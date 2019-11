INGEN STØTTE: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke bidra med innspill til regjeringens granskingsutvalg. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ap-Støre vender ryggen til regjeringens granskingsutvalg

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Ap har bestemt seg for ikke å gi innspill til regjeringen når det gjelder regjeringens forslag til NAV-granskingsutvalg. Rødt foreslår at utvalget skal granske trygdesøkernes rettssikkerhet.

– Arbeiderpartiets forslag var at granskingsutvalget burde bli satt ned av Stortinget. Siden alle tre statsmakter har sviktet, ville en slik løsning hatt mest legitimitet. Når regjeringen velger å stå på at den selv skal sette ned utvalget, så tar vi mandatet og sammensetningen til orientering, sier han til VG.

Han sier det blir feil med to granskingsutvalg og at Ap derfor ikke går inn for at det skal opprettes en konkurrerende kommisjon oppnevnt av Stortinget.

Han signaliserer at det foreløpig holder med høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Her er regjeringens forslag til granskingsutvalg:

Rødt-forslag

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier de ikke er fornøyd med mandatet som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har foreslått.

– Det er et bredt mandat. Det er bra. Men vi vil få inn to ting i mandatet. Det ene er et punkt om at utvalget skal granske trygdesøkernes rettssikkerhet. Det andre er at vi ønsker å få inn at granskerne også skal se på tidsbruken i departementet, fra saken ble kjent for dem, til saken ble offentlig kjent.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte de parlamentariske lederne på Stortinget klokken 0930 i dag, hvor hun informere om hvem de ønsker skal sitte i det eksterne granskingsutvalget og om forslag til mandag.

Hun ga partiene anledning til å komme med innspill i løpet av torsdag ettermiddag, fordi hun planlegger å fremme granskingskommisjonens mandat og sammensetning i statsråd fredag.

Publisert: 07.11.19 kl. 16:21







