Gård totalskadet i brann

Det brenner kraftig i Orrhaugen gård i Hemnes i Nordland tidlig torsdag morgen.

For mindre enn 10 minutter siden







– De er kjent for lokal mat og har fått en del priser og god omtale for det. Det er hovedbygningen i bakeriet og restaurantlokalet som har gått med, og bygget er dessverre totalskadet. Det jobbes nå med å berge bygningene som ligger nærmest, sier operasjonsleder Mads Bernhoft til VG.

– Det har vært en voldsom brann, legger han til.

Politiet, som er i kontakt med eierne av gården, vet foreløpig ikke hva brannen skyldes. 110-sentralen i Nordland melder at bygningen var nedbrent da de kom til stedet, men at de har jobbet for å forhindre spredning.

Brannvesenet forlater nå stedet, men to mann blir igjen for sikring.

Publisert: 12.09.19 kl. 07:14