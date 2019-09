DØD: En død hjort var festet bakpå bilen til Eystein Krohn Dale på Bjorli i Oppland. Foto: Alf Vidar Ebbestad

Fraktet død hjort bakpå bilen

Eystein Krohn Dale festet den døde hjorten han hadde skutt, rundt reservehjulet på baksiden av bilen sin. – Har fraktet hjort slik i alle år.

Det var torsdag ettermiddag at Alf Vidar Ebbestad observerte den døde hjorten som var festet bakpå en bil utenfor Bunnpris på Bjorli i Oppland.

Han har selv vært jeger i 25 år, og ble sjokkert over hvordan det døde dyret ble transportert.

– Det er ikke sånn du gjør det. Greit nok at dette her er på landet, men uansett har jeg aldri opplevd at noen har tenkt tanken på å frakte et dyr på denne måten, sier Ebbestad.

– Makabert

Ebbestad mener sjåføren burde ha tatt mer hensyn til andre trafikanter som ikke er like vant til synet av døde dyr.

– Det kan jo skremme livet av sarte sjeler, for eksempel barn. Jeg synes det er makabert.

Han mener samtidig at det mest provoserende med transporten, er mangelen på respekt overfor dyret.

– Jeg synes virkelig det er stygt gjort å binde det rundt halsen. Man skal ha respekt for dyr som felles. Det skal pakkes ned, ikke kjøres rundt med som et trofé, slik det ser ut som her.

– Må kunne stå opp for jakten

Det var Eystein Krohn Dale som fraktet hjorten bakpå bilen sin torsdag ettermiddag, etter at han hadde skutt den i nærheten av Bjorli.

Han er ikke enig i kritikken fra Ebbestad.

– Jeg har jaktet hjort i 55 år og fraktet den slik i alle år. Man må jo ta hensyn til dem som sitter inne i bilen.

HJORTEMIDDAG: Eystein Krohn Dale spiste hjort til middag torsdag kveld. En sigar ble det også. Foto: Privat

Krohn Dale understreker at han forstår synspunktet til dem som blir provoserte, men mener selv at det ikke er respektløst å frakte et dødt dyr på denne måten.

– Jeg mener vi må kunne stå opp for jakten. Faktum er at i store deler av Norge har jakt vært en viktig del av kulturen i alle år, så jeg synes det er feil å måtte skjule det.

Han sier seg enig i at man skal ha respekt for dyret, og viser til at sønnen hans under samme jakt unnlot å skyte en hunnhjort med kalv.

– Men å skape det inntrykket at jakt er feil, slik mange mennesker gjør, det aksepterer vi ikke.

Vegvesenet: Kan virke forstyrrende

Leder for Statens vegvesens utekontroll Region midt, Runar Inge Larsen, sier at de ser på flere forhold når de vurderer om transport av gods strider med veitrafikkloven.

Det ene handler om last, altså i hvilken grad godset er festet på en tilstrekkelig måte slik at det ikke kan falle av, og at lastbæreren er egnet til å frakte lasten.

– Det andre handler om at gods ikke kan stikke ut mer enn 15 centimeter uten spesiell merking, noe man vil tro at det gjør på høyresiden av bilen i dette tilfellet. Men det er vanskelig å vurdere helt eksakt ut fra bildet, sier Larsen.

Forskrift om bruk av kjøretøy inneholder også et punkt som sier at gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljø.

Her finner man blant annet bestemmelsen om at sikring av godset ikke skal virke forstyrrende på andre trafikanter.

– Under en kontroll hos oss, ville han nok fått beskjed om å laste dette på en annen måte før videre kjøring.

Krohn Dale er klar på at hjorten ikke stakk mer enn 15 centimeter ut fra kjøretøyet, og viser til at det hang mellom bilen og reservedekket.

Han ønsker heller ikke å beklage måten han fraktet dyret på.

– Det er hans (den ansatte i Statens vegvesen, journ.anm.) oppfatning at det utgjør en distraksjon for andre trafikanter. Det er jeg sterkt uenig i. Når man skal frakte en hjort, må man enten ha pickup, tilhenger, eller i dette tilfellet henge den på en forsvarlig måte bak bilen med tau.

– Kan virke unødvendig provoserende

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sier han forstår at folk kan reagere på synet av et dødt dyr på baksiden av en bil.

– Det kan jo virke unødvendig provoserende og støtende på folk. Han har skutt en hjort, og det er helt greit, men det er ikke nødvendig å trykke et dødt dyr oppi trynet på folk i trafikken.

Farstad sier at han har sett verre tilfeller tidligere, blant annet et reinsdyrhode festet på panseret av en bil.

I de fleste tilfellene dreier det seg likevel om det rent praktiske rundt transporten – for eksempel at man ikke har plass inne i bilen.

– Jeg skulle helst sett at dyret lå inne i bilen eller på en tilhenger. Vi har ikke egentlig noen anbefalinger, annet enn at vi ber folk bruke hodet selv. Vi jegere må ta et ansvar for hvordan vi fremstår overfor ikke-jegere.

