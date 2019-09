DRO HJEM: Venstreleder Trine Skei Grande forlot Nordisk ministerråd i Reykjavik på Island før planlagt retur. Foto: Helge Mikalsen, VG

Venstre-topper: Trenger ny vurdering av regjeringsdeltakelse

Flere fremstående Venstre-folk mener partiet må vurdere på nytt om de kan være på samme lag som Frp i regjering.

Omkvedet blant de fleste Venstre-politikerne VG har snakket med, er at Abid Raja handlet riktig, men tok litt for hardt i, da han tok et oppgjør med Fremskrittspartiets utspill om snikislamisering og båtflyktninger i valgkampen.

Fylkesleder i Agder Venstre og sentralstyremedlem Petter Toldnæs var en av 12 i landsstyret som i desember 2017 gikk mot regjeringsdeltagelse sammen med Frp. Han har holdt munn om både lederstrid og «brun propaganda»-utspillet siden valget.

VAR KRITISK: Petter Toldnæs er sentralsyremedlem og leder i Agder Venstre. Han gikk mot at Venstre skulle i regjering, og mener at deltagelsen nå må evalueres. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For to år siden advarte han mot å dele regjeringsansvar med Frp, som lenge hadde vært en motstander i innvandringspolitikken.

– Nå er det viktig at vi evaluerer om det fortsatt er riktig å sitte i regjering – for å se om det er verdt å sitte i regjering, sier Toldnæs til VG.

– Spesielt viktig å vurdere dette nå etter valget og konflikten med Frp?

– Det er en diskusjon vi må ta med oss selv hele tiden – med utgangspunkt i hvordan vi best får gjennomslag for egen politikk. Men det er viktig at diskusjonen foregår der den hører hjemme, nemlig i Venstres valgte organer, sier han.

les også Valgforsker om bråket: En regjering i oppløsning

Ikke etterpåklok

– Viser avstanden mellom Frp og Venstre at du fikk rett som advarte Venstre mot å gå i regjering?

– Jeg har ikke lyst til å være etterpåklok. Det kommer det sjelden noe godt ut av. Nå må vi komme oss videre, og først og fremst lære av lokalvalget, svarer Toldnæs.

GATE-KONTOR: Alfred Bjørlo er Venstres mest populære ordfører. Han har blant annet etablert utekontor for å møte innbyggerne i hjemkommunen Eid i Nordfjord – noen dager hvert år. Foto: Wibeke Nord Haugland, VG

Alfred Bjørlo, ordføreren som oppnådde 36 prosents oppslutning i sammenslåtte Stad i kommunevalget forrige mandag, er enig.

– Ja, nå må vi ta en fot i bakken og diskutere både om vi skal delta videre i regjeringen, – om den politiske profileringen vår er riktig, og om vi har det riktige personellet i ledelsen, sier Bjørlo til VG sent tirsdag kveld.

Han er selv av flere nevnt som et mulig medlem i partiledelsen.

les også Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

I likhet med flere mener Bjørlo at det har vært riktig av Abid Raja å markere tydelig avstand til Frps innvandrings-retorikk i valgkampen.

Brunt sidespor

– Uttrykket «brun propaganda» var i beste fall et sidespor. Jeg er glad for at han la den ballen død tirsdag, men oppgjøret med Frps gjenbruk av ordet snikislamisering i valgkampen, var viktig og riktig, sier Bjørlo til VG.

Leder Espen Ophaug i Oslo Venstre mener at rundene med «brun propaganda» ikke er til gagn for noen i partiet.

– Det viktigste nå er at valgkomiteen får gjøre jobben sin. Men jeg tror ikke alt oppstusset rundt Abid Rajas utspill og kronikk om brun propaganda tjener noen.

les også Trine Skei Grande: – Jeg vil ikke be om unnskyldning

– Fordi?

– Fordi vi ikke får snakket om politikk, bare om utenompolitiske spørsmål, svarer Ophaug.

Rajas kandidatur

– Er ditt inntrykk at Rajas «brun propaganda»-utspill og korreksjon styrker eller svekker hans kandidatur som en del av en fremtidig partiledelse?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere det i den ene eller andre retning, svarer Ophaug. Han liker imidlertid at Raja tirsdag ettermiddag definerte tydeligere hva han mente med «brun propaganda».

les også Venstre-nestledere ut mot «brun propaganda»: – Sporer av debatten

– Jeg synes det var fint av ham å klargjøre at han ikke mente å gjøre de koblingene som dessverre har blitt gjort i kjølvannet av uttalelsene. Det viser også hvor viktig det er å være presis i ordbruken, sier Ophaug.

PÅ FERIE: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har de siste dagene vært på ferie i Europa, men har ikke unngått å få med seg striden rundt utspill og kronikk fra partifelle Abid Raja. Foto: Terje Bringedal, VG

I likhet med andre fylkesledere finner han det naturlig at partiet evaluerer valgresultatet, som av flere i partiet er karakterisert som begredelig.

– Vanskelig

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er også opptatt av at Venstre går i seg selv og vurderer både valgresultat, ledelse, politikk og regjeringsdeltagelse etter valget og «brun propaganda»-diskusjonen.

– Vi har all grunn til å være fornøyd med gjennomslagene våre i regjering, men det er vanskelig å delta i samme regjering som Fremskrittspartiet med sin innvandringsretorikk, sier Hansmark til VG.

les også Venstre-topp med full støtte til Raja: – Har ikke munnkurv selv om han vil inn i ledelsen

Venstre-leder Trine Skei Grande avbrøt sin deltagelse i nordisk ministerråd i Reykjavik tirsdag ettermiddag, trolig for å forsøke å roe gemyttene i eget parti og i forholdet til Frp.

Også Grande understreker behovet for å ta en fot i bakken for Venstre nå.

Hun fastholder at det er politisk gjennomslag som avgjør om Venstre fortsetter i regjeringen eller ikke.

– Jeg tror kanskje vi må ta en fot i bakken etter valget, se hva vi har lært av det og hvilke saker vi skal prioritere å få gjennomslag for etter valget, sier Venstre-lederen til TV2.

– Vil du da vurdere regjeringsdeltagelsen?

– Venstre sitter i denne regjeringen til vi ikke sitter i denne regjeringen, svarer Grande.

