter (59) sperrer veien: – Når politiet kommer, setter jeg meg i bilen og låser alle dørene

– De dreper fjellet vårt

Mari Agathe tok over familiehjemmet for tre år siden. Hun og mannen Viktor Valdal bruker huset hele året, og pendler inn fra Valldal hvor de også bor. De kommer til Haramsøya for å søke ro.

– Jeg kan ikke snakke om dette til datteren min på tolv år. Hun blir så lei seg, og redd for at fjellet blir ødelagt, sier hun.

– De dreper fjellet vårt. De sprenger det i fillebiter. Stedet hvor vi har vokst opp hvor vi går for å få ro og stillhet blir ødelagt. Bråket vil bli helt grusomt.

PLUKKER FRA HAGEN: På kjøkkenet står Mari Agathe og lager hjemmelaget saft. Foto: Mattis Sandblad / VG

I disse tider bygges det mange vindparker samtidig. I 2011 var det et sterkt politisk ønske om å bygge mer fornybar energi, hvor det ble innført et eget subsidiesystem. Noe det var bred politisk enighet om, forteller olje- og energiminister Tina Bru.

Mange av demonstrantene VG har snakket med på Haramsøya forstår ikke hvorfor det skal bygges vindturbiner, og mener Norge har nok med vann – som de mener er mindre inngripende på naturen.

– Vi har vann ja, men vi må ikke lure oss selv til å tro at det ikke er naturinngrep når vi bygger vannkraft også. Alt man gjør, enten det er vind eller vann vil være naturinngrep. Vi kommer til å trenge mer strøm i fremtiden, men jeg har et klart mål om at kunne dempe konflikten og ha bedre lokal forankring. For slik det har vært til nå, har det ikke vært godt nok, sier Bru.

les også Sylvi Listhaug: – Kravene til vindmøllesøknader har vært for slepphendte

REDD: Mari Agathe er engstelig for hvordan det blir når vindturbinene kommer. Foto: Mattis Sandblad / VG

Bru har nå varslet at det kommer en stortingsmelding om vindkraft og endringer i konsesjonsprosessene. NVE har i mellomtiden stoppet alle sine konsesjonsbehandlinger av nye prosjekter.

– Ved at konfliktnivået er såpass høyt som det er, ser vi at det er behov for innstramninger og endringer i systemet slik at lokalbefolkningen føler seg bedre ivaretatt. I dag tar det for lang tid før et vedtak er fattet til at det skjer noe, sier hun.

– Har du forståelse for at innbyggerne på Haramsøya reagerer?

– Jeg har forståelse for at det er mye følelser og at folk synes det er vanskelig med disse vindkraftsakene. Mange føler et eierskap til naturen, og da er det også vanlig at man vil verne om den.

Inne på kjøkkenet til Mari Agathe serverer hun hjemmelaget saft fra egen hage.

– Bare tenk på det dyrelivet som blir påvirket av disse vindturbinene. Det vi som samfunn står i nå er en følelse av avmakt. Det er en sorg hvor vi vet at fjellet vårt skal dø. Haramsøya er altfor liten og altfor smal for at åtte vindturbiner skal opp her.

– Vurderer du å selge familiehjemmet?

– Jeg orker ikke tenke tanken en gang. Akkurat nå handler det om å dra ut tiden så mye som mulig slik at vi får stoppet dette.

HUSET: Familien har hatt huset siden 1880. Foto: Mattis Sandblad / VG

Publisert: 09.06.20 kl. 13:19

