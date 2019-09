IKKE FORNØYD: Skal Fremskrittspartiet fortsette i regjering mener Frp-nestoren at mye må skje i regjeringen. Foto: Hallgeir Vågenes

Carl I. Hagen krever endringer: Frihet for Frp, eller ut av regjering

Frp-høvdingen sier partiet ikke kan sitte videre i en regjering som baserer seg på Granavolden-erklæringen - og hvor partiene ikke får mulighet til å synliggjøre egen politikk.

Alle de fire regjeringspartiene gikk tilbake fra forrige kommune- og fylkestingsvalg. I den anledning har flere fremtrendene Venstre-politikere har ytret ønske om å fjerne Trine Skei Grande som leder.

Samtidig - etter måneder med bompengeforhandlinger - gjorde Fremskrittspartiet sitt dårligste lokalvalg siden 1991.

Det har ført til at flere Frp-topper har varslet en intern oppvask.

Fylkesleder for Frp i Møre og Romsdal, Frank Sve, sa blant annet at partiet ikke nødvendigvis må bli i regjering hvis de ikke får mer gjennomslag for egen politikk.

Tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sa samtidig at Frp vurderer om videre regjeringssamarbeid er veien å gå.

Nå er også tidligere Frp-leder, Carl Ivar Hagen, skeptisk til om partiet burde bli i regjering.

Vil bort fra regimet til Solberg

– Hvis vi fortsetter å styre etter Granavolden-erklæringen og dagens linje fra statsminister Erna Solberg, risikerer vi at Frp får seks prosent ved stortingsvalget om to år. Da bør vi i stedet vurdere å gå ut av regjering, sier Hagen til VG.

– Men først mener jeg vi må ha drastiske endringer som gjør at alle de fire partiene kan fortsette i regjering de neste to årene, sier Hagen og skisserer følgende opplegg:

– Hovedendringen bør bestå i at alle de fire partiene bør få markedsføre egen politikk. Vi må få fremme våre primære krav og synspunkter også i komitémerknader, slik at velgerne ser hva vi står for og kjemper for. Så forstår de at vi ikke har flertall og derfor må stemme subsidiært. Da taper vi slag vi kjemper, fordi vi ikke får gjennomslag, sier Hagen.

– Vi må altså bort fra regimet hvor statsministeren krever at alle partiene hele tiden bare skal forsvare regjeringens politikk. Det går ikke lenger.

– Hva skjer med din strategi den dagen statsministeren ikke orker å bære så mye staur som den strategien kan føre til?

– Hvis vi ikke får synliggjort vår politikk, da får vi heller vurdere å forlate regjeringen. Da har ikke denne regjering noen sjanse til gjenvalg i 2021.

KUNNE IKKE KOMMENTERE: Hagen mener statsministeren må åpne for at regjeringspartiene kan slippe å forsvare politikk de egentlig ikke støtter. Erna Solberg (H) hadde ikke anledning itl å svare VG fredag kveld. Foto: Terje Bringedal

Frykter rødgrønt flertall

Hagen legger følgende bekymring og analyse til grunn for sitt resonnement:

– Jeg tar utgangspunkt i følgende:

– Hva må til for at vi skal få minst ti-femten prosent oppslutning ved stortingsvalget om to år? Å fortsette som i dag, mener jeg ikke vil gi så stor oppslutning. Derfor er det uaktuelt. Med et Frp under ti prosent, Høyre rundt 20 og KrF og Venstre rundt sperregrensen, så blir det rødtgrønt flertall om to år. Det er vi alle enige om at vi for all del må unngå, sier han.

– Derfor mener jeg større frihet til de fire regjeringspartiene, er veien å gå, hvis vi skal holde regjeringen sammen.

– Hva skjer hvis Erna Solberg ikke blir med på en slik strategi?

– Da mener jeg det vil være meget aktuelt for landsstyret, når det samles i februar, å vurdere og gå ut av regjering. Frem til da mener jeg sentralstyret bør sette ned en gruppe, helst anført av nestleder Sylvi Listhaug, som skal gå gjennom hele situasjonen og legge frem forslag til landsstyret møte i februar.

ER IGANG: Siv Jensen sier de allerede er igang med evaluerings- og strategiprosessen frem mot 2021. Her sammen med Sylvi Listhaug fra valgvaken til Frp. Foto: Harald Henden

– Dette er for oss kjente synspunkter fra Carl I. Hagen. Partiet har allerede startet sin evaluerings- og strategiprosess frem mot 2021. Den behandles på landsstyrets møte i oktober, skriver Siv Jensen i en SMS til VG.

Statssekretær for Erna Solberg, Rune Alstadsæter, opplyser om at statsminsteren ikke er tilgjengelig for kommentere denne saken fredag kveld.

Publisert: 13.09.19 kl. 23:22







