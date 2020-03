Ordfører i Hvaler Mona Vauger vil stenge gjestehavnen i Skjærhalden for å demme opp for coronasmitte. Foto: Gisle Oddstad

Stenger gjestehavner for båtfolket: – Vondt langt inn i folkesjela

SKJÆRHALDEN (VG) Før påske vil Hvaler stenge gjestehavner og campingplasser for tilreisende. Andre kystkommuner håper at henstillingen om ikke å reise er nok, men vurderer løpende et lokalt forbud mot båtfolk.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle be hyttefolk, båtfolk og campingfolk om å bli hjemme. Vi skjønner at det gjør vondt langt inn i folkesjela, sier ordfører i Hvaler Mona Vauger.

VG møter henne ved båthavnen i Skjærhalden sør på Hvaler.

Helst ville hun hatt et sentralt forbud mot båt- og campingturisme, som forskriften som forbyr overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune.

– Sentralt forbud til stor hjelp

– Det ville vært til stor hjelp, for camping og båt bør likestilles med hytte. I stedet må vi bruke masse ressurser lokalt på å opprette egne forbud, sier Vauger.

Kommunens jurister og kommuneoverlegen jobber for å få et lokalt forbud på plass.

Øykommunen har 4600 innbyggere, men folketallet både dobles og tredobles i en vanlig påske. Om sommeren er det 30 000–40 000 i skjærgården utenfor Fredrikstad.

– Ferie på hytte, i båt eller campingvogn er den store gleden for veldig mange. Vi skjønner at forbud er en veldig stor inngripen og er lei oss for det, sier Hvaler-ordføreren.

TOMT: Gjestehavnen i Skjærhalden på Hvaler er tom - og slik blir det gjennom påsken og på ubestemt tid. Foto: Gisle Oddstad

– Ingen utfordring foreløpig

Lindesnes kommune vest for Kristiansand vil i slutten av denne uken vurdere om det er nødvendig å innføre et forbud mot bruk av gjestehavner, hjemlet i smittevernloven.

– Foreløpig har det ikke vært en utfordring, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Han viser til at regjeringens henstilling om ikke å foreta unødvendige fritidsreiser og ikke å være mer enn fem personer sammen, også gjelder for båt og camping.

– Blir det likevel et problem, får vi se hva som er de mest hensiktsmessige tiltakene mot smittespredning. Folk flest må innstille seg på å tilbringe påsken hjemme, sier Sagebakken.

Båtpåsken i Sauda avlyst

Sauda innerst i Ryfylke arrangerer hvert år båtpåske, i regi av motorbåtforeningen. 150 båtplasser rives normalt bort, for dem som vil kombinere ski og båtliv.

– Også i år var alt bortbestilt, men vi har gitt alle beskjed om at de ikke må komme. Også skisenteret er stengt. Det blir en rolig påske i Sauda, sier ordfører Asbjørn Birkeland.

De to siste helgene har vært flotte, med sol og masse snø.

– Vi var litt bekymret for at mange ville komme, med tanke på coronasmitte, men det ser ut til at skiturister og hyttefolk har tatt signalene fra myndighetene, sier Sauda-ordføreren.

Han regner også med at båtfolket ikke oppsøker gjestehavnene.

– Men det er stor forskjell på å legge seg i en småbåthavn eller finne en uthavn på en holme, hvor man kan være alene, sier Asbjørn Birkeland.

Frøya vurderer lokalt forbud

Ordfører i Frøya Kristin Strømskag tenker at stengning av båthavner og campingplasser må bli en smittefaglig vurdering som er opp til kommunens smittevernansvarlige.

– Lokalt forbud vurderes kontinuerlig. Vi er veldig glad hvis myndighetene kommer med noe sentralt, slik at vi slipper enkeltvise vurderinger i hver kystkommune, sier Strømskag.

Hun håper folk forstår at oppfordringen om ikke å reise unødvendig, gjelder alle.

– Skal vi få til en samfunnsdugnad, må alle ta individuelle grep, sier Frøya-ordføreren.

Kommunen vest for Trondheim har mye fisketurisme, men grensekontrollen har snurpet igjen tilstrømmingen av utenlandske fritidsfiskere.

– Ytterst på trøndelagskysten er vi mer væravhengige enn ytre Oslofjord. Men rundt påske pleier det normalt å dra seg til med båtturisme, sier ordfører Kristin Strømskag.

Høie: Ikke nasjonalt forbud

Både Redningsselskapet og Kongelig Norsk Båtforbund oppfordrer båtfolket til å holde seg på land, slik at de ikke risikerer å belaste redningstjeneste og lokale nødetater unødig.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt uttrykk for at kommuner der mange kommer for å bo i fritidsbåter eller campingvogner, selv kan stenge båthavner og campingplasser.

– Vi kommer ikke til å gjøre det nasjonalt, sier statsråden til NRK.

Publisert: 25.03.20 kl. 15:17 Oppdatert: 25.03.20 kl. 15:28

Les også

Mer om Bent Høie Coronaviruset

Fra andre aviser