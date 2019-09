Barneskoleelever smittet av smittsom mageinfeksjon

To elever ved Auglend barneskole i Stavanger har testet positivt på bakterien shigella sonnei.

Fredag sendte smittevernkontoret ut et skriv til alle foresatte ved skolen, med oppfordring om å ta forholdsregler.

Ifølge smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, er det funnet tilfeller av smitte hos to elever ved skolen. I tillegg har ti elever ved skolen omgangssyke.

– Det er ikke sikkert at de ti syke elevene er shigellose-smittet. Det er kun de to vi vet har testet positivt, sier Midtgarden til VG.

Bakterier av denne typen dukker sjelden opp i Norge, og Midtgarden sier at tilfellene vanligvis dukker opp hos mennesker som har reist utenlands. Dette er ikke tilfelle hos de smittede i Stavanger.

– De to smittetilfellene vi har fått inn er fra barn som ikke har vært utenlands, så da undersøker vi om det kan være en annen årsak. Det kan ha startet med noen som har vært utenlands, sier hun.

– Vi vet ikke noe mer før over helgen. Vi har oppfordret fastleger til å ta prøver av dem som kommer med sykdom, og så blir det avgjørende fremover om flere viser sykdommen.

Midtgarden sier at sykdommen vanligvis er mild og kan gå over av seg selv. Shigella sonei dukker opp hos nordmenn som har vært i utlandet.

I likhet med vanlig omgangssyke er den svært smittsom, noe som gjør det viktig med god håndhygiene.

– Barn som blir syke må holde seg hjemme, og det samme gjelder voksne. Dersom man jobber i matlagingsbransjen må man levere avføringsprøve som viser at man er frisk for å kunne jobbe, sier Midtgarden.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var registrert to tilfeller av dysenteri ved skolen, bakterien shigella dysenteriae. Dette er ikke riktig. Det korrekte er at elevene er smittet av bakterien shigella sonei, en mindre alvorlig mageinfeksjon enn dysenteri. Artikkelen er rettet 14.09.19 kl. 17.26.

