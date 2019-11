Kallmyr vurderer riksadvokaten som inhabil

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer den nye riksadvokaten som inhabil i NAV-skandalen. Samtidig kaller han saken for «en kollektiv svikt».

– Maurud har varslet oss på forhånd om situasjonen, så vi var klar over den. Det var i dag han formelt tiltrådte, så det var da han kunne sende brevet. Men vi har vurdert at han var inhabil, så vi kommer til å sette på en setteriksadvokat, sier justisministeren etter at Jørn Maurud fredag selv erklærte seg inhabil i NAV-skandalen.

– Men hele embetet er jo inhabilt?

– Vi har vurderinger som går på akkurat det. Nå har embetet sagt unnskyld, de kommer til å gjøre alt de kan for å rydde opp i situasjonen, og det har jeg stor tillit til at påtalemyndigheten kommer til å gjøre. Så har vi mange gode kandidater til hvem som kan være setteriksadvokat, sier Kallmyr.

Statsråden ønsker ikke å kommentere hvorvidt avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch er aktuell som setteriksadvokat.

– Når vil en setteriksadvokat være klar?

– Så snart vi har avklart alt.

– Har dere spurt noen?

– Det vil jeg ikke si.

– Da du fikk høre at den nye riksadvokaten er inhabil, hva tenkte du da?

– Det er sånn som skjer av og til. Da han søkte på stillingen var dette en sak vi ikke hadde hørt om, ikke viste noen ting om, dette er tilfeldigheter, men vi har gode måter på å rydde opp i sånne ting på. Maurud har vært ryddig hele veien, sier Kallmyr.

Inhabil på grunn av samboeren

Årsaken til Mauruds inhabilitet er at han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm. Hun var arbeidsminister for Arbeiderpartiet i 2012 da EUs trygdeforordning ble en del av norsk lov.

NAVs feiltolkning av dette regelverket har ført til at et titalls personer er feilaktig dømt for trygdesvindel. I tillegg kan minst 2400 personer ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav.

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene, sier Maurud til VG om NAV-skandalen.

Det er foreløpig ingen som helt vet hvor stort omfang skandalen har. NAV opplyste mandag om at de rammede er mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, som har oppholdt seg midlertidig i et annet EØS-land etter 2012.

Men flere advokater har stilt spørsmål ved denne avgrensningen. De mener feiltolkningen av regelverket kan strekke seg så langt tilbake som 1994, da EØS-avtalen ble inngått.

Det samme sier ESA-president Bente Angell-Hansen til Dagbladet fredag. ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan, vil nå undersøke NAVs feilpraktisering.

RIKSADVOKAT: Påtroppende riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Foto: Tore Kristiansen

Det er riksadvokaten som har ansvar for å gjenåpne de mange uriktige dommene som er avsagt i NAV-skandalen.

Maurud orienterte Justis- og beredskapsdepartementet om situasjonen i et brev fredag, der han gjør dem oppmerksomme på at han på grunn av forholdet til Bjurstrøm anser seg inhabil i saken.

Han ber samtidig departementet oppnevne en setteriksadvokat som kan opptre som påtalemyndighet på hans vegne.

Justisministeren: – En kollektiv svikt

Justisministeren understreker at det er satt ned en ekstern gransking for å komme til bunns i NAV-skandalen.

Av problemstillingene som reises, er blant annet hva slags informasjon Stortinget fikk da de mottok loven i 2012.

– Her har det jo vært en bred høring, hvorfor har ingen oppdaget det under den? Det er mange ting her som har gått gærent. Det er en kollektiv svikt, og derfor må vi ta dette grundig i en ekstern gransking, sier Kallmyr og legger til:

– Dette har sviktet i alle ledd. Hos påtalemyndigheten, hos domstolene, hos forsvarerne. Det har sviktet hos akademia, som hadde muligheter til å komme med høringsuttalelser. Og det har sviktet i departementet. Dette er en veldig trist sak for Norge.

