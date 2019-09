VIL FORTSETTE: Trine Skei Grande har vært Venstres leder siden 2010. Hun har ingen planer om å gå av på 2020-landsmøtet, har hun formidlet flere ganger etter det dårlige valget mandag. Bildet er fra Venstres valgvake. Foto: Terje Bringedal, VG

Venstre-opprør sprer seg – tungvektere vil vrake Grande

Flere av Venstres mest erfarne politikere krever at Trine Skei Grande (V) skiftes ut som partileder. – Det beste er om hun takker for seg, sier leder Gunnar Silden i Stad Venstre.

I den nye kommunen oppnådde Silden og Venstre 36,2 prosent av stemmene sist mandag.

Han sier rett ut det stadig flere i grasrot-Venstre tenker om Trine Skei Grandes lederskap – og et valgresultat under fire prosent:

– Vi trenger en ny partileder og en ny ledelse i partiet, fordi dagens ledelse i stor grad er preget av slitasje.

Hele Venstres ledelse er på valg på landsmøtet til våren.

– Det er naturlig at diskusjonen om lederskap kommer opp etter et valg som ikke gikk så bra som mange hadde håpet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre oppnådde 3,9 prosent i kommunevalget, en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng. Partiet er valgets store taper, ved siden av Arbeiderpartiet.

NORDFJORD-DUO: Alfred Bjørlo (til venstre) og Gunnar Silden representerer begge Stad Venstre, som gjorde et brakvalgt med 36,2 prosent mandag. Foto: Privat

På Kongsberg i Buskerud er Venstre-veteran Øystein Senum klokkeklar:

– Jeg må si at jeg reagerte nærmest med sjokk da jeg så at Trine ikke tok ansvar og sa at hun trekker seg, da vi fikk valgresultatet. Også Lars Sponheim fikk i sin tid et katastrofalt valgresultat i fleisen og tok konsekvensen. Jeg opplever at Grande er så grepet av seg selv, at hun ikke ser tegningen, sier Øystein Senum, som tidligere har vært ordfører i Kongsberg og som har sittet i over 30 år i kommunestyret for Venstre.

NOK ER NOK: Øystein Senum er en av veteranene i Venstre. Han mener Trine Skei Grande har fått nok sjanser. Foto: Kongsberg Venstre

Han ber Grande innse noe som han mener flere og flere ser:

– Hennes tid er over og det er tragisk at hun ikke ser det. Jeg er dessverre overbevist om at hun ikke kan løfte Venstre opp igjen og da må vi finne andre til å lede partiet. Personlig mener jeg det bare er en som kan klare det, og det er Abid Raja. Det er ingen garanti at han vil klare det, men han snakker til folk og har et ansikt og vesen som går gjennom i tv-ruten.

Senum sto på annenplass på Venstres liste på Kongsberg i år, men kom ikke inn i kommunestyret.

– Vi har falt fra 18,6 prosent for åtte år siden, til 8,2 sist og nå 3,2. Jeg legger ikke skylden på det fallet på Grande, mange lokale forhold har spilt inn og Sp har gjort et brakvalg. Men det som har skjedd sentralt, har selvfølgelig bidratt, sier han.

SVAKT VALG: Trine Skei Grande ankommer valgvaken mandag kveld. Flere sentrale Venstre politikere ønsker nå at Abid Raja (t.h.) blir Venstres nye leder. Foto: Terje Bringedal

Grande sier det er en del av lederjobben å få kritikk for dårlige valgresultater.

– Det er stor takhøyde i Venstre for å mene ting om politikk og organisasjon. Det hadde vært bekymringsfullt om ingen turte å si hva de mente, sier Grande.

Grande sier at et liberalt parti alltid trenger fornyelse i alle ledd av organisasjonen.

– Det er et sunnhetstegn at mange kan og vil fylle rollen som partileder etter meg. Organisasjonen må få ta sitt valg av ledelse i ro og fred. Vi har god tid frem til landsmøtet.

Grande sier hun fortsatt er motivert til å gjøre en jobb for Venstre:

– Jeg har fortsatt lyst til å bidra til at Venstre skal vinne valg i fremtiden. Jeg tror jeg vet litt om hva som skal til for å få det til. Jeg er også veldig opptatt av at valgkomiteen skal få gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre.

Kritisk Venstre-høvding

På Nordmøre sitter en av Venstres mest erfarne politikere. Iver Nordseth (68) har vært ordfører på Smøla i 20 år fra 1991 til 2011.

– Jeg må innrømme at jeg er i sterk tvil om det er Trine som bør lede oss frem mot valget i 2021, etter dette katastrofevalget. Jeg er tilhenger av en ryddig prosess, og den bør skje frem mot landsmøtet neste år. Jeg mener det ikke er behov for at hun går av nå, men det kan være at Trine på et senere tidspunkt bør signalisere at hun ikke er lederkandidat etter landsmøtet, sier Venstre-høvdingen i Møre og Romsdal.

Han gir seg i høst som medlem av fylkestinget i Møre og Romsdal, etter fem perioder.

Nordseth har engasjert seg i næringslivet, blant anet som styreleder i Nordmøre næringsråd og Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK).

– Jeg har vært med siden 80-tallet, da vi ikke hadde noen på Stortinget. Den gangen var Venstre lokalparti og fylkesparti. Kraften var lokal. Nå er det en mye sterkere sentral styring og vi opplever at våre folk i Oslo og regjeringen ikke lytter:

STERKT KRITISK: Iver Nordseth opplever at de ikke blir lyttet til når de tar kontakt med deres folk i regjering og partiledelse. Foto: Møre og Romsdal Venstre

– Jeg opplever at vi spiller inn saker innenfor våre to viktigste felter: Klima og næring, hvor vi har konkrete prosjekter som trenger drahjelp. Hvor vi møtes med likegyldighet fra våre sentral politikere når vi tar kontakt. Vår opplevelse er at vi i for mange saker legger oss flate for Frp og Høyre.

Han viser blant annet til fylkets store klimasatsing på lav- eller nullutslippsferger.

– Vi er avhengig av at den klimasatsingen skjer i et ekte spleiselag med staten, men opplever ingen entusiasme. Vi er nødt til å få en ledelse som lager politikk for hele landet.

– Trines tid er ute

Gunnar Silden i Stad Venstre viser til andre partier som Senterpartiet, som med hell har fornyet ledelsen.

– Vi har sett i andre partier at ny ledelse har fått mer fart i både organisasjon og oppslutning. For vi har en bra politikk i partiet vårt – og Trine er en bra debattant. Men jeg er helt enig med ordførerkandidat Børre Børresen i Finnmark som sier at Trines tid nå er ute, sier Silden til VG.

– Hvem bør erstatte henne?

– Vi har jo en glimrende ordfører her lokalt i vår egen Alfred Bjørlo, men han vil vi ikke miste, flirer Silden.

– Jeg har dessuten lansert Sveinung Rotevatn, som også er her fra Nordfjordeid som en glimrende kandidat, legger han til.

Venstre-lederen i Stad mener det blir for sent å vente til etter landsmøtet i april 2020 med å skifte ut Grande.

Også Ingunn Eiken, leder i Fjaler Venstre, mener at ledelsen ville hatt godt av fornyelse:

– Kanskje vi hadde løftet resultatet på landsbasis om vi «lånte ut» Gunhild Berge Stang med 20 prosent i Fjaler, eventuelt Alfred Bjørlo med 36 prosent i Stad kommune? Dette er personer som løfter politikken frem og sanker stemmer.

– Håp om at Abid kan komme til nytte

Leder Arne Andre Solvang i Hamarøy Venstre i Nordland, mener også at Trine Skei Grande bør få avløsning som Venstres leder og frontfigur.

– Jeg sier meg enig med dem som vil ha fornyelse i partileder-vervet. Jeg synes det ligner på et tretthetsbrudd i partiledelsen. Denne slitasjen krever at det er behov for nye koster, sier Solvang til VG.

– Hvem bør erstatte Grande?

– Jeg vet ikke om jeg skal blande meg så mye inn i det. Men jeg har et håp om at Abid (Raja) kan komme til nytte i partiledelsen, svarer Solvang – som i valgkampen irriterte seg over all oppmerksomheten Grande og de andre partilederne i regjeringspartiene tok fra lokale saker med sin åpne konflikt i bompengesaken.

– Der står hele regjeringen til stryk med denne åpne konflikten midt i kommunevalgkampen. Vi som sto på stand lokalt, fikk jo dette slengt etter oss hele tiden, beskriver Solvang.

Kritisk til bompengebråk

Varaordfører for Venstre i Askvoll i Sogn og Fjordane, Gunnar Osland, er også åpen for fornying i partiledelsen.

– Rikspolitikerne har styrt årets valgkamp og det har vært vanskelig for oss å komme ut med vårt lokale budskap. Vi skal nå evaluere valgkampen lokalt og vil da også vurdere det som har skjedd sentralt. Jeg mener vi må stille spørsmål om vi må ha fornyelse i ledelsen, sier Osland.

Hans lokalparti oppnådde solide 18,7 prosent ved årets kommunevalg, ned 4,4 prosentpoeng.

Reaksjonene mot Grande kommer på toppen av dem som allerede har uttalt seg kritisk til henne.

Partiets ordførerkandidater Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal sa til VG onsdag at hennes tid som partileder bør være over.

Venstres førstekandidat på Voss i Hordaland, Elin Seim, har også fått nok av Grande som partileder, sier hun til Dagbladet.

– Dette med Trine som leder går bare ikke lenger. Hun er faglig dyktig, men hun er blitt en partileder som tar fokus bort fra politikken. Jeg skulle ønske denne debatten var mer dyptgående, at verden ikke var så enkel, men beklager – det er så lett som at vi behøver en ny ledelse og ny partileder i Venstre for å komme oss videre, sier Seim.

VG har også vært i kontakt med en rekke andre lokale partitopper i Venstre som per i dag ikke vil si om Grande bør bli sittende, eller om hun bør gå av som partileder

